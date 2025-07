Chiến sĩ nghẹn lòng kể giây phút tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt trên tàu du lịch bị lật ở Hạ Long

Vụ lật tàu du lịch ở Hạ Long: Người thân khóc nấc, gục ngã trước nỗi đau quá lớn GĐXH - Không khí tang thương bao trùm khi người thân của các nạn nhân trong vụ lật tàu du lịch chiều 19/7 đã có mặt từ rất sớm để thắp hương, cầu nguyện cho những người xấu số.

Nghẹn lòng lời kể của chiến sĩ giải cứu nạn nhân vụ tàu du lịch bị lật ở Hạ Long

Thượng tá Đỗ Văn Thà - Đồn trưởng Đồn biên phòng Cảng Hòn Gai (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) là người trực tiếp chỉ huy lực lượng cứu hộ tiếp cận và cứu sống 7 nạn nhân đầu tiên.

Sáng 20/7, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh, trong đó có Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh vẫn tiếp tục huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ, phương tiện có mặt trên khu vực biển xảy ra vụ đắm tàu du lịch Vịnh Xanh 58.

Trên VTC News. Thượng tá Đỗ Văn Thà, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cảng Hòn Gai (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) cho biết: "Ngay sau khi nhận được tin báo, chúng tôi nhận định có thể tàu gặp sự cố do giông lốc ở biển. Đơn vị đã hội ý chỉ huy, phân công nhiệm vụ và báo cáo Ban chỉ huy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh xin ý kiến chỉ đạo. Nhận chỉ đạo, chúng tôi nhanh chóng triển khai 1 kíp tàu, 3 kíp xuồng và 18 cán bộ, chiến sĩ ra hiện trường tiếp cận khu vực nghi tàu gặp sự cố".

Khi đó thời tiết còn rất xấu, gió mưa, sóng biển to, nhưng cả đội cố gắng khắc phục để tiếp cận hiện trường nhanh nhất. Thời gian từ lúc xuất bến cho tới khi tiếp cận hiện trường chỉ diễn ra trong vòng 20 phút.

Tàu được 4 tàu cần cẩu kéo lên khỏi mặt nước.





Tổ công tác do Thượng tá Đỗ Văn Thà chỉ huy là lực lượng cứu hộ đầu tiên tiếp cận tàu bị nạn. Tổ cứu hộ phát hiện một số hành khách bị nạn chới với bám vào phần mạn đuôi tàu bị lật úp nên nhanh chóng tiếp cận và lần lượt cứu được 7 hành khách lên tàu và đưa vào bờ, sau đó chuyển vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh để sơ cấp cứu.

"Sau đó chúng tôi tiếp nhận thêm 3 người từ tàu cá của ngư dân cứu nạn và bàn giao lại cho chúng tôi", Thượng tá Đỗ Văn Thà xúc động nhớ lại.

Những nạn nhân đầu tiên được cứu sống, lúc ấy họ chỉ có suy nghĩ may mắn được sống. Tâm lý sốc, choáng váng vì tai nạn đến quá nhanh. Một số du khách chia sẻ, cơn giông đến bất ngờ, thời tiết trên vịnh lúc ấy nắng đẹp. Thời gian giông lốc kéo đến rất nhanh, chỉ 10-15 phút.

Sau khi nhận được tin báo về việc tàu du lịch Vịnh Xanh 58 gặp nạn trên tuyến tham quan hang Sửng Sốt - đảo Ti Tốp, Lữ đoàn 170 (Vùng 1 Hải quân) lập tức cơ động ba tàu và hai xuồng cứu hộ tiếp cận hiện trường, phối hợp với các đơn vị tại chỗ triển khai tìm kiếm, cứu nạn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

"Dòng chảy mạnh, tầm nhìn gần như bằng không, khoang tàu lại nằm nghiêng dưới đáy... Nhưng chúng tôi xác định phải làm mọi cách để tìm được người còn sống, hoặc ít nhất là đưa thi thể họ trở về với gia đình", Đại úy Vũ Tiến Kiên - Thuyền trưởng tàu 285, Hải đội 113 - chia sẻ trên Vietnamnet.

Trong đêm tối, những người lính Hải quân mặc nguyên quân phục, lặn sâu xuống làn nước lạnh buốt, len lỏi qua từng ngóc ngách trong khoang tàu bị lật.

"Có thi thể bị mắc kẹt. Chúng tôi phải tháo gỡ nhiều lớp vách, chui vào khoang hẹp mới đưa được lên. Đến 2h sáng, chúng tôi tìm thấy 4 nạn nhân trong tư thế cố gắng thoát ra ngoài nhưng không kịp", giọng Đại úy Kiên chùng xuống.

Lực lượng Hải quân phối hợp cùng quân đội, biên phòng, công an, cảnh sát biển và cảng vụ triển khai hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Trên boong tàu cứu nạn, từ cán bộ chỉ huy đến chiến sĩ đều thức trắng đêm, dõi theo từng đợt lặn của đồng đội, từng tín hiệu báo có nạn nhân được đưa lên. Mỗi người được vớt lên là một tia hy vọng mong manh về sự sống. Nếu không qua khỏi, đó cũng là sự trở về đầy xót xa nhưng trọn nghĩa.

"Trong điều kiện đêm tối, tầm nhìn hạn chế, dòng chảy mạnh gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường và triển khai thiết bị cứu nạn. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ Hải quân vẫn nỗ lực từng phút để giành lại sự sống cho người gặp nạn giữa biển khơi", Đại tá Trần Hồng Tuyến – Chính ủy Lữ đoàn 170 cho biết.

Là một trong số ít người được cứu sống, chị Đ.T.L. nghẹn ngào chia sẻ: "Khi thấy màu áo Hải quân, màu áo công an... chúng tôi như có thêm nghị lực để sống. Họ chính là hy vọng của chúng tôi giữa lúc tưởng chừng không còn đường thoát".

Dưới ánh đèn mờ nhòe trên mặt nước, bóng áo lính vẫn âm thầm nhấp nhô. Họ bơi trong dòng nước xiết, lặn trong bóng tối, dò từng cánh cửa tàu với quyết tâm: Không để ai bị bỏ lại!

Quảng Ninh thông tin vụ lật tàu ở Vịnh Hạ Long khiến 35 người tử vong

Tàu Vịnh Xanh 58 được trục vớt lên khỏi mặt nước lúc rạng sáng 20/7.

Thông tin ban đầu về vụ việc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Cù Quốc Thắng cho biết, lúc 12h55 ngày 19/7, tàu Vịnh Xanh 58 do ông Đ.V.Tr (trú tại Quảng Ninh) xuất bến đưa khách đi tham quan vịnh Hạ Long theo tuyến số 2.

Đến 14h06, khi đang ở gần hang Đầu Gỗ, tàu bị dông lốc đánh lật úp, tất cả du khách và thuyền viên rơi xuống biển. Sau khi hận tin báo, công an tỉnh đã báo cáo các cấp và trực tiếp đến hiện trường huy động tối đa lực lượng tham gia tìm kiếm.

Công an đã huy động 14 tàu và hơn 200 cán bộ, chiến sĩ để triển khai tìm kiếm với tinh thần liên tục và xuyên đêm, thành lập sở chỉ huy tại hiện trường.

"Công an và các lực lượng chức năng đã cứu được 10 người và tìm thấy 35 nạn nhân đã tử vong. Sau khi khám nghiệm và xác định danh tính, đến nay đã hoàn tất thủ tục bàn giao 35/35 thi thể cho gia đình để đưa về mai táng. Công an Quảng Ninh đang huy động tối đa phương tiện với tinh thần khẩn trương nhất, tích cực nhất để tìm nạn nhân mất tích. Công an tỉnh tập trung khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc theo đúng quy định của pháp luật", ông Thắng nhấn mạnh.

Đến trưa 20/7, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai nhiều phương án tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích sau vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long. Các tổ tìm kiếm mặt nước tiếp tục rà soát khu vực quanh hiện trường, tập trung theo dòng thủy triều và ven đảo.

Sáng nay, flycam trinh sát từ tổ TK02 đã quét khu vực giữa vịnh gần vị trí tàu du lịch bị chìm từ sáng sớm, sau đó chuyển hướng về khu vực hòn Ti. Dù góc quan sát từ trên cao rất rõ mặt nước, nhưng hiện vẫn chưa phát hiện dấu hiệu của các nạn nhân.

Các chuyên gia cứu hộ nhận định, có khả năng thi thể sẽ nổi lên sau khoảng 3 ngày tùy điều kiện dòng nước, do đó công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục được duy trì trước và sau thời điểm dự báo mưa bão.

Ngoài flycam, lực lượng cứu hộ đã triển khai thêm các thiết bị chuyên dụng như câu liêm, móc câu rà quét dưới nước quanh khu vực tàu chìm. Khả năng thi thể đang chìm hoặc trôi lơ lửng dưới mặt nước khiến việc quan sát từ flycam gặp nhiều hạn chế.

Trước đó, trên vịnh Hạ Long xảy ra vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 chở 49 người gồm 46 du khách và 3 thuyền viên khi đi tham quan hang Sửng Sốt và đảo Ti Tốp). Đã có 10 người được cứu sống. Lực lượng chức năng vớt được 35 thi thể; 4 người còn mất tích đang được lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm