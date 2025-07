Tin bão mới nhất: Bão Wipha mạnh thêm, tiến nhanh về vịnh Bắc Bộ, Hà Nội cảnh báo mưa dông lớn trong hôm nay

Tin bão mới nhất: Điểm danh những tỉnh thành có mưa rất to do ảnh hưởng của bão số 3 GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, từ khoảng sáng 22/7, bão số 3 Wipha có khả năng ảnh hưởng đến khu vực đất liền nước ta gây gió mạnh cho khu vực ven biển. Đặc biệt là một đợt mưa rất lớn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 20/7, vị trí tâm bão Wipha ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 830km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/h), giật cấp 14; bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h.

Bão Wipha: Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3

Vị trí và đường đi của bão số 3. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)





Đến 4 giờ ngày 21/7, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây trên đất liền phía Đông Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) với tốc độ khoảng 20-25 km/h và có khả năng mạnh thêm, sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 22/7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, trên vùng biển Quảng Ninh-Ninh Bình với tốc độ khoảng 15 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 10-11, giật cấp 14. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển vịnh Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 23/7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam trên đất liền đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa với tốc độ khoảng 10 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km/h và tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội. Từ đêm 20/7, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14; sóng biển cao từ 2-4m, vùng gần tâm cao từ 3-5m, biển động dữ dội.

Từ chiều 21/7, vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 2-4m, biển động rất mạnh.

Cùng với đó, do tác động của bão, vùng ven biển các tỉnh Hải Phòng-Quảng Ninh có nước dâng do bão cao từ 0,5m (Hải Phòng) đến 0,8m (Quảng Ninh), kết hợp với thủy triều tạo mực nước tổng hợp cao từ 4,1m (tại Hòn Dấu, thành phố Hải Phòng) đến 5m (tại Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) gây ngập úng tại những khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông vào trưa và chiều 22/7.

Từ tối và đêm 21/7, trên đất liền Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 7-9, giật cấp 10-11; sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14.

Cảnh báo mưa dông khu vực Hà Nội

Cây xanh gãy đổ la liệt trong trận mưa dông bất ngờ vào chiều 19/7 ở Hà Nội. Nguồn: Facebook

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và radar thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu vẫn đang phát triển và gây mưa cho khu vực Trung Giã, Kim Anh của thành phố Hà Nội.

Cảnh báo từ 6 giờ đến 8 giờ ngày 20/7, vùng mây này tiếp tục gây mưa cho các phường/xã thuộc nội thành Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trước hình thái thời tiết trên, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Bão Wipha: Mưa lớn ở nhiều khu vực

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định ngày và đêm 20/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Chiều và đêm 20/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Chuyên gia thủy văn lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Từ chiều 21/7 đến ngày 23/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 150mm trong 3 giờ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Đêm 19/7 và sáng sớm 20/7, Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 19/7 đến 3 giờ ngày 20/7 có nơi trên 60mm như: trạm Mường Lèo (Sơn La) 70,2mm, trạm Diễn Thái (Nghệ An) 65,4mm, trạm Hướng Việt (Quảng Trị) 87,2mm...

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 20/7

Phía Tây Bắc Bộ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hà Nội chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.