Chính thức lộ diện TOP30 ứng viên xuất sắc nhất Cuộc thi Tôi khoẻ đẹp hơn

| Y tế

BTC công bố TOP30 ứng viên xuất sắc giành quyền bước tiếp vào Vòng 3 - chặng đua quyết định của Tôi khoẻ đẹp hơn lần 5.

Chính thức lộ diện TOP30 ứng viên xuất sắc nhất Cuộc thi Tôi khoẻ đẹp hơn- Ảnh 1.

Chính thức lộ diện TOP30 ứng viên xuất sắc nhất Cuộc thi Tôi khoẻ đẹp hơn.

Trải qua Vòng 2 với nhiều thử thách, TOP100 ứng viên Tôi khoẻ đẹp hơn Lần 5 đã nỗ lực chứng minh sự thay đổi của bản thân thông qua hình ảnh tập luyện, chế độ dinh dưỡng, video hành trình và phần trao đổi trực tuyến cùng các chuyên gia. Không chỉ là những con số về cân nặng hay vóc dáng, mỗi hành trình còn cho thấy sự kiên trì, tính kỷ luật và quyết tâm thay đổi để sống khỏe mạnh hơn.

Từ những kết quả ấy, TOP30 được lựa chọn là những ứng viên thể hiện nổi bật qua các tiêu chí đánh giá của Hội đồng Giám khảo. Đây cũng là 30 câu chuyện truyền cảm hứng về ý chí vượt qua giới hạn, chủ động chăm sóc sức khỏe và lan tỏa lối sống tích cực đến cộng đồng.

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

GIỚI TÍNH

NGHỀ NGHIỆP

TỈNH - THÀNH

Lê Trần Duy2003NamKinh doanhThành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Bảo Ngân2004NữCán bộ địa chínhTỉnh Quảng Ngãi
Đoàn Thị Huyền1993NữKinh doanhTỉnh Đắk Lắk
Quách Ngọc Trang1980NữGia sưThành phố Hồ Chí Minh
Phan Huỳnh Như Ý2003NữLao động tự doTỉnh An Giang
Lê Trường Thọ1990NamKinh doanhTỉnh Tây Ninh
Phan Thị Phương Tuyền1987NữKinh doanhTỉnh Tây Ninh
Phạm Mỹ Tiên2001NữBác sĩThành phố Hồ Chí Minh
Đàm Mỹ Linh1983NữNhà báoThành phố Hà Nội
Hoàng Thu Hường1990NữNhân viênThành phố Hà Nội
Nguyễn Tuyết Nhung2000NữBác sĩTỉnh Tây Ninh
Bùi Thu Hà1996NữGiáo viênThành phố Hà Nội
Tống Thị Hội1989NữKế toánTỉnh Hưng Yên
Ngô Huyền Phương1987NữKỹ thuật viên dưỡng sinhThành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Quỳnh Tiên1987NữNhân viên văn phòngThành phố Hồ Chí Minh
Trần Thị Hiếu Thảo1995NữNhân viên y tếThành phố Đà Nẵng
Nguyễn Thị Thủy1982NữNhân viên y tếTỉnh Hưng Yên
Nguyễn Thị Anh Thư1989NữLao động tự doTỉnh Quảng Ngãi
Vũ Thị Thu Thảo1991NữHLV chăm sóc sức khỏeTỉnh Ninh Bình
Hoàng Thị Thắm1985NữGiáo viênThành phố Bắc Ninh
Vũ Minh Hằng1996NữĐiều dưỡngThành phố Hà Nội
Tô Thị Ngọc Bích1992NữĐiều dưỡngTỉnh Khánh Hòa
Phạm Bích Diệp1993NữNhân viên y tếThành phố Hà Nội
Vũ Thị Hoàng Linh1971NữLao động tự doThành phố Hà Nội
Trần Hậu Thạch Lâm1991NamBác sĩThành phố Hà Nội
Bùi Thị Thúy An1990NữLĩnh vực giáo dụcThành phố Hồ Chí Minh
Huỳnh Hữu Nghĩa1995NamHLV chăm sóc sức khỏeTỉnh Gia Lai
Ngô Thị Kim Dung1993NữNhân viên văn phòngThành phố Hà Nội
Nguyễn Hồng Quân1991NamKiến trúc sưThành phố Hà Nội
Trần Minh Dũng1992NamHLV GroupXTỉnh Đắk Lắk

Bước vào Vòng 3, cuộc cạnh tranh hứa hẹn sẽ càng gay cấn và hấp dẫn. Mỗi ứng viên không chỉ tiếp tục khẳng định nỗ lực cá nhân mà còn có cơ hội lan tỏa thông điệp ý nghĩa: Khỏe đẹp không chỉ là đích đến, mà là hành trình bền bỉ mỗi ngày.

Chúc mừng 30 ứng viên xuất sắc! Hãy cùng chờ đón những màn thể hiện ấn tượng tiếp theo trên hành trình tìm kiếm những gương mặt truyền cảm hứng của Tôi khỏe đẹp hơn lần 5!

Thông tin chi tiết về Cuộc thi, mời ứng viên truy cập website: https://toikhoedephon.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết!

Ban Tổ chức
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