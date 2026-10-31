Chính thức lộ diện TOP30 ứng viên xuất sắc nhất Cuộc thi Tôi khoẻ đẹp hơn
BTC công bố TOP30 ứng viên xuất sắc giành quyền bước tiếp vào Vòng 3 - chặng đua quyết định của Tôi khoẻ đẹp hơn lần 5.
Trải qua Vòng 2 với nhiều thử thách, TOP100 ứng viên Tôi khoẻ đẹp hơn Lần 5 đã nỗ lực chứng minh sự thay đổi của bản thân thông qua hình ảnh tập luyện, chế độ dinh dưỡng, video hành trình và phần trao đổi trực tuyến cùng các chuyên gia. Không chỉ là những con số về cân nặng hay vóc dáng, mỗi hành trình còn cho thấy sự kiên trì, tính kỷ luật và quyết tâm thay đổi để sống khỏe mạnh hơn.
Từ những kết quả ấy, TOP30 được lựa chọn là những ứng viên thể hiện nổi bật qua các tiêu chí đánh giá của Hội đồng Giám khảo. Đây cũng là 30 câu chuyện truyền cảm hứng về ý chí vượt qua giới hạn, chủ động chăm sóc sức khỏe và lan tỏa lối sống tích cực đến cộng đồng.
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
GIỚI TÍNH
NGHỀ NGHIỆP
TỈNH - THÀNH
|Lê Trần Duy
|2003
|Nam
|Kinh doanh
|Thành phố Hồ Chí Minh
|Nguyễn Bảo Ngân
|2004
|Nữ
|Cán bộ địa chính
|Tỉnh Quảng Ngãi
|Đoàn Thị Huyền
|1993
|Nữ
|Kinh doanh
|Tỉnh Đắk Lắk
|Quách Ngọc Trang
|1980
|Nữ
|Gia sư
|Thành phố Hồ Chí Minh
|Phan Huỳnh Như Ý
|2003
|Nữ
|Lao động tự do
|Tỉnh An Giang
|Lê Trường Thọ
|1990
|Nam
|Kinh doanh
|Tỉnh Tây Ninh
|Phan Thị Phương Tuyền
|1987
|Nữ
|Kinh doanh
|Tỉnh Tây Ninh
|Phạm Mỹ Tiên
|2001
|Nữ
|Bác sĩ
|Thành phố Hồ Chí Minh
|Đàm Mỹ Linh
|1983
|Nữ
|Nhà báo
|Thành phố Hà Nội
|Hoàng Thu Hường
|1990
|Nữ
|Nhân viên
|Thành phố Hà Nội
|Nguyễn Tuyết Nhung
|2000
|Nữ
|Bác sĩ
|Tỉnh Tây Ninh
|Bùi Thu Hà
|1996
|Nữ
|Giáo viên
|Thành phố Hà Nội
|Tống Thị Hội
|1989
|Nữ
|Kế toán
|Tỉnh Hưng Yên
|Ngô Huyền Phương
|1987
|Nữ
|Kỹ thuật viên dưỡng sinh
|Thành phố Hà Nội
|Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
|1987
|Nữ
|Nhân viên văn phòng
|Thành phố Hồ Chí Minh
|Trần Thị Hiếu Thảo
|1995
|Nữ
|Nhân viên y tế
|Thành phố Đà Nẵng
|Nguyễn Thị Thủy
|1982
|Nữ
|Nhân viên y tế
|Tỉnh Hưng Yên
|Nguyễn Thị Anh Thư
|1989
|Nữ
|Lao động tự do
|Tỉnh Quảng Ngãi
|Vũ Thị Thu Thảo
|1991
|Nữ
|HLV chăm sóc sức khỏe
|Tỉnh Ninh Bình
|Hoàng Thị Thắm
|1985
|Nữ
|Giáo viên
|Thành phố Bắc Ninh
|Vũ Minh Hằng
|1996
|Nữ
|Điều dưỡng
|Thành phố Hà Nội
|Tô Thị Ngọc Bích
|1992
|Nữ
|Điều dưỡng
|Tỉnh Khánh Hòa
|Phạm Bích Diệp
|1993
|Nữ
|Nhân viên y tế
|Thành phố Hà Nội
|Vũ Thị Hoàng Linh
|1971
|Nữ
|Lao động tự do
|Thành phố Hà Nội
|Trần Hậu Thạch Lâm
|1991
|Nam
|Bác sĩ
|Thành phố Hà Nội
|Bùi Thị Thúy An
|1990
|Nữ
|Lĩnh vực giáo dục
|Thành phố Hồ Chí Minh
|Huỳnh Hữu Nghĩa
|1995
|Nam
|HLV chăm sóc sức khỏe
|Tỉnh Gia Lai
|Ngô Thị Kim Dung
|1993
|Nữ
|Nhân viên văn phòng
|Thành phố Hà Nội
|Nguyễn Hồng Quân
|1991
|Nam
|Kiến trúc sư
|Thành phố Hà Nội
|Trần Minh Dũng
|1992
|Nam
|HLV GroupX
|Tỉnh Đắk Lắk
Bước vào Vòng 3, cuộc cạnh tranh hứa hẹn sẽ càng gay cấn và hấp dẫn. Mỗi ứng viên không chỉ tiếp tục khẳng định nỗ lực cá nhân mà còn có cơ hội lan tỏa thông điệp ý nghĩa: Khỏe đẹp không chỉ là đích đến, mà là hành trình bền bỉ mỗi ngày.
Chúc mừng 30 ứng viên xuất sắc! Hãy cùng chờ đón những màn thể hiện ấn tượng tiếp theo trên hành trình tìm kiếm những gương mặt truyền cảm hứng của Tôi khỏe đẹp hơn lần 5!
Thông tin chi tiết về Cuộc thi, mời ứng viên truy cập website: https://toikhoedephon.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết!
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