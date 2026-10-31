Chính thức lộ diện TOP30 ứng viên xuất sắc nhất Cuộc thi Tôi khoẻ đẹp hơn.

Trải qua Vòng 2 với nhiều thử thách, TOP100 ứng viên Tôi khoẻ đẹp hơn Lần 5 đã nỗ lực chứng minh sự thay đổi của bản thân thông qua hình ảnh tập luyện, chế độ dinh dưỡng, video hành trình và phần trao đổi trực tuyến cùng các chuyên gia. Không chỉ là những con số về cân nặng hay vóc dáng, mỗi hành trình còn cho thấy sự kiên trì, tính kỷ luật và quyết tâm thay đổi để sống khỏe mạnh hơn.

Từ những kết quả ấy, TOP30 được lựa chọn là những ứng viên thể hiện nổi bật qua các tiêu chí đánh giá của Hội đồng Giám khảo. Đây cũng là 30 câu chuyện truyền cảm hứng về ý chí vượt qua giới hạn, chủ động chăm sóc sức khỏe và lan tỏa lối sống tích cực đến cộng đồng.

HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH NGHỀ NGHIỆP TỈNH - THÀNH Lê Trần Duy 2003 Nam Kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Bảo Ngân 2004 Nữ Cán bộ địa chính Tỉnh Quảng Ngãi Đoàn Thị Huyền 1993 Nữ Kinh doanh Tỉnh Đắk Lắk Quách Ngọc Trang 1980 Nữ Gia sư Thành phố Hồ Chí Minh Phan Huỳnh Như Ý 2003 Nữ Lao động tự do Tỉnh An Giang Lê Trường Thọ 1990 Nam Kinh doanh Tỉnh Tây Ninh Phan Thị Phương Tuyền 1987 Nữ Kinh doanh Tỉnh Tây Ninh Phạm Mỹ Tiên 2001 Nữ Bác sĩ Thành phố Hồ Chí Minh Đàm Mỹ Linh 1983 Nữ Nhà báo Thành phố Hà Nội Hoàng Thu Hường 1990 Nữ Nhân viên Thành phố Hà Nội Nguyễn Tuyết Nhung 2000 Nữ Bác sĩ Tỉnh Tây Ninh Bùi Thu Hà 1996 Nữ Giáo viên Thành phố Hà Nội Tống Thị Hội 1989 Nữ Kế toán Tỉnh Hưng Yên Ngô Huyền Phương 1987 Nữ Kỹ thuật viên dưỡng sinh Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Quỳnh Tiên 1987 Nữ Nhân viên văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Hiếu Thảo 1995 Nữ Nhân viên y tế Thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Thủy 1982 Nữ Nhân viên y tế Tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thị Anh Thư 1989 Nữ Lao động tự do Tỉnh Quảng Ngãi Vũ Thị Thu Thảo 1991 Nữ HLV chăm sóc sức khỏe Tỉnh Ninh Bình Hoàng Thị Thắm 1985 Nữ Giáo viên Thành phố Bắc Ninh Vũ Minh Hằng 1996 Nữ Điều dưỡng Thành phố Hà Nội Tô Thị Ngọc Bích 1992 Nữ Điều dưỡng Tỉnh Khánh Hòa Phạm Bích Diệp 1993 Nữ Nhân viên y tế Thành phố Hà Nội Vũ Thị Hoàng Linh 1971 Nữ Lao động tự do Thành phố Hà Nội Trần Hậu Thạch Lâm 1991 Nam Bác sĩ Thành phố Hà Nội Bùi Thị Thúy An 1990 Nữ Lĩnh vực giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Hữu Nghĩa 1995 Nam HLV chăm sóc sức khỏe Tỉnh Gia Lai Ngô Thị Kim Dung 1993 Nữ Nhân viên văn phòng Thành phố Hà Nội Nguyễn Hồng Quân 1991 Nam Kiến trúc sư Thành phố Hà Nội Trần Minh Dũng 1992 Nam HLV GroupX Tỉnh Đắk Lắk

Bước vào Vòng 3, cuộc cạnh tranh hứa hẹn sẽ càng gay cấn và hấp dẫn. Mỗi ứng viên không chỉ tiếp tục khẳng định nỗ lực cá nhân mà còn có cơ hội lan tỏa thông điệp ý nghĩa: Khỏe đẹp không chỉ là đích đến, mà là hành trình bền bỉ mỗi ngày.

Chúc mừng 30 ứng viên xuất sắc! Hãy cùng chờ đón những màn thể hiện ấn tượng tiếp theo trên hành trình tìm kiếm những gương mặt truyền cảm hứng của Tôi khỏe đẹp hơn lần 5!

Thông tin chi tiết về Cuộc thi, mời ứng viên truy cập website: https://toikhoedephon.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết!