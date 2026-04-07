Chọn viện dưỡng lão để nhẹ gánh cho con, 1 năm sau cụ ông rơi nước mắt hối hận

Tuổi già chọn ở với con hay viện dưỡng lão?

Trong bối cảnh xã hội ngày càng già hóa, việc chăm sóc người cao tuổi trở thành vấn đề được nhiều gia đình quan tâm. Có người lựa chọn sống cùng con cháu để hưởng sự chăm sóc gần gũi, nhưng cũng có người chủ động vào viện dưỡng lão để tránh trở thành gánh nặng.

Tuy nhiên, không có lựa chọn nào là hoàn hảo tuyệt đối.

Câu chuyện của cụ ông họ Tống (70 tuổi, ở Hồ Nam, Trung Quốc) là một ví dụ khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Khi tuổi cao sức yếu, cụ từng có gia đình hòa thuận, con cái hiếu thảo, cháu chắt ngoan ngoãn. Nhưng khi sức khỏe suy giảm, mọi sinh hoạt đều cần người hỗ trợ, các con đề nghị cụ giao lương hưu cho một người để người đó toàn tâm chăm sóc.

Thời gian trôi qua, cụ Tống bắt đầu nhận ra cuộc sống trong viện dưỡng lão không như mong đợi. Ảnh minh họa

Từ chối giao lương hưu

Không muốn làm khó con cái, cụ Tống từ chối phương án giao lương hưu. Thay vào đó, cụ chủ động đăng ký vào viện dưỡng lão để tự lo cho cuộc sống của mình.

Những ngày đầu, cuộc sống tại đây khá dễ chịu. Môi trường sạch sẽ, nhân viên nhiệt tình, cụ còn kết bạn với nhiều người cùng hoàn cảnh.

Cuộc sống tưởng chừng bình yên khiến cụ tin rằng mình đã đưa ra quyết định đúng.

Thế nhưng, thời gian trôi qua, cụ Tống bắt đầu nhận ra cuộc sống trong viện dưỡng lão không như mong đợi.

Chi phí sinh hoạt ngày một tăng khiến cụ lo lắng. Dù con cái sẵn sàng hỗ trợ, cụ vẫn cảm thấy mình đang tạo thêm gánh nặng cho gia đình.

Điều khiến cụ đau lòng hơn cả là sự cô đơn. Nhân viên chăm sóc tuy tận tình nhưng không thể thay thế tình thân.

Những bữa cơm thiếu tiếng cười của con cháu, những buổi tối không người trò chuyện khiến cụ ngày càng trống trải.

Hối hận muộn màng vì quyết định vào viện dưỡng lão

Sau một thời gian, cụ Tống bắt đầu hối hận. Cụ nhớ những ngày ở nhà, dù sức khỏe yếu nhưng luôn có con cháu bên cạnh. Những tiếng cười, những cuộc trò chuyện giản dị giờ trở thành ký ức xa xỉ.

Đêm xuống, cụ thường nằm trên giường khóc thầm. Cụ nghĩ rằng nếu ngày trước nghe lời con, giao lương hưu và sống cùng gia đình, có lẽ tuổi già đã không cô đơn đến vậy.

Điều khiến câu chuyện càng buồn hơn là dù các con sẵn sàng đón cụ về nhà, cụ lại không vượt qua được rào cản tâm lý.

Cụ cảm thấy áy náy vì quyết định của mình trước đó, đồng thời lo lắng việc trở về sẽ khiến con cái vất vả hơn.

Sức khỏe ngày càng suy yếu, việc chăm sóc càng khó khăn khiến cụ càng ngại quay về. Cuối cùng, cụ quyết định tiếp tục sống trong viện dưỡng lão, dù lòng không hề vui vẻ.

Bài học từ câu chuyện về tuổi già

Câu chuyện của cụ Tống khiến nhiều người suy ngẫm về cách chuẩn bị cho tuổi già. Việc quyết định sống cùng con cháu hay vào viện dưỡng lão không có đúng sai tuyệt đối, nhưng cần cân nhắc kỹ hoàn cảnh và mong muốn của bản thân.

Nhiều người cho rằng tuổi già hạnh phúc nhất là được sống gần con cháu. Điều này đúng, nhưng mỗi gia đình mỗi khác.

Quan trọng nhất là người cao tuổi cần chủ động lên kế hoạch sử dụng lương hưu, giữ sự độc lập tài chính và lựa chọn môi trường sống phù hợp.

Một số người chọn sống riêng nhưng gần con để vừa giữ sự tự do, vừa có thể nhận được sự hỗ trợ khi cần.

Điều cốt lõi là hiểu rõ mình mong muốn cuộc sống ra sao sau khi nghỉ hưu, từ đó tìm được "bến đỗ" phù hợp, tránh những hối tiếc như cụ ông trong câu chuyện.

Theo Sohu