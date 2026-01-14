Mới nhất
Chồng cũ từng phản bội lại là ân nhân cứu mạng tôi trong suốt 20 năm

Thứ tư, 07:04 14/01/2026 | Chuyện vợ chồng

Ly hôn vì chồng ngoại tình, tôi từng nghĩ hai người sẽ mãi mãi là người dưng. Nhưng biến cố bệnh tật ập đến với tôi sau đó đã khiến mọi thứ thay đổi.

Tôi và chồng cũ ly hôn đã hơn 20 năm do chồng tôi ngoại tình, điều mà khi ấy tôi không thể nào chấp nhận, dù anh đã quỳ xuống xin tôi tha thứ.

Khi lấy nhau, tôi tin rằng hôn nhân là sự chung thủy tuyệt đối, là nơi người ta có thể đặt trọn niềm tin vào nhau mà không phải dè chừng hay nghi ngờ. 

Khi phát hiện chồng phản bội, tôi bị sụp đổ hoàn toàn. Anh giải thích, xin lỗi, hứa sẽ chấm dứt tất cả nhưng những hình ảnh ám ảnh cứ bám riết lấy tôi. 

Tôi không thể tiếp tục sống cùng một người mà mỗi lần nhìn thấy, lòng lại nhói lên vì tổn thương.

Chúng tôi ly hôn trong lặng lẽ, không ồn ào, không tranh chấp tài sản, càng không níu kéo. Tôi rời khỏi cuộc hôn nhân ấy với một niềm tin đã vỡ, nghĩ rằng từ đây mỗi người sẽ tự đi trên con đường của riêng mình.

Thế nhưng, sau ly hôn tôi lại gặp biến cố bệnh tật khiến tôi một lần nữa gục ngã, Tôi phát hiện mình mắc bệnh suy thận, ban đầu là mệt mỏi, chán ăn, rồi những lần nhập viện dày đặc. Bác sĩ nói tôi phải điều trị lâu dài, khả năng làm việc gần như không còn. Khi ấy, tôi vừa mất gia đình, vừa mất sức khỏe, lại không còn nguồn thu nhập ổn định, tôi rơi vào trạng thái bế tắc, hoang mang và tuyệt vọng.

- Ảnh 2.

Chính anh là người chủ động liên hệ, tìm hiểu bệnh viện, kết nối nguồn thận phù hợp và lo phần lớn chi phí điều trị cho tôi (ảnh minh họa: AI)

Chính trong giai đoạn khó khăn nhất đó, người quay lại bên tôi lại là chồng cũ. Anh biết tin tôi bệnh nặng và chủ động tìm đến. Anh lặng lẽ hỗ trợ tôi tiền thuốc men, chi phí sinh hoạt. Tôi chưa từng mở lời nhờ vả, nhưng anh luôn xuất hiện đúng lúc tôi cần nhất và suốt từ đó đến giờ.

Hai mươi năm qua, tôi sống nhờ sự hỗ trợ âm thầm ấy. Tôi hiểu, giữa chúng tôi không còn là vợ chồng, cũng không thể quay lại như xưa nhưng cách anh đối xử, tôi cảm nhận được một sự chuộc lỗi và nghĩa tình còn sót lại sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Cách đây hai năm, sức khỏe tôi chuyển biến xấu hơn. Bác sĩ khuyên tôi nên ghép thận nếu muốn tiếp tục sống ổn định. Chi phí cho ca ghép rất lớn, vượt quá khả năng của tôi. Một lần nữa, chính anh là người chủ động liên hệ, tìm hiểu bệnh viện, kết nối nguồn thận phù hợp và lo phần lớn chi phí điều trị cho tôi.

Ca ghép thận thành công, từ người gần như không thể tự lo cho bản thân, tôi dần hồi phục, có thể sinh hoạt bình thường, tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Giờ đây, khi nhìn lại chặng đường đã qua, tôi không còn oán trách anh như trước. Cuộc hôn nhân của chúng tôi thất bại, điều đó là sự thật. Nhưng cũng chính người đàn ông từng làm tôi tổn thương ấy lại là người đã cứu tôi khỏi những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời. Thực sự trong lòng tôi biết ơn chồng cũ vì những gì anh đã làm cho tôi trong suốt 20 năm qua.

Giờ đây, mỗi khi thấy Hưng lại đăng thêm một bức ảnh "tự sự", tôi không còn run rẩy hay bối rối nữa.

Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)
