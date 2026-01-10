Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Thói quen trước 9 giờ sáng của phụ nữ thành công

Thứ bảy, 19:00 10/01/2026 | Gia đình
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không phải ngẫu nhiên mà phụ nữ thành công luôn giữ được phong thái điềm tĩnh, tự tin và tràn đầy năng lượng. Bí quyết của họ thường bắt đầu từ những thói quen trước 9 giờ sáng.

Phụ nữ thành công luôn chuẩn bị cho ngày mới từ tối hôm trước

Một buổi sáng nhẹ nhàng thường bắt đầu từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của tối hôm trước. Phụ nữ thành công không để mình rơi vào trạng thái bối rối với những câu hỏi quen thuộc như mặc gì, ăn gì hay phải giải quyết giấy tờ ra sao. 

Họ chọn sẵn trang phục, chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa và sắp xếp không gian làm việc gọn gàng. 

Trước khi ngủ, họ ghi lại lịch trình và những việc cần hoàn thành cho ngày hôm sau, nhờ đó buổi sáng diễn ra êm ả và có định hướng rõ ràng.

Thói quen trước 9 giờ sáng của phụ nữ thành công - Ảnh 1.

Phụ nữ thành công chọn sẵn trang phục, chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa và sắp xếp không gian làm việc gọn gàng. Ảnh minh họa

Phụ nữ thành công trân trọng thời gian ngay từ lúc thức dậy

Dậy đúng giờ là nguyên tắc quen thuộc của phụ nữ thành công. Họ tránh việc liên tục hoãn báo thức vì hiểu rằng điều đó chỉ khiến cơ thể thêm mệt mỏi và tinh thần trì trệ. 

Một chiếc đồng hồ báo thức đặt xa giường buộc họ phải đứng dậy, nhanh chóng thoát khỏi trạng thái uể oải và bắt đầu ngày mới với sự chủ động.

Phụ nữ thành công khởi động cơ thể bằng thói quen uống nước buổi sáng

Sau một đêm dài, phụ nữ thành công luôn bắt đầu ngày mới bằng một cốc nước lọc, thường là nước ấm. 

Thói quen này giúp kích hoạt hệ tiêu hóa, hỗ trợ thải độc, tăng cường miễn dịch và làm chậm quá trình lão hóa. 

Đây là bước khởi động đơn giản nhưng mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe.

Phụ nữ thành công luôn nhắc nhở bản thân về mục tiêu

Buổi sáng là thời điểm lý tưởng để phụ nữ thành công xem lại các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của mình. 

Từ những việc nhỏ cần hoàn thành trong ngày đến những kế hoạch lớn hơn, họ đều ghi chú rõ ràng để theo dõi tiến độ. 

Khi hoàn thành một nhiệm vụ, họ không quên ghi nhận nỗ lực của bản thân, từ đó duy trì động lực và tinh thần tích cực.

Phụ nữ thành công duy trì thói quen vận động nhẹ nhàng mỗi sáng

Không cần những bài tập nặng, phụ nữ thành công ưu tiên các hoạt động vận động nhẹ như đi bộ, giãn cơ hoặc tập vài động tác đơn giản. 

Chỉ vài phút chuyển động cũng đủ giúp cơ thể tỉnh táo, tinh thần sảng khoái và tạo đà năng lượng cho cả ngày.

Phụ nữ thành công nuôi dưỡng năng lượng tích cực từ buổi sáng

Nghe nhạc yêu thích, viết nhật ký, nghe podcast phát triển bản thân hay thiền buổi sáng là những cách phụ nữ thành công thường lựa chọn để giữ tâm thế tích cực. 

Những hoạt động mang tính chữa lành này giúp họ bước vào ngày mới với tinh thần nhẹ nhõm, sẵn sàng đón nhận thử thách.

Thói quen trước 9 giờ sáng của phụ nữ thành công - Ảnh 2.

Chăm sóc da và cơ thể là nghi thức buổi sáng quen thuộc của phụ nữ thành công. Ảnh minh họa

Phụ nữ thành công không bỏ quên việc chăm sóc bản thân

Chăm sóc da và cơ thể là nghi thức buổi sáng quen thuộc của phụ nữ thành công. 

Đây không chỉ là làm đẹp mà còn là cách họ thể hiện sự trân trọng chính mình, giúp bản thân luôn tự tin, rạng rỡ khi giao tiếp và làm việc.

Phụ nữ thành công biết đơn giản hóa cuộc sống khi cần thiết

Không phải ngày nào cũng có đủ thời gian để hoàn hảo. Phụ nữ thành công sẵn sàng ăn mặc giản đơn hơn, chọn bữa ăn nhanh gọn hoặc vận động nhẹ nhàng trong những ngày bận rộn. 

Họ cho phép bản thân được thả lỏng, miễn là vẫn cảm thấy hài lòng và cân bằng.

Phụ nữ thành công xây dựng thói quen theo cách riêng

Điều quan trọng nhất, phụ nữ thành công không chạy theo khuôn mẫu của số đông. Họ lựa chọn những thói quen phù hợp với lịch trình, sức khỏe và sở thích của mình. 

Khi buổi sáng bắt đầu đúng nhịp sống cá nhân, cảm hứng và động lực sẽ tự nhiên được khơi dậy, giúp họ tiến xa hơn trên hành trình hoàn thiện bản thân.

Phụ nữ thành công là có một ông chồng sẵn sàng giúp vợ dọn nhà như thế nàyPhụ nữ thành công là có một ông chồng sẵn sàng giúp vợ dọn nhà như thế này

Đấy, cứ bảo đàn ông khô khan, vụng về, vô tâm vậy mà từ đôi gang tay đến chai xịt kính anh xã cũng một tay chọn mua. Nhà có con nhỏ nên mấy loại chất tẩy rửa phải cẩn thận lắm để không ảnh hưởng đến sức khỏe của con nên anh chọn toàn hàng nội địa Nhật chính hãng tuyệt đối an toàn khi sử dụng...

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nuôi dạy con bằng bản năng, cha mẹ dễ mắc 3 lỗi nguy hiểm

Nuôi dạy con bằng bản năng, cha mẹ dễ mắc 3 lỗi nguy hiểm

Đàn ông cung hoàng đạo nào dễ thay lòng nhất? Bảng xếp hạng khiến nhiều người giật mình

Đàn ông cung hoàng đạo nào dễ thay lòng nhất? Bảng xếp hạng khiến nhiều người giật mình

Thấy cháu không giống con trai, bà nội lén xét nghiệm ADN lộ ra bí mật khiến bà ngất xỉu

Thấy cháu không giống con trai, bà nội lén xét nghiệm ADN lộ ra bí mật khiến bà ngất xỉu

Cụ bà di chúc cho giúp việc thừa kế toàn bộ tài sản: Bí mật 8 năm khiến con cháu lặng người

Cụ bà di chúc cho giúp việc thừa kế toàn bộ tài sản: Bí mật 8 năm khiến con cháu lặng người

Cụ ông chu cấp cho con đến cạn tiền, tuổi già mới bắt đầu trả giá

Cụ ông chu cấp cho con đến cạn tiền, tuổi già mới bắt đầu trả giá

Cùng chuyên mục

Bắt quả tang vợ ngoại tình và cú sốc của chồng trước câu nói của kẻ thứ ba

Bắt quả tang vợ ngoại tình và cú sốc của chồng trước câu nói của kẻ thứ ba

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

GĐXH - Vợ ngoại tình là cú sốc lớn, nhưng điều khiến người chồng trong câu chuyện dưới đây đau đớn hơn cả chính là câu nói thản nhiên của người đàn ông phá hoại gia đình mình.

Những thói quen giúp tôi sống an yên với lương 7 triệu đồng sau khi nghỉ hưu

Những thói quen giúp tôi sống an yên với lương 7 triệu đồng sau khi nghỉ hưu

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Nghỉ hưu ở tuổi 59, lương hưu chỉ hơn 7 triệu đồng mỗi tháng, lại thường xuyên ốm đau, tôi buộc phải sống chắt chiu từng đồng.

3 kiểu họ hàng nên giữ khoảng cách nhất định để tránh mệt mỏi không đáng có

3 kiểu họ hàng nên giữ khoảng cách nhất định để tránh mệt mỏi không đáng có

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Không phải mối quan hệ họ hàng nào cũng cần thân thiết. Biết giữ khoảng cách đúng lúc giúp bạn tránh phiền não và giữ sự yên ổn cho chính mình.

Những cặp vợ chồng vẫn ngủ chung giường ở tuổi 70: Hầu hết họ thuộc 3 trường hợp này

Những cặp vợ chồng vẫn ngủ chung giường ở tuổi 70: Hầu hết họ thuộc 3 trường hợp này

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Việc các cặp đôi 70 tuổi vẫn "chung chăn chung gối" không chỉ là thói quen truyền thống mà còn là minh chứng cho sự gắn kết sâu sắc, mang lại lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.

Qua tuổi 60, tuyệt đối đừng nói 5 câu này trước mặt người quen: Ai nói người đó hối hận!

Qua tuổi 60, tuyệt đối đừng nói 5 câu này trước mặt người quen: Ai nói người đó hối hận!

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 60, sóng gió gì cũng đã qua, nhưng có những chuyện dù thân đến mấy cũng phải "sống để dạ, chết mang theo" để giữ vững phúc đức và sự yên ấm.

Chênh lệch tuổi tác lý tưởng giữa vợ chồng không phải là 3 hay 5 năm: Con số này mới là lý tưởng nhất!

Chênh lệch tuổi tác lý tưởng giữa vợ chồng không phải là 3 hay 5 năm: Con số này mới là lý tưởng nhất!

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh tình cảm, khoảng cách tuổi tác giữa vợ chồng ảnh hưởng lớn đến sự ổn định tài chính, tâm lý và chất lượng nuôi dạy con cái. Con số lý tưởng là bao nhiêu?

Nhiều người sau 60 tuổi tiết kiệm nhầm 3 khoản, tưởng lợi mà hóa hại

Nhiều người sau 60 tuổi tiết kiệm nhầm 3 khoản, tưởng lợi mà hóa hại

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Sau tuổi 60, tiết kiệm là cần thiết nhưng không phải khoản nào cũng nên cắt giảm. Có 3 chi tiêu nếu tiết kiệm sai cách, sức khỏe và tiền bạc đều dễ 'đội nón ra đi'.

Lương hưu 37 triệu đồng/tháng vẫn sống bất an: Cuối đời mới hiểu tiền không mua được thứ này

Lương hưu 37 triệu đồng/tháng vẫn sống bất an: Cuối đời mới hiểu tiền không mua được thứ này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Sở hữu mức lương hưu nhiều người mơ ước, có nhà cửa ổn định và không phải lo cơm áo, nhưng vợ chồng già vẫn sống trong cảm giác chật vật, cô đơn.

66 tuổi, nằm viện vì nhồi máu não, tôi hiểu ra sai lầm lớn nhất của tuổi già là trông cậy người khác

66 tuổi, nằm viện vì nhồi máu não, tôi hiểu ra sai lầm lớn nhất của tuổi già là trông cậy người khác

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi từng nghĩ chỉ cần có cháu trai hiếu thảo là đủ cho tuổi già. Cho đến khi biến cố xảy ra, mọi ảo tưởng sụp đổ.

Sống vị tha như 5 cung hoàng đạo này, phúc báo đến lúc nào không hay

Sống vị tha như 5 cung hoàng đạo này, phúc báo đến lúc nào không hay

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong vòng tròn 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao không mang vẻ ngoài quá hiền lành hay dễ gần, nhưng sâu bên trong lại sở hữu một trái tim vô cùng vị tha.

Xem nhiều

Nghỉ hưu, bán nhà phố về quê tận hưởng, ai ngờ lương hưu 37 triệu đồng/tháng vẫn không đủ sống

Nghỉ hưu, bán nhà phố về quê tận hưởng, ai ngờ lương hưu 37 triệu đồng/tháng vẫn không đủ sống

Gia đình

GĐXH - Tưởng rằng rời phố về quê sẽ là khởi đầu cho tuổi già an nhàn, cặp vợ chồng già không ngờ lương hưu cao vẫn không đủ sống vì những áp lực khó nói nơi thôn quê.

Vì sao lại sinh ra 1 đứa con ít biết ơn trong gia đình?

Vì sao lại sinh ra 1 đứa con ít biết ơn trong gia đình?

Nuôi dạy con
Bố mẹ ly hôn 15 năm, quyết định của mẹ khiến tôi lặng người khi bố ung thư

Bố mẹ ly hôn 15 năm, quyết định của mẹ khiến tôi lặng người khi bố ung thư

Chuyện vợ chồng
Mẹ già ngoài 90 vẫn hầu hạ con gái U60: Bi kịch của việc thương con mù quáng

Mẹ già ngoài 90 vẫn hầu hạ con gái U60: Bi kịch của việc thương con mù quáng

Nuôi dạy con
Khi con nổi loạn, mất kiểm soát: 5 câu nói 'thần kỳ' giúp xoa dịu trẻ và quy tắc S.T.O.P dành cho cha mẹ

Khi con nổi loạn, mất kiểm soát: 5 câu nói 'thần kỳ' giúp xoa dịu trẻ và quy tắc S.T.O.P dành cho cha mẹ

Nuôi dạy con

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top