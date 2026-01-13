Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Nhìn hiền lành nhưng bên trong không ổn: Đây là 2 dấu hiệu người có nội tâm xấu cần cảnh giác

Thứ ba, 09:11 13/01/2026 | Gia đình
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Có người nói chuyện rất dễ nghe, cư xử cũng nhẹ nhàng, nhưng càng tiếp xúc lại càng thấy bất an. Tâm lý học cho rằng, người có nội tâm xấu thường để lộ 2 dấu hiệu rất tinh vi — tinh ý một chút là nhận ra ngay.

Tâm lý người có nội tâm xấu thường có 2 dấu hiệu này

Theo tâm lý học, người có nội tâm xấu thường không bộc lộ rõ ràng qua vẻ ngoài mà thể hiện bằng những hành vi và lời nói rất tinh vi trong quá trình giao tiếp. Nhiều người tưởng như hiền lành, dễ gần nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy mệt mỏi, bất an và tiêu hao năng lượng tinh thần sau một thời gian tiếp xúc. Đây là dấu hiệu phổ biến của những mối quan hệ độc hại mà tâm lý con người thường khó nhận ra ngay từ đầu.

Một trong những đặc điểm dễ thấy của người có nội tâm xấu là lời nói và hành động không đồng nhất, luôn đặt lợi ích cá nhân lên trên hết. Bên cạnh đó, họ có xu hướng đánh giá, so sánh và hạ thấp người khác một cách tinh vi để nâng cao bản thân. Những biểu hiện này cho thấy hành vi thiếu chân thành và là dấu hiệu rõ ràng của người không đáng tin trong các mối quan hệ xã hội.

Việc sớm nhận biết các dấu hiệu nội tâm xấu giúp mỗi người chủ động bảo vệ cảm xúc và sức khỏe tinh thần. Thay vì cố duy trì những mối quan hệ tiêu hao năng lượng, giữ khoảng cách với người độc hại chính là cách sống khôn ngoan để xây dựng các mối quan hệ lành mạnh, cân bằng và tích cực hơn.

Tâm lý người có nội tâm xấu thường có 2 dấu hiệu này - Ảnh 1.3 kiểu họ hàng nên giữ khoảng cách nhất định để tránh mệt mỏi không đáng có

GĐXH - Không phải mối quan hệ họ hàng nào cũng cần thân thiết. Biết giữ khoảng cách đúng lúc giúp bạn tránh phiền não và giữ sự yên ổn cho chính mình.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nhiều người sau 60 tuổi tiết kiệm nhầm 3 khoản, tưởng lợi mà hóa hại

Nhiều người sau 60 tuổi tiết kiệm nhầm 3 khoản, tưởng lợi mà hóa hại

Nhìn vào 5 dấu hiệu này mới biết: Người vợ 'vượng phu' thật sự sẽ khiến gia đình ngày càng thịnh vượng

Nhìn vào 5 dấu hiệu này mới biết: Người vợ 'vượng phu' thật sự sẽ khiến gia đình ngày càng thịnh vượng

Bước vào tuổi trung niên, có được 3 bản lĩnh này nửa đời sau của bạn càng hanh thông, may mắn

Bước vào tuổi trung niên, có được 3 bản lĩnh này nửa đời sau của bạn càng hanh thông, may mắn

4 kiểu người nên tránh kết giao: Càng thân thiết càng dễ tự chuốc thiệt thòi

4 kiểu người nên tránh kết giao: Càng thân thiết càng dễ tự chuốc thiệt thòi

5 sai lầm khiến lương hưu không đủ chi tiêu mỗi tháng, nhiều người nghỉ hưu mới nhận ra

5 sai lầm khiến lương hưu không đủ chi tiêu mỗi tháng, nhiều người nghỉ hưu mới nhận ra

Cùng chuyên mục

Gặp nghịch cảnh vẫn ung dung: 4 cung hoàng đạo có bản lĩnh khiến ai cũng nể

Gặp nghịch cảnh vẫn ung dung: 4 cung hoàng đạo có bản lĩnh khiến ai cũng nể

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Phong thái điềm đạm không chỉ là cách kiểm soát cảm xúc mà còn là "vũ khí" giúp nhiều cung hoàng đạo vững vàng trước biến cố, khẳng định vị thế và chạm tay vào thành công.

Tại sao bạn nỗ lực mãi không giàu?: Hãy đọc 7 quy luật này trước khi quá muộn

Tại sao bạn nỗ lực mãi không giàu?: Hãy đọc 7 quy luật này trước khi quá muộn

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Tại sao có người cả đời dậm chân tại chỗ, nhưng có người chỉ cần vài năm đã lột xác hoàn toàn? Câu trả lời không nằm ở sự chăm chỉ, mà ở việc họ có thấu hiểu "luật chơi" của thế giới này hay không.

Giúp việc bất ngờ mang bầu, tôi mệt mỏi vì lời đàm tiếu của hàng xóm

Giúp việc bất ngờ mang bầu, tôi mệt mỏi vì lời đàm tiếu của hàng xóm

Gia đình - 5 giờ trước

Khi mẹ chị qua đời, chúng tôi coi chị như người thân. Mới đây chị bất ngờ có thai và xin tiếp tục làm ở nhà tôi khiến hàng xóm lời ra tiếng vào

Giỏi việc nhưng EQ thấp: Chỉ một bữa tiệc đã đánh mất cơ hội thăng tiến

Giỏi việc nhưng EQ thấp: Chỉ một bữa tiệc đã đánh mất cơ hội thăng tiến

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Thực tế cho thấy, EQ thấp mới là nguyên nhân khiến nhiều nhân viên dù chăm chỉ, có thành tích nhưng vẫn bị lãnh đạo âm thầm loại khỏi danh sách bồi dưỡng.

Lương hưu 5 triệu, cụ bà vẫn sống vui vẻ, đủ đầy nhờ một quyết định

Lương hưu 5 triệu, cụ bà vẫn sống vui vẻ, đủ đầy nhờ một quyết định

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Lương hưu thấp, bà vẫn sống vui vẻ, khỏe mạnh và luôn tràn đầy năng lượng nhờ một lối sống tích cực và giàu kết nối tinh thần.

Những 'giới hạn' của 12 cung hoàng đạo nam trong tình yêu

Những 'giới hạn' của 12 cung hoàng đạo nam trong tình yêu

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Yêu đến đâu cũng cần ranh giới. Với 12 cung hoàng đạo nam, có những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại là "giới hạn đỏ" trong tình yêu.

Sau nhiều lựa chọn sai, cụ ông nhận ra: Tuổi già bình yên nhất khi ở đúng nơi này

Sau nhiều lựa chọn sai, cụ ông nhận ra: Tuổi già bình yên nhất khi ở đúng nơi này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trải qua nhiều lựa chọn tưởng như lý tưởng cho tuổi xế chiều từ viện dưỡng lão đến thuê giúp việc, cụ ông 78 tuổi cuối cùng nhận ra nơi bình yên nhất của tuổi già.

Chồng cũ từng phản bội lại là ân nhân cứu mạng tôi trong suốt 20 năm

Chồng cũ từng phản bội lại là ân nhân cứu mạng tôi trong suốt 20 năm

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ly hôn vì chồng ngoại tình, tôi từng nghĩ hai người sẽ mãi mãi là người dưng. Nhưng biến cố bệnh tật ập đến với tôi sau đó đã khiến mọi thứ thay đổi.

Nghỉ hưu đừng lo nghĩ về điều này: Bí quyết sống nhẹ nhõm của nữ giảng viên

Nghỉ hưu đừng lo nghĩ về điều này: Bí quyết sống nhẹ nhõm của nữ giảng viên

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Với nhiều người, mức lương hưu 37 triệu đồng chỉ đủ chi tiêu, nhưng với bà số tiền ấy lại đủ cho cả một năm sống an yên, khỏe mạnh và không lo nghĩ.

6 tiếng lái xe về ra mắt nhà bạn gái và khoảnh khắc khiến chàng trai hiểu rõ vị trí của mình

6 tiếng lái xe về ra mắt nhà bạn gái và khoảnh khắc khiến chàng trai hiểu rõ vị trí của mình

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 6 tiếng lái xe ra mắt nhà bạn gái, chàng trai bàng hoàng nhận ra mình không được tôn trọng chỉ qua một hành động nhỏ.

Xem nhiều

Bắt quả tang vợ ngoại tình và cú sốc của chồng trước câu nói của kẻ thứ ba

Bắt quả tang vợ ngoại tình và cú sốc của chồng trước câu nói của kẻ thứ ba

Chuyện vợ chồng

GĐXH - Vợ ngoại tình là cú sốc lớn, nhưng điều khiến người chồng trong câu chuyện dưới đây đau đớn hơn cả chính là câu nói thản nhiên của người đàn ông phá hoại gia đình mình.

Sau nhiều lựa chọn sai, cụ ông nhận ra: Tuổi già bình yên nhất khi ở đúng nơi này

Sau nhiều lựa chọn sai, cụ ông nhận ra: Tuổi già bình yên nhất khi ở đúng nơi này

Gia đình
3 kiểu họ hàng nên giữ khoảng cách nhất định để tránh mệt mỏi không đáng có

3 kiểu họ hàng nên giữ khoảng cách nhất định để tránh mệt mỏi không đáng có

Gia đình
5 cung hoàng đạo có EQ cao khi yêu

5 cung hoàng đạo có EQ cao khi yêu

Gia đình
Nhìn vào 5 dấu hiệu này mới biết: Người vợ 'vượng phu' thật sự sẽ khiến gia đình ngày càng thịnh vượng

Nhìn vào 5 dấu hiệu này mới biết: Người vợ 'vượng phu' thật sự sẽ khiến gia đình ngày càng thịnh vượng

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top