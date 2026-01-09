Nhiều người sau 60 tuổi tiết kiệm nhầm 3 khoản, tưởng lợi mà hóa hại

Người sau 60 tuổi cần hiểu đúng về tiết kiệm tuổi già

Sau tuổi 60, tiết kiệm tuổi già là lựa chọn của nhiều người nhằm bảo đảm cuộc sống ổn định về sau. Tuy nhiên, không phải khoản chi nào cũng nên cắt giảm, bởi tiết kiệm sai cách có thể khiến sức khỏe suy yếu và kéo theo nhiều hệ lụy không mong muốn.

Thực tế cho thấy, nhiều người sau 60 tuổi mắc phải những sai lầm tiết kiệm quen thuộc như hạn chế chi cho chăm sóc sức khỏe, ăn uống qua loa hoặc bỏ qua các yếu tố an toàn trong sinh hoạt. Những lựa chọn này tưởng chừng giúp giảm chi tiêu trước mắt, nhưng lại khiến chi tiêu tuổi 60 tăng cao hơn về lâu dài.

Video này sẽ giúp bạn hiểu rõ người cao tuổi nên tiết kiệm gì, khoản nào không nên cắt giảm, cũng như cách sống tiết kiệm tuổi già một cách thông minh để vừa bảo vệ sức khỏe người cao tuổi, vừa giữ được sự an tâm trong cuộc sống.