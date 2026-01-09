Mới nhất
Nhiều người sau 60 tuổi tiết kiệm nhầm 3 khoản, tưởng lợi mà hóa hại

Thứ sáu, 15:59 09/01/2026 | Gia đình
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau tuổi 60, tiết kiệm là cần thiết nhưng không phải khoản nào cũng nên cắt giảm. Có 3 chi tiêu nếu tiết kiệm sai cách, sức khỏe và tiền bạc đều dễ 'đội nón ra đi'.

Người sau 60 tuổi cần hiểu đúng về tiết kiệm tuổi già

Sau tuổi 60, tiết kiệm tuổi già là lựa chọn của nhiều người nhằm bảo đảm cuộc sống ổn định về sau. Tuy nhiên, không phải khoản chi nào cũng nên cắt giảm, bởi tiết kiệm sai cách có thể khiến sức khỏe suy yếu và kéo theo nhiều hệ lụy không mong muốn.

Thực tế cho thấy, nhiều người sau 60 tuổi mắc phải những sai lầm tiết kiệm quen thuộc như hạn chế chi cho chăm sóc sức khỏe, ăn uống qua loa hoặc bỏ qua các yếu tố an toàn trong sinh hoạt. Những lựa chọn này tưởng chừng giúp giảm chi tiêu trước mắt, nhưng lại khiến chi tiêu tuổi 60 tăng cao hơn về lâu dài.

Video này sẽ giúp bạn hiểu rõ người cao tuổi nên tiết kiệm gì, khoản nào không nên cắt giảm, cũng như cách sống tiết kiệm tuổi già một cách thông minh để vừa bảo vệ sức khỏe người cao tuổi, vừa giữ được sự an tâm trong cuộc sống.

Người sau 60 tuổi: 3 khoản tiết kiệm sai dễ gây thiệt hại - Ảnh 1.5 sai lầm khiến lương hưu không đủ chi tiêu mỗi tháng, nhiều người nghỉ hưu mới nhận ra

GĐXH - Không ít người bước vào tuổi nghỉ hưu mới tá hỏa khi lương hưu không đủ trang trải sinh hoạt. Những sai lầm tưởng chừng nhỏ trong cách chuẩn bị tài chính lại là nguyên nhân khiến thu nhập hưu trí ngày càng thiếu hụt.

