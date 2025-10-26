Mới nhất
Tâm sú

Sau ly hôn, chồng cũ vẫn nhắn tin bảo “chỉ muốn ôm em một lát cho đỡ trống trải” khiến tôi rợn tóc gáy

Chủ nhật, 15:00 26/10/2025 | Tâm sự
Giờ đây, mỗi khi thấy Hưng lại đăng thêm một bức ảnh “tự sự”, tôi không còn run rẩy hay bối rối nữa.

Tôi và Hưng ly hôn được gần 3 tháng. Người ngoài nhìn vào tưởng mọi chuyện đã xong, rằng mỗi người đi một đường, chỉ có tôi mới biết, những rối ren sau khi chia tay mới thật sự bắt đầu.

Trên Facebook, Hưng thường đăng những dòng trạng thái dài lê thê về “nỗi cô đơn của người đàn ông từng đổ vỡ”, rồi ảnh chụp ly cà phê buổi sáng, caption thì kiểu như “ước gì có ai đó ngồi đối diện để chia sẻ”. 

Dưới mỗi bài đăng là vài chục bình luận của các cô gái, phần lớn là người quen cũ, kẻ thì thương hại, người thì tán tỉnh. Tôi nhìn thấy hết, không phải vì còn theo dõi, mà vì bạn bè chung cứ gửi cho tôi xem, như thể sợ tôi bỏ lỡ điều gì.

Thế nhưng điều khiến tôi mệt mỏi không phải những dòng status ấy, mà là những tin nhắn của Hưng gửi cho tôi mỗi tối. Anh nói nhớ, nói không quen được cuộc sống thiếu vắng tôi, hỏi tôi đã ngủ chưa, ăn cơm chưa? 

Có hôm anh bảo “chỉ muốn qua ôm em một lát cho đỡ trống trải”. Tôi lặng im, coi như chưa đọc tin nhắn. Mấy ngày sau lại thấy anh đi ăn cùng một cô gái khác, chụp ảnh bữa tối dưới ánh nến rồi đăng lên với caption “bình yên là đây”.

Sau ly hôn, chồng cũ vẫn nhắn tin bảo “chỉ muốn ôm em một lát cho đỡ trống trải” khiến tôi rợn tóc gáy- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi từng hỏi anh thẳng một lần, rằng rốt cuộc anh muốn gì. Hưng nói, anh đang rối, chưa sẵn sàng yêu ai nhưng cũng chưa thể quên tôi. Anh bảo tôi đừng lạnh lùng thế, rằng “dù sao cũng từng là vợ chồng”. Tôi nghe xong chỉ thấy một nỗi buồn cười lẫn khinh bỉ. Vì chính anh là người ký đơn trước, chính anh từng nói giữa chúng tôi chẳng còn gì để níu kéo.

Một hôm, Hưng say rượu, nửa đêm lái xe đến trước nhà tôi, gọi điện bảo muốn gặp. Tôi không mở cửa. Anh ngồi dưới sân chung, gọi điện thoại, giọng lè nhè nói vẫn còn yêu, vẫn muốn quay lại. Hàng xóm đổ ra xem, còn tôi đứng sau rèm, nhìn bóng anh loạng choạng rồi ngã gục xuống. Lúc ấy tôi chẳng thấy thương, chỉ thấy sợ.

Sau đêm đó, Hưng nhắn tin xin lỗi, bảo hôm ấy anh không kiểm soát được bản thân. Nhưng rồi lại tiếp tục vòng lặp cũ: đăng status buồn, tán tỉnh các cô gái, rồi nhắn cho tôi những lời thân mật. Tôi hiểu, anh chỉ đang muốn giữ tôi ở vị trí “dự phòng”, trong khi chờ một mối quan hệ mới thật sự bắt đầu.

Giờ đây, mỗi khi thấy Hưng lại đăng thêm một bức ảnh “tự sự”, tôi không còn run rẩy hay bối rối nữa. Tôi chỉ thấy may mắn vì đã thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của một người đàn ông vừa sợ cô đơn, vừa tham lam. Giờ tôi chỉ muốn tránh càng xa anh càng tốt, có cách nào để anh buông tha tôi không?

Chuyện thật như đùa: Cho chồng cũ ở nhờ và cái kết gay cấn hơn phimChuyện thật như đùa: Cho chồng cũ ở nhờ và cái kết gay cấn hơn phim

Câu chuyện của anh D. (40 tuổi, Hà Nội) khiến nhiều người vừa buồn cười vừa "nể".

Lễ mừng thọ mẹ làm 80 mâm nhưng làng xóm không ai đến: Bài học cho cô gái lấy chồng giàu từng được cả làng yêu quý

Lễ mừng thọ mẹ làm 80 mâm nhưng làng xóm không ai đến: Bài học cho cô gái lấy chồng giàu từng được cả làng yêu quý

Tâm sự

GĐXH - Ngày chị tổ chức lễ mừng thọ hoành tráng cho mẹ, không ai trong làng đến dự. Giữa không gian trống vắng, người mẹ già chỉ thở dài: "Không trách ai cả, chỉ cảm ơn vì họ đã giúp con nhìn lại mình".

Cha 91 tuổi, tôi nghỉ việc về chăm rồi phải bật khóc đưa ông vào viện dưỡng lão

Cha 91 tuổi, tôi nghỉ việc về chăm rồi phải bật khóc đưa ông vào viện dưỡng lão

Tâm sự
Chuyện thật như đùa: Cho chồng cũ ở nhờ và cái kết gay cấn hơn phim

Chuyện thật như đùa: Cho chồng cũ ở nhờ và cái kết gay cấn hơn phim

Tâm sự
Ranh giới mong manh: Tôi đứng giữa tình yêu 'ngoài luồng' và sự giằng xé của đạo đức

Ranh giới mong manh: Tôi đứng giữa tình yêu 'ngoài luồng' và sự giằng xé của đạo đức

Tâm sự
Vào đúng ngày vợ sinh con, chồng bỏ đi vội vã và đoạn video chỉ hơn 1 phút đã vạch trần toàn bộ sự thật

Vào đúng ngày vợ sinh con, chồng bỏ đi vội vã và đoạn video chỉ hơn 1 phút đã vạch trần toàn bộ sự thật

Tâm sự

