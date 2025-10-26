Sau ly hôn, chồng cũ vẫn nhắn tin bảo “chỉ muốn ôm em một lát cho đỡ trống trải” khiến tôi rợn tóc gáy
Giờ đây, mỗi khi thấy Hưng lại đăng thêm một bức ảnh “tự sự”, tôi không còn run rẩy hay bối rối nữa.
Tôi và Hưng ly hôn được gần 3 tháng. Người ngoài nhìn vào tưởng mọi chuyện đã xong, rằng mỗi người đi một đường, chỉ có tôi mới biết, những rối ren sau khi chia tay mới thật sự bắt đầu.
Trên Facebook, Hưng thường đăng những dòng trạng thái dài lê thê về “nỗi cô đơn của người đàn ông từng đổ vỡ”, rồi ảnh chụp ly cà phê buổi sáng, caption thì kiểu như “ước gì có ai đó ngồi đối diện để chia sẻ”.
Dưới mỗi bài đăng là vài chục bình luận của các cô gái, phần lớn là người quen cũ, kẻ thì thương hại, người thì tán tỉnh. Tôi nhìn thấy hết, không phải vì còn theo dõi, mà vì bạn bè chung cứ gửi cho tôi xem, như thể sợ tôi bỏ lỡ điều gì.
Thế nhưng điều khiến tôi mệt mỏi không phải những dòng status ấy, mà là những tin nhắn của Hưng gửi cho tôi mỗi tối. Anh nói nhớ, nói không quen được cuộc sống thiếu vắng tôi, hỏi tôi đã ngủ chưa, ăn cơm chưa?
Có hôm anh bảo “chỉ muốn qua ôm em một lát cho đỡ trống trải”. Tôi lặng im, coi như chưa đọc tin nhắn. Mấy ngày sau lại thấy anh đi ăn cùng một cô gái khác, chụp ảnh bữa tối dưới ánh nến rồi đăng lên với caption “bình yên là đây”.
Tôi từng hỏi anh thẳng một lần, rằng rốt cuộc anh muốn gì. Hưng nói, anh đang rối, chưa sẵn sàng yêu ai nhưng cũng chưa thể quên tôi. Anh bảo tôi đừng lạnh lùng thế, rằng “dù sao cũng từng là vợ chồng”. Tôi nghe xong chỉ thấy một nỗi buồn cười lẫn khinh bỉ. Vì chính anh là người ký đơn trước, chính anh từng nói giữa chúng tôi chẳng còn gì để níu kéo.
Một hôm, Hưng say rượu, nửa đêm lái xe đến trước nhà tôi, gọi điện bảo muốn gặp. Tôi không mở cửa. Anh ngồi dưới sân chung, gọi điện thoại, giọng lè nhè nói vẫn còn yêu, vẫn muốn quay lại. Hàng xóm đổ ra xem, còn tôi đứng sau rèm, nhìn bóng anh loạng choạng rồi ngã gục xuống. Lúc ấy tôi chẳng thấy thương, chỉ thấy sợ.
Sau đêm đó, Hưng nhắn tin xin lỗi, bảo hôm ấy anh không kiểm soát được bản thân. Nhưng rồi lại tiếp tục vòng lặp cũ: đăng status buồn, tán tỉnh các cô gái, rồi nhắn cho tôi những lời thân mật. Tôi hiểu, anh chỉ đang muốn giữ tôi ở vị trí “dự phòng”, trong khi chờ một mối quan hệ mới thật sự bắt đầu.
Giờ đây, mỗi khi thấy Hưng lại đăng thêm một bức ảnh “tự sự”, tôi không còn run rẩy hay bối rối nữa. Tôi chỉ thấy may mắn vì đã thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của một người đàn ông vừa sợ cô đơn, vừa tham lam. Giờ tôi chỉ muốn tránh càng xa anh càng tốt, có cách nào để anh buông tha tôi không?
Buổi tối, mẹ chồng gọi tôi xuống bếp, giọng nghiêm lại: "Con làm kế toán mà lại dính chuyện tiền nong gì đấy à?".
GĐXH – Mấy năm qua, tôi không dám về quê, chỉ thỉnh thoảng gọi điện về hỏi thăm bố mẹ. Lần nào tôi cũng tỏ ra cuộc sống của mình đang rất ổn, song mỗi lần cúp máy, tim tôi lại nhói đau.
Tối hôm đó, tôi dọn đồ sang phòng con ngủ, nói rằng tôi cần thời gian suy nghĩ.
Bí mật "động trời" này không phải là một sự phản bội, mà là một sự hy sinh thầm lặng đến tàn nhẫn.
GĐXH – Ngay khi chứng kiến thái độ của người yêu và cả nhà anh, tôi nhận ra, có lẽ bố mẹ tôi nói đúng. Tất cả những điều tôi từng cho là định kiến hóa ra lại là trải nghiệm và sự thấu hiểu của bố mẹ.
Nhưng một tuần sau, khi mở Facebook, tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
GĐXH - Chỉ sau nửa năm, tôi phải đưa ra quyết định khiến bản thân day dứt nhất trong đời: gửi cha vào viện dưỡng lão.
Câu nói ấy, với Vân là một động lực to lớn, nó giúp cô biến quá khứ thành bàn đạp bứt tốc tới tương lai.
Gia đình bạn gái bảo nếu không đưa đủ số tiền thách cưới 500 triệu đồng thì tôi không xứng đáng, không đủ năng lực chăm sóc con gái họ nốt phần đời còn lại.
GĐXH – Xem đoạn video, tôi thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, đầu óc ong ong, căn phòng bỗng nhiên nghiêng ngả.
GĐXH - Ngày chị tổ chức lễ mừng thọ hoành tráng cho mẹ, không ai trong làng đến dự. Giữa không gian trống vắng, người mẹ già chỉ thở dài: "Không trách ai cả, chỉ cảm ơn vì họ đã giúp con nhìn lại mình".