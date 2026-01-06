Mới nhất
Nhìn vào 5 dấu hiệu này mới biết: Người vợ 'vượng phu' thật sự sẽ khiến gia đình ngày càng thịnh vượng

Thứ ba, 20:00 06/01/2026 | Gia đình
Bảo An
Bảo An
GĐXH - Không phải ngẫu nhiên mà có những gia đình càng sống càng êm ấm, tài lộc dần đủ đầy. Theo quan niệm Á Đông và góc nhìn tâm lý – gia đình, người vợ mang phúc khí thường sở hữu những dấu hiệu rất rõ ràng, ảnh hưởng trực tiếp đến hòa khí và vận may của cả nhà.

5 dấu hiệu cho thấy người vợ vượng phu, giúp gia đình êm ấm và tài lộc hanh thông

Người vợ được xem là "vượng phu" thường không thể hiện qua lời nói hay vẻ bề ngoài mà bộc lộ rõ qua cách cư xử trong gia đình. Những dấu hiệu phổ biến gồm biết giữ hòa khí, sống điềm đạm, quản lý chi tiêu hợp lý, tôn trọng và đồng hành cùng chồng, đồng thời nuôi dưỡng không khí tích cực trong nhà. Khi người vợ giữ được sự cân bằng cảm xúc và lối sống tích cực, gia đình thường ổn định hơn, mối quan hệ vợ chồng bền chặt và tài lộc cũng có xu hướng hanh thông theo thời gian.

Nhìn vào 5 dấu hiệu này mới biết: Người vợ có tướng vượng phu' thật sự sẽ khiến gia đình ngày càng có phúc - Ảnh 1.Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc

GĐXH - Ai cũng nghĩ phụ nữ tuổi ngoài 30 ổn định, lý trí, nhưng sự thật gây sốc: chính ở độ tuổi này, họ lại dễ sa vào “lưới tình” ngoài hôn nhân nhất!

Tin liên quan

4 kiểu người nên tránh kết giao: Càng thân thiết càng dễ tự chuốc thiệt thòi

4 kiểu người nên tránh kết giao: Càng thân thiết càng dễ tự chuốc thiệt thòi

Chỉ cần đổi 3 lối tư duy nhỏ này, cuộc sống của bạn có thể rẽ sang một hướng hoàn toàn khác

Chỉ cần đổi 3 lối tư duy nhỏ này, cuộc sống của bạn có thể rẽ sang một hướng hoàn toàn khác

Càng sớm buông bỏ 3 điều này, bạn càng nhanh chạm tới hạnh phúc thật sự

Càng sớm buông bỏ 3 điều này, bạn càng nhanh chạm tới hạnh phúc thật sự

Bị phản bội chưa phải dấu chấm hết: 6 bước giúp bạn hồi sinh mạnh mẽ sau cú sốc ngoại tình

Bị phản bội chưa phải dấu chấm hết: 6 bước giúp bạn hồi sinh mạnh mẽ sau cú sốc ngoại tình

Không phải ai cũng là quý nhân: 3 kiểu người giúp bạn 'đổi vận', càng gắn bó càng dễ giàu

Không phải ai cũng là quý nhân: 3 kiểu người giúp bạn 'đổi vận', càng gắn bó càng dễ giàu

Cùng chuyên mục

Đưa mẹ vào viện dưỡng lão sau 4 tháng chăm sóc: Không phải tôi bất hiếu mà là bất lực

Đưa mẹ vào viện dưỡng lão sau 4 tháng chăm sóc: Không phải tôi bất hiếu mà là bất lực

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Quyết định đưa mẹ vào viện dưỡng lão khiến nhiều người chỉ trích tôi "bất hiếu", nhưng đằng sau đó là sự bất lực mà không phải ai cũng hiểu.

Chưa giàu nhưng vẫn sống như đại gia: Top cung hoàng đạo thích sống sang chảnh

Chưa giàu nhưng vẫn sống như đại gia: Top cung hoàng đạo thích sống sang chảnh

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao coi việc ăn ngon, mặc đẹp, tận hưởng dịch vụ cao cấp là một phần không thể thiếu của cuộc sống.

Hơn 20 năm tiết kiệm đến mức không bạn bè, tôi được về hưu sớm nhưng quá cô đơn

Hơn 20 năm tiết kiệm đến mức không bạn bè, tôi được về hưu sớm nhưng quá cô đơn

Gia đình - 13 giờ trước

Để được nghỉ hưu sớm, trên 20 năm qua tôi chỉ làm chứ không tiêu tiền, không nỡ bỏ ra vài trăm nghìn đồng để đi ăn với bạn bè và đạt mục tiêu khi chưa đến 50 tuổi.

Trẻ nên ngủ cùng mẹ hay ngủ riêng để rèn tính độc lập?: Ảnh hưởng đến não bộ và những điều cha mẹ cần biết

Trẻ nên ngủ cùng mẹ hay ngủ riêng để rèn tính độc lập?: Ảnh hưởng đến não bộ và những điều cha mẹ cần biết

Nuôi dạy con - 14 giờ trước

GĐXH - Việc trẻ ngủ cùng cha mẹ không chỉ là thói quen sinh hoạt mà còn tác động trực tiếp đến sự phát triển của não bộ và khả năng quản lý cảm xúc của trẻ trong tương lai.

Bố mẹ ly hôn 15 năm, quyết định của mẹ khiến tôi lặng người khi bố ung thư

Bố mẹ ly hôn 15 năm, quyết định của mẹ khiến tôi lặng người khi bố ung thư

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

Người đàn ông từng rời bỏ mẹ con tôi để theo hạnh phúc khác, cuối cùng lại đối diện với sự cô độc và bệnh tật khi cầm trên tay chẩn đoán của bác sỹ là ung thư giai đoạn cuối. Mẹ tôi biết chuyện đã quyết định dành số tiền tiết kiệm dưỡng già của mình để cùng tôi chạy chữa cho bố…

Top 3 con giáp nữ may mắn, giàu sang mang lại phú quý cho bạn đời

Top 3 con giáp nữ may mắn, giàu sang mang lại phú quý cho bạn đời

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ sở hữu vận trình tài lộc rực rỡ suốt đời, 3 con giáp nữ dưới đây còn được coi là "ngôi sao may mắn", giúp sự nghiệp của người bạn đời thăng hoa rực rỡ.

Bước vào tuổi trung niên, có được 3 bản lĩnh này nửa đời sau của bạn càng hanh thông, may mắn

Bước vào tuổi trung niên, có được 3 bản lĩnh này nửa đời sau của bạn càng hanh thông, may mắn

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trung niên là giai đoạn phức tạp nhất của đời người. Trong sự nghiệp, gia đình hay vòng bạn bè, bạn sẽ nhận ra rằng chỉ có năng lực và sự kiên trì thôi đôi khi là chưa đủ.

Tuổi già của tôi bắt đầu bình yên từ ngày rời khỏi nhà con để vào viện dưỡng lão

Tuổi già của tôi bắt đầu bình yên từ ngày rời khỏi nhà con để vào viện dưỡng lão

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi nghĩ cuộc đời con người giống như bốn mùa nối tiếp. Có mùa gieo hạt, có mùa gặt hái, rồi cũng có mùa lá rụng, con người phải học cách chấp nhận với những đổi thay của tuổi già.

Một câu hỏi của sếp, 2 câu trả lời của người EQ thấp và người EQ cao quyết định 2 số phận nơi công sở

Một câu hỏi của sếp, 2 câu trả lời của người EQ thấp và người EQ cao quyết định 2 số phận nơi công sở

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Cùng 1 câu hỏi nhưng cách phản hồi khiến người EQ cao tạo ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo.

Tiêu chí chọn người yêu của 12 cung hoàng đạo

Tiêu chí chọn người yêu của 12 cung hoàng đạo

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Mỗi cung hoàng đạo đều có một "khuôn mẫu" rất riêng về người yêu lý tưởng, không chỉ ở ngoại hình mà còn ở lối sống, tư duy và cách yêu.

Vì sao lại sinh ra 1 đứa con ít biết ơn trong gia đình?

Vì sao lại sinh ra 1 đứa con ít biết ơn trong gia đình?

Nuôi dạy con

Và đôi khi, bài học lớn nhất cho cả cha mẹ lẫn con cái, chính là học cách yêu thương...

Càng sống đơn giản, tiền lại càng dễ tìm tới: Không phải mê tín, mà là 'quy luật'

Càng sống đơn giản, tiền lại càng dễ tìm tới: Không phải mê tín, mà là 'quy luật'

Gia đình
Mẹ già ngoài 90 vẫn hầu hạ con gái U60: Bi kịch của việc thương con mù quáng

Mẹ già ngoài 90 vẫn hầu hạ con gái U60: Bi kịch của việc thương con mù quáng

Nuôi dạy con
Khi con nổi loạn, mất kiểm soát: 5 câu nói 'thần kỳ' giúp xoa dịu trẻ và quy tắc S.T.O.P dành cho cha mẹ

Khi con nổi loạn, mất kiểm soát: 5 câu nói 'thần kỳ' giúp xoa dịu trẻ và quy tắc S.T.O.P dành cho cha mẹ

Nuôi dạy con
Top 3 con giáp nữ may mắn, giàu sang mang lại phú quý cho bạn đời

Top 3 con giáp nữ may mắn, giàu sang mang lại phú quý cho bạn đời

Gia đình

