Chồng già đột quỵ trong ngày cưới, vợ kiểm soát rồi chiếm đoạt 4 tỷ đồng
Người chồng già 61 tuổi bị đột quỵ ngay trong ngày cưới, cô vợ trẻ liền dùng mưu mẹo để trở thành người giám hộ duy nhất rồi chiếm đoạt tài sản.
Một người đàn ông tên Vương, 61 tuổi ở Thượng Hải, Trung Quốc bị đột quỵ ngay trong ngày cưới. Tình trạng bệnh xấu đi, ông Vương bị liệt. Người vợ liền rút 153.000 USD (khoảng 4 tỷ đồng), chỉ để lại vỏn vẹn 6 USD (khoảng 150 nghìn đồng) cho chồng và con gái.
Ông Vương ly hôn hơn 20 năm trước và một mình nuôi con gái. Năm 2016, ông tái hôn với người vợ thứ hai là Nhậm Phương, trẻ hơn ông 16 tuổi.
Một người cháu của ông Vương cho biết những người đàn ông lớn tuổi sống độc thân ở Thượng Hải rất được phụ nữ trung niên hám của như Nhậm Phương săn đón để kết hôn.
“Chú tôi có lương hưu ổn định và các tài sản tích lũy, cũng như khoản đền bù từ việc giải tỏa nhà đất”, cháu trai ông Vương nói thêm.
Mẹ của ông Vương từng phản đối cuộc hôn nhân này. Bà lo ngại rằng khoảng cách tuổi tác lớn như vậy thì có thể Nhậm Phương có ý đồ khác chứ không phải tình yêu.
Ngay trong ngày cưới, ông Vương bị đột quỵ và được đưa đến bệnh viện. Tình trạng của ông Vương ngày càng xấu đi, dẫn đến nhiều cơn đột quỵ khác trong những năm sau đó.
Đến năm 2019, ông bị liệt nửa người bên trái, không thể nói được và phải nằm liệt giường, chỉ có thể dùng tay phải để ra hiệu giao tiếp. Gia đình đưa ông Vương vào viện dưỡng lão, nơi vợ hai và con gái cùng nhau chăm sóc ông.
Năm 2020, sau khi căn nhà cũ của ông Vương bị phá dỡ, ông và con gái được nhận một căn hộ mới cùng khoản tiền bồi thường hơn 280.000 USD (khoảng 7,4 tỷ đồng).
Sau đó không lâu, Nhậm Phương đã làm thủ tục để chứng minh ông Vương mất năng lực pháp lý và tự mình trở thành người giám hộ duy nhất. Phương còn kiện con riêng của chồng để đòi chia khoản tiền bồi thường, nhưng tòa án phán quyết ông Vương sẽ nhận 140.000 USD (khoảng 3,7 triệu đồng) và số còn lại thuộc về con gái ông.
Con gái ông Vương sau đó cũng nộp đơn tố cáo, số tiền của cha mình đã được chuyển vào một tài khoản do bà Nhậm kiểm soát. Trong vòng 2 năm, bà Nhậm liên tục bòn rút tiền. Đến tháng 8 năm ngoái, tài khoản của ông Vương chỉ còn lại 6 USD.
Năm 2025, con gái ông Vương đệ đơn kiện để thay đổi quyền giám hộ. Nhậm Phương phản bác rằng số tiền đã được sử dụng để thanh toán các hóa đơn viện dưỡng lão và mua thuốc bổ. Tuy nhiên, điều tra cho thấy bà đã rút tiền mặt để gửi vào một ngân hàng ở quê nhà nhằm hưởng lãi suất tốt hơn.
Con gái ông Vương chỉ ra rằng khoản lương hưu hàng tháng 6.000 nhân dân tệ của cha cô đủ để chi trả tất cả các chi phí. Tòa án ra phán quyết có lợi cho con gái ông, yêu cầu cả bà Nhậm và con gái ông cùng là người đồng giám hộ, mọi quyết định tài chính đều phải có chữ ký chung của cả hai. Một nỗ lực sau đó của bà Nhậm nhằm chia căn hộ tái định cư cũng bị từ chối.
Vị thẩm phán nhận định: “ Bản chất của quyền giám hộ không nằm ở danh phận, mà ở người có thể thực sự chăm sóc người thân tàn tật”.
Câu chuyện này gây ra những cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người dùng bình luận: “Ông Vương lẽ ra không nên tái hôn. Cuối cùng, ông mất tiền và phải sống trong viện dưỡng lão".
Một người khác nhận xét: “ Trên thực tế, con cái thường quá bận rộn với công việc nên không thể chăm sóc cha mẹ già, điều này khiến những người cao tuổi góa bụa cảm thấy cô đơn hơn. Khi tìm kiếm bạn đời, họ phải hết sức cẩn trọng".
