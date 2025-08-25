Cả đời tập trung cho sự nghiệp, tuổi già của cụ ông giàu có chỉ còn lại nỗi cô độc
GĐXH - Tuổi trẻ có thể cống hiến hết mình cho sự nghiệp, nhưng khi tuổi già ập đến, cụ ông hối hận vì quyết định sai lầm.
Cụ ông Dương, 70 tuổi, ở tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) đã chia sẻ câu chuyện tuổi già đầy xót xa của mình.
Cả đời theo đuổi sự nghiệp, từ chối có con
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, ông Dương sớm ý thức được gánh nặng cha mẹ phải gồng gánh.
Năm 15 tuổi, ông quyết định rời quê lên thành phố lập nghiệp. Trải qua đủ nghề mưu sinh, từ mài dao cho đến lái xe, nhờ chăm chỉ và nắm bắt cơ hội, ông dần vươn lên vị trí quản lý, có trong tay số tiền tiết kiệm đáng kể.
Đến năm 25 tuổi, ông kết hôn với bà Lý, một người phụ nữ ông hết mực yêu thương.
Sau ngày cưới, vợ chồng ông chọn một lối đi khác biệt: không sinh con, dành toàn bộ thời gian để gây dựng sự nghiệp và tận hưởng cuộc sống.
Họ hạnh phúc với những chuyến du lịch, những ngày tháng chỉ có hai người bên nhau.
Ông từng tin rằng, tiền bạc và sự nghiệp sẽ bù đắp được tất cả. Nhưng tuổi trẻ qua đi nhanh chóng, và những biến cố không ngờ đã ập đến.
Mất vợ, sức khỏe sa sút và nỗi cô đơn tuổi già
Kỷ niệm 30 năm ngày cưới đáng lẽ là dấu mốc hạnh phúc thì lại trở thành nỗi đau tột cùng. Bà Lý qua đời sau một vụ tai nạn, để lại khoảng trống quá lớn trong cuộc đời ông Dương.
Từ đó, ông rơi vào khủng hoảng, cửa hàng kinh doanh cũng phải đóng cửa.
Sau vài năm lẻ loi, sức khỏe của ông ngày càng suy yếu. Những cơn ho tưởng chừng vô hại lại trở thành dấu hiệu báo bệnh ung thư phổi.
Trên giường bệnh, ông Dương mới thấm thía sự thật cay đắng: ông có thể sở hữu hàng chục tỷ đồng, nhưng lại chẳng có ai ở bên chăm sóc, chia sẻ.
Người thân họ hàng dù thương ông cũng chỉ ghé thăm chốc lát rồi lại trở về với gia đình riêng.
Trong khi đó, ông chứng kiến những bệnh nhân khác luôn được con cái túc trực, quan tâm, chăm sóc. Cảm giác cô độc bao trùm, nặng nề hơn bất cứ nỗi đau thể xác nào.
Hối hận muộn màng
"Nếu ngày đó chúng tôi có con, có lẽ tuổi già của tôi đã khác. Giờ đây tôi có gần 7 triệu NDT (khoảng 25,6 tỷ đồng) trong ngân hàng, nhưng số tiền ấy chẳng thể mua nổi một bàn tay nắm lấy lúc tôi yếu đuối nhất", ông nghẹn ngào chia sẻ.
Trong giây phút cuối đời, ông Dương mới nhận ra điều quý giá nhất không phải là nhà cửa, tài sản hay những chuyến du lịch sang trọng, mà là sự hiện diện của gia đình, là tiếng gọi "cha", là vòng tay ấm áp của người thân.
Bài học cho tuổi già
Câu chuyện của ông Dương để lại một lời nhắn nhủ sâu sắc: Tiền bạc và sự nghiệp quan trọng, nhưng không thể thay thế tình thân.
Khi bước vào tuổi già, điều mỗi người cần nhất chính là mái ấm để trở về, là con cháu để nương tựa.
Có lẽ, chẳng ai muốn đến cuối đời mới phải thốt lên hai chữ "giá như".
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao sinh ra đã mang tính cách bộc trực, sống theo cảm xúc và sẵn sàng làm ngay điều mình muốn mà không suy tính quá nhiều.
Nghi kể, hôm đó sau khi hoàn thành buổi tập, thủ trưởng của cô bất ngờ dắt tay Quyến đến để cặp đôi gặp nhau vài phút.
Chàng trai 27 tuổi làm việc chăm chỉ để nuôi gia đình 11 người, trong đó có 3 người con riêng và cô con dâu tương lai của vợ, cùng 4 đứa cháu nội, cháu ngoại của cô.
GĐXH - Trong vòng tròn 12 cung hoàng đạo, có những cái tên được ví như loài bướm rực rỡ, rong chơi hết từ đóa hoa này sang đóa hoa khác.
GĐXH - Nhiều người cho rằng nghỉ hưu đồng nghĩa với tuổi già cô đơn, cuộc sống eo hẹp và nhiều nỗi lo. Nhưng thực tế không hẳn vậy.
Lần đầu tiên đi ăn cỗ ở quê chồng tại Hà Tĩnh, cô gái Nhật Bản thốt lên: "Việt Nam thật quá thú vị".
Dù xã hội đã bình đẳng hơn, song vẫn còn những gia đình mang nặng tư tưởng "trọng nam khinh nữ", để rồi gây bi kịch ngay trong ngày trọng đại của con gái.
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người dường như sở hữu "bí kíp" riêng để giữ mãi nét xuân thì, khiến ai gặp cũng phải ngạc nhiên.
GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng, một phụ nữ 59 tuổi, sống một mình, không chồng con thì hẳn là buồn tủi. Nhưng sự thật, cuộc sống nghỉ hưu của tôi lại rất thoải mái, nhẹ nhõm và đầy niềm vui.
Nàng dâu Nam Bộ lần đầu đi ăn cỗ cưới ở miền Bắc, bất ngờ vì thấy trứng vịt lộn trên mâm, lại ngỡ ngàng với món cuốn hành.
