Cả đời tập trung cho sự nghiệp, tuổi già của cụ ông giàu có chỉ còn lại nỗi cô độc

Thứ hai, 14:35 25/08/2025 | Gia đình
GĐXH - Tuổi trẻ có thể cống hiến hết mình cho sự nghiệp, nhưng khi tuổi già ập đến, cụ ông hối hận vì quyết định sai lầm.

Cụ ông Dương, 70 tuổi, ở tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) đã chia sẻ câu chuyện tuổi già đầy xót xa của mình.

Cả đời theo đuổi sự nghiệp, từ chối có con

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, ông Dương sớm ý thức được gánh nặng cha mẹ phải gồng gánh. 

Năm 15 tuổi, ông quyết định rời quê lên thành phố lập nghiệp. Trải qua đủ nghề mưu sinh, từ mài dao cho đến lái xe, nhờ chăm chỉ và nắm bắt cơ hội, ông dần vươn lên vị trí quản lý, có trong tay số tiền tiết kiệm đáng kể.

Đến năm 25 tuổi, ông kết hôn với bà Lý, một người phụ nữ ông hết mực yêu thương. 

Sau ngày cưới, vợ chồng ông chọn một lối đi khác biệt: không sinh con, dành toàn bộ thời gian để gây dựng sự nghiệp và tận hưởng cuộc sống. 

Họ hạnh phúc với những chuyến du lịch, những ngày tháng chỉ có hai người bên nhau.

Ông từng tin rằng, tiền bạc và sự nghiệp sẽ bù đắp được tất cả. Nhưng tuổi trẻ qua đi nhanh chóng, và những biến cố không ngờ đã ập đến.

Cả đời tập trung cho sự nghiệp, tuổi già của cụ ông giàu có chỉ còn lại nỗi cô độc - Ảnh 1.

Trên giường bệnh, ông Dương mới thấm thía sự thật cay đắng: ông có thể sở hữu hàng chục tỷ đồng, nhưng lại chẳng có ai ở bên chăm sóc, chia sẻ. Ảnh minh họa

Mất vợ, sức khỏe sa sút và nỗi cô đơn tuổi già

Kỷ niệm 30 năm ngày cưới đáng lẽ là dấu mốc hạnh phúc thì lại trở thành nỗi đau tột cùng. Bà Lý qua đời sau một vụ tai nạn, để lại khoảng trống quá lớn trong cuộc đời ông Dương.

Từ đó, ông rơi vào khủng hoảng, cửa hàng kinh doanh cũng phải đóng cửa. 

Sau vài năm lẻ loi, sức khỏe của ông ngày càng suy yếu. Những cơn ho tưởng chừng vô hại lại trở thành dấu hiệu báo bệnh ung thư phổi. 

Trên giường bệnh, ông Dương mới thấm thía sự thật cay đắng: ông có thể sở hữu hàng chục tỷ đồng, nhưng lại chẳng có ai ở bên chăm sóc, chia sẻ.

Người thân họ hàng dù thương ông cũng chỉ ghé thăm chốc lát rồi lại trở về với gia đình riêng. 

Trong khi đó, ông chứng kiến những bệnh nhân khác luôn được con cái túc trực, quan tâm, chăm sóc. Cảm giác cô độc bao trùm, nặng nề hơn bất cứ nỗi đau thể xác nào.

Hối hận muộn màng

"Nếu ngày đó chúng tôi có con, có lẽ tuổi già của tôi đã khác. Giờ đây tôi có gần 7 triệu NDT (khoảng 25,6 tỷ đồng) trong ngân hàng, nhưng số tiền ấy chẳng thể mua nổi một bàn tay nắm lấy lúc tôi yếu đuối nhất", ông nghẹn ngào chia sẻ.

Trong giây phút cuối đời, ông Dương mới nhận ra điều quý giá nhất không phải là nhà cửa, tài sản hay những chuyến du lịch sang trọng, mà là sự hiện diện của gia đình, là tiếng gọi "cha", là vòng tay ấm áp của người thân.

Bài học cho tuổi già

Câu chuyện của ông Dương để lại một lời nhắn nhủ sâu sắc: Tiền bạc và sự nghiệp quan trọng, nhưng không thể thay thế tình thân. 

Khi bước vào tuổi già, điều mỗi người cần nhất chính là mái ấm để trở về, là con cháu để nương tựa.

Có lẽ, chẳng ai muốn đến cuối đời mới phải thốt lên hai chữ "giá như".

Tuổi già có nên sống cùng con cái? Trải nghiệm xót xa của cặp vợ chồng U70 sẽ cho bạn câu trả lờiTuổi già có nên sống cùng con cái? Trải nghiệm xót xa của cặp vợ chồng U70 sẽ cho bạn câu trả lời

GĐXH - Trong hành trình bước vào tuổi già, không ít cha mẹ trăn trở: nên ở cùng con cái để được chăm sóc hay tự lo cho mình để giữ sự tự do?

Buông bỏ 3 điều sau khi nghỉ hưu: Bí quyết vàng cho tuổi già khỏe mạnh, an nhiên và viên mãnBuông bỏ 3 điều sau khi nghỉ hưu: Bí quyết vàng cho tuổi già khỏe mạnh, an nhiên và viên mãn

GĐXH - Nếu biết cách buông bỏ 3 điều dưới đây, bạn sẽ thấy quãng đời sau khi nghỉ hưu trở nên nhẹ nhàng, an nhiên và đầy ý nghĩa.


Bách Hợp (t/h)
Top