Khung giờ sinh Âm lịch mang mệnh quý: Người hưởng phúc, ít khổ, cuộc sống an nhàn

Thứ tư, 09:01 27/08/2025 | Đời sống
GĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những khung giờ sinh Âm lịch được coi là "giờ vàng", giúp chủ nhân có phúc khí dồi dào, cuộc sống hanh thông, ít sóng gió.

Khung giờ Tuất Âm lịch (19h00 – 21h00)

Khung giờ sinh Âm lịch mang mệnh quý: Người hưởng phúc, ít khổ, cuộc sống an nhàn- Ảnh 1.

Người sinh vào giờ Tuất Âm lịch qua tuổi 35, vận số bắt đầu xoay chuyển. Ảnh minh hoạ

Người sinh vào giờ Tuất Âm lịch thường có trí tuệ nhanh nhạy, tính cách dũng cảm nhưng không liều lĩnh, biết tính toán cẩn trọng trước khi hành động.

Họ là tuýp người dám thử thách bản thân, không ngại thay đổi để tìm kiếm con đường phát triển.

Tuổi trẻ của họ có thể gặp không ít lỡ dở, bỏ qua nhiều cơ hội làm ăn, nhưng qua tuổi 35, vận số bắt đầu xoay chuyển.

Lúc này, quý nhân xuất hiện, mang đến cho họ nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Từ trung niên trở đi, người sinh khung giờ sinh Âm lịch này thường có cuộc sống viên mãn, công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào, gia đình yên ấm.

Khung giờ Sửu Âm lịch (1h00 – 3h00)

Khung giờ sinh Âm lịch mang mệnh quý: Người hưởng phúc, ít khổ, cuộc sống an nhàn- Ảnh 2.

Người sinh vào giờ Sửu Âm lịch thường có tương lai rực rỡ. Ảnh minh họa

Người sinh vào giờ Sửu Âm lịch nổi bật với tính cách cởi mở, trọng tình nghĩa và luôn hướng về công lý.

Họ tin rằng "cho đi sẽ nhận lại", vì thế thường sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không toan tính thiệt hơn.

Điểm mạnh của những người này là tinh thần kiên trì, không ngại gian khổ. Dù con đường lập nghiệp ban đầu nhiều thử thách, họ vẫn quyết tâm vượt qua bằng chính năng lực và ý chí của mình.

Theo tử vi, sinh vào khung giờ sinh Âm lịch này thường có tương lai rực rỡ, biến ước mơ thành hiện thực. Họ cũng là niềm tự hào của gia đình bởi sự nỗ lực và thành tựu đạt được.

Khung giờ Thìn Âm lịch (7h00 – 9h00)

Khung giờ sinh Âm lịch mang mệnh quý: Người hưởng phúc, ít khổ, cuộc sống an nhàn- Ảnh 3.

Người sinh trong giờ Thìn Âm lịch sở hữu phúc khí tròn đầy, cuộc đời ít sóng gió. Ảnh minh họa

Người sinh trong giờ Thìn Âm lịch thường có tính cách cởi mở, vui vẻ, đối xử chân thành với mọi người. Họ ngay thẳng, có trách nhiệm, nên luôn được quý nhân và bạn bè tin tưởng, giúp đỡ.

Nam giới sinh vào khung giờ này thường có tố chất lãnh đạo, uy tín trong công việc lẫn quan hệ xã hội. Họ dễ đạt được địa vị cao, sự nghiệp bền vững.

Nữ giới sinh vào khung giờ sinh Âm lịch Thìn lại sở hữu phúc khí tròn đầy, cuộc đời ít sóng gió. Họ vừa giỏi giang, vừa đảm đang, mang lại may mắn cho chồng con, đúng chuẩn "vượng phu ích tử".

3 khung giờ sinh Âm lịch mang phước lành

Có thể thấy, khung giờ sinh Âm lịch không chỉ phản ánh tính cách mà còn ảnh hưởng lớn đến vận mệnh.

Ai may mắn sinh vào giờ Tuất, giờ Sửu hay giờ Thìn đều mang trong mình phúc khí đặc biệt, cuộc đời ít khổ cực, hậu vận an nhàn và sung túc.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Ngày sinh Âm lịch của người có vận may nổi bật, tiền tài vượng phátNgày sinh Âm lịch của người có vận may nổi bật, tiền tài vượng phát

GĐXH - Những ai sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường có vận số nổi bật, càng trưởng thành càng phú quý, vượng phát.

Tháng sinh Âm lịch của người giao tiếp tinh tếTháng sinh Âm lịch của người giao tiếp tinh tế

GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch không chỉ tài giỏi, có khí chất mà còn xây dựng được nhiều mối nhân duyên tốt. Nhờ vậy, họ có sự nghiệp hanh thông và cuộc sống viên mãn.

Bách Hợp (t/h)
