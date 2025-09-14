Chồng giữ nguyên mọi thứ trong nhà 12 năm để vợ mù lòa tìm lại tự tin

Theo Qilu Evening News , anh Li Juxin (39 tuổi) – chủ một tiệm sửa chữa ô tô ở Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) – kết hôn với chị Zhang Xiying năm 2008. Họ có với nhau một cô con gái.

Ảnh: Weibo

Biến cố ập đến vào năm 2013, khi chị Zhang bất ngờ mắc bệnh nghiêm trọng về mắt và mất hoàn toàn thị lực. “Tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, kể cả con gái mình”, chị Zhang nghẹn ngào.

Gia đình đã chi gần nửa triệu NDT (hơn 1,8 tỷ đồng) để chữa bệnh cho chị Zhang nhưng không có kết quả. Ảnh: Weibo

Anh Li mô tả thời điểm đó cuộc sống gia đình như “rơi từ thiên đường xuống địa ngục”. Dù vậy, anh vẫn khẳng định với vợ: "Anh sẽ luôn đồng hành cùng em. Dù đi đâu, anh cũng sẽ đưa em theo cùng".

Không chỉ có chồng ở bên, chị Zhang còn nhận được sự động viên của người thân, bạn bè, hàng xóm.

Từ ngày vợ mù lòa, anh Li chưa bao giờ thay đổi vị trí đồ đạc trong nhà hay cửa hàng, để chị dễ ghi nhớ và tự định hướng khi di chuyển.

“Vì gia đình, tôi phải mạnh mẽ,” chị Zhang khẳng định. Ảnh: Weibo

Nhờ kiên trì tập thích nghi, chị dần có thể tự lo sinh hoạt hằng ngày, thậm chí quay lại nấu ăn.

Năm 2020, anh Li tham gia một tổ chức phúc lợi cộng đồng và được vợ hết lòng ủng hộ. “Hiện tại, cuộc sống gia đình tôi đã dần ổn định. Con gái cũng lớn hơn, đã đến lúc tôi đền đáp xã hội, giúp đỡ những người khó khăn”, anh chia sẻ.

Câu chuyện của vợ chồng anh Li, chị Zhang sau khi được đăng tải đã khiến cư dân mạng xúc động. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu thủy chung, bền chặt của anh Li trong suốt những năm tháng gian khó.