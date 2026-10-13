Chồng lấy tiền mừng cưới em trai trả nợ đánh bạc, mẹ chồng lại bắt con dâu mua vàng bù

Đau đớn hơn, khi sự thật được phơi bày, người lấy tiền đi đánh bạc không phải cô, nhưng người bị đổ hết trách nhiệm lại chính là con dâu đang nghỉ sinh, phải lo từng hộp sữa cho con nhỏ.

Con chắt chiu từng đồng để mừng cưới em chồng

Dung kết hôn với Khánh được hai năm, con trai vừa tròn 6 tháng tuổi. Từ ngày nghỉ thai sản, thu nhập của cô gần như bằng không, mọi chi phí sinh hoạt đều trông vào đồng lương của chồng. Thế nhưng, Khánh lại có thói quen đánh bạc, khi thắng thì khoe khoang, lúc thua lại tìm đủ lý do để giấu vợ.

Có những tháng, tiền Khánh đưa về chỉ vừa đủ mua sữa, bỉm cho con. Dung nhiều lần hỏi chuyện, anh đều gạt đi, nói công việc khó khăn, thu nhập giảm sút. Không muốn gia đình rơi vào cảnh túng thiếu, cô âm thầm giữ lại một khoản tiền nhỏ phòng lúc con ốm đau.

Một tháng trước, em trai Khánh tổ chức đám cưới. Dung nhớ rõ ngày vợ chồng mình kết hôn, chú em đã mừng một chỉ vàng. Vì thế, dù kinh tế eo hẹp, cô vẫn cố thu xếp để hai vợ chồng mừng lại cho xứng đáng.

Ban đầu, Dung và Khánh thống nhất số tiền 5 triệu đồng. Gần đến ngày cưới, Khánh nhắn vợ chuyển cho anh 3 triệu đồng, nói rằng mình chỉ xoay được 2 triệu, cần vợ góp thêm cho đủ số tiền đã hứa.

Thương chồng, nghĩ đến tình cảm anh em trong nhà, Dung không chút nghi ngờ, lập tức chuyển khoản. Cô đâu biết rằng, số tiền mình chắt bóp suốt nhiều tháng ấy sắp biến thành một món nợ rắc rối mà bản thân chẳng hề gây ra.

Hóa ra, Khánh đã dùng tiền mừng cưới em trai để trả nợ đánh bạc, sau đó mặc kệ vợ đối mặt với những lời trách móc của gia đình. Ảnh minh họa

Mẹ chồng đến tận nhà mắng con dâu vì mừng cưới 500.000 đồng

Hai ngày sau đám cưới, mẹ chồng Dung bất ngờ đến nhà. Vừa bước vào cửa, bà đã tỏ thái độ khó chịu, liên tục trách móc vợ chồng con trai trưởng sống thiếu tình nghĩa.

"Làm anh làm chị mà mừng cưới em được có từng ấy tiền à? Người ngoài nhìn vào còn tưởng nhà này không biết dạy con!", bà gay gắt.

Dung ngơ ngác, vội giải thích: "Vợ chồng con mừng cưới chú 5 triệu đồng mà mẹ. Con biết trước đây chú mừng cưới chúng con một chỉ vàng nên đã cố gắng thu xếp cho phải phép. Con không hiểu mẹ đang nói chuyện gì".

Nghe vậy, mẹ chồng lập tức nổi giận, đập tay xuống bàn.

"Cô còn định nói dối đến bao giờ? Nó chỉ nhận được 500.000 đồng thôi. Người ta hỏi còn chẳng biết giấu mặt vào đâu! Mừng có từng ấy mà cô còn khoe tận 5 triệu đồng, không biết xấu hổ à?"

Dung chết lặng. Cô không hiểu số tiền mình đã chuyển đi đâu, càng không thể tin mẹ chồng lại khẳng định chắc chắn như vậy.

Không muốn tiếp tục đôi co, cô lấy điện thoại gọi thẳng cho Khánh, bật loa ngoài ngay trước mặt mẹ chồng.

"Anh nói thật cho em biết, hôm cưới chú, vợ chồng mình đã mừng 5 triệu đồng. Tại sao mẹ lại bảo chú chỉ nhận được 500.000 đồng? Tiền em chuyển cho anh đâu rồi?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Dung nghe rõ tiếng chồng thở dài, rồi câu trả lời khiến cô lạnh người.

"Anh… thua bạc. Hôm đó có người đòi nợ nên anh lấy tiền mừng cưới trả trước. Anh định vài hôm nữa xoay lại rồi bù vào, em đừng làm lớn chuyện".

Dung bàng hoàng. Hóa ra, Khánh đã dùng tiền mừng cưới em trai để trả nợ đánh bạc, sau đó mặc kệ vợ đối mặt với những lời trách móc của gia đình.

Chồng nhận lỗi, mẹ chồng vẫn bắt con dâu chịu trách nhiệm

Dung còn chưa kịp nói gì, mẹ chồng đã giật lấy lời, nhưng không phải để trách con trai.

Bà quay sang chỉ thẳng vào mặt con dâu: "Cô nghe rõ chưa? Sao cô dại thế? Nó bảo chuyển tiền là cứ chuyển, không biết suy nghĩ gì cả! Vợ chồng mà không biết quản lý tiền nong, để chồng muốn làm gì thì làm".

Dung sững sờ nhìn bà. Người tự ý lấy tiền đánh bạc là Khánh, người nói dối chuyện tiền mừng cũng là Khánh. Vậy mà cuối cùng, cô lại trở thành người bị quy trách nhiệm.

"Mẹ ơi, con chuyển tiền vì anh Khánh nói hai vợ chồng đã thống nhất mừng cưới 5 triệu đồng. Con không hề biết anh ấy lấy tiền đi trả nợ. Chẳng lẽ con phải chịu trách nhiệm cho việc anh ấy đánh bạc sao?"

Mẹ chồng không trả lời câu hỏi ấy. Bà chỉ chăm chăm vào chuyện thể diện của gia đình, cho rằng anh trai mà mừng cưới em trai ít hơn số vàng em từng trao là điều không thể chấp nhận.

"Bây giờ người ta đã biết chú nó chỉ nhận được 500.000 đồng. Cô liệu mà xoay tiền mua một chỉ vàng mang sang cho đúng lẽ. Làm anh làm chị mà có mỗi chuyện mừng cưới cho em cũng không xong!"

Dung nghe mà cay đắng. Cô đang nghỉ sinh, không có thu nhập, tiền dành dụm vốn để phòng khi con đau ốm nay đã mất. Nếu phải mua vàng bù, cô biết lấy đâu ra tiền?

"Mẹ muốn giữ thể diện cho gia đình thì mẹ nên hỏi con trai mẹ đã làm gì với số tiền ấy. Con không đánh bạc, không lấy tiền của ai để trả nợ. Tại sao con lại phải bỏ tiền riêng ra gánh hậu quả?"

Câu nói ấy khiến mẹ chồng càng tức giận. Bà buông một câu rằng con dâu sống tính toán, không biết nghĩ cho nhà chồng, rồi đứng dậy bỏ về, để lại Dung ngồi chết lặng giữa căn phòng.

Dung quyết không trả nợ thay chồng

Cánh cửa vừa khép lại, Dung không kìm được nước mắt. Cô nhìn đứa con trai đang nằm ngủ trong nôi, nghĩ đến những tháng ngày mình dè sẻn từng khoản nhỏ để con có đủ sữa, đủ bỉm, trong khi chồng lại mang tiền đi đánh bạc.

Điều khiến Dung đau lòng nhất không chỉ là số tiền đã mất, mà còn là thái độ của Khánh. Nếu anh thành thật ngay từ đầu, cô có thể cùng chồng tìm cách giải quyết. Nhưng anh đã giấu giếm, để mặc mẹ mình đến mắng vợ, thậm chí không chủ động đứng ra nhận trách nhiệm.

Chiều hôm đó, Dung nhắn tin yêu cầu Khánh về nhà nói chuyện rõ ràng. Cô không định tiếp tục im lặng để mọi chuyện trôi qua như những lần trước.

Khi Khánh trở về, Dung đặt điện thoại lên bàn, nhìn thẳng vào chồng.

"Anh lấy tiền đi trả nợ đánh bạc, anh phải tự chịu trách nhiệm. Em không có nghĩa vụ đi vay tiền mua vàng để che giấu chuyện anh làm. Nếu anh muốn giữ thể diện với gia đình, anh hãy tự tìm cách giải thích với mẹ và em trai".

Khánh cúi đầu, lúng túng nói rằng anh chỉ nhất thời túng quẫn, hứa sẽ không tái phạm. Nhưng Dung không còn dễ dàng tin vào những lời hứa ấy.

Cô yêu cầu chồng công khai các khoản nợ, dừng đánh bạc và có trách nhiệm với chi phí nuôi con. Nếu anh tiếp tục giấu giếm, cô sẽ phải tính đến cách bảo vệ cuộc sống của hai mẹ con.

Đêm ấy, Dung vẫn chưa biết cuộc hôn nhân của mình sẽ đi về đâu. Nhưng có một điều cô đã quyết định: tình nghĩa gia đình không thể trở thành cái cớ để một người liên tục gây ra sai lầm, còn người khác phải âm thầm trả giá.

Và lần này, cô sẽ không dùng những đồng tiền cuối cùng dành cho con để mua lấy sự yên ổn giả tạo cho nhà chồng.