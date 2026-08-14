Mẹ chồng nàng dâu: Không cần giàu có, chỉ cần 2 điều này cũng đủ khiến con dâu kính nể

| Gia đình
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, điều khiến một người phụ nữ được con dâu kính trọng đôi khi không nằm ở việc bà có bao nhiêu tiền hay có tiếng nói lớn đến đâu. Hai phẩm chất tưởng đơn giản nhưng lại có sức mạnh đặc biệt trong việc giữ gìn hòa khí gia đình.

Mẹ chồng có 2 đức tính này, con dâu càng sống càng kính trọng

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn dễ phát sinh khoảng cách bởi khác biệt về thế hệ, suy nghĩ và cách sống. Tuy nhiên, nhiều mâu thuẫn trong gia đình không bắt nguồn từ những chuyện quá lớn mà đến từ cách mỗi người ứng xử với nhau. Một người mẹ chồng được con dâu kính trọng không nhất thiết phải giàu có, quyền lực hay luôn giữ vai trò quyết định trong gia đình. Điều quan trọng hơn là cách bà đối xử với những người thân bên cạnh mình.

Hai đức tính nổi bật giúp mẹ chồng tạo được sự tôn trọng từ con dâu là biết yêu thương gia đình và có sự bao dung, rộng lượng. Khi mẹ chồng biết quan tâm, làm gương và trân trọng những đóng góp của các thành viên, con dâu cũng dễ hình thành sự kính trọng một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, sự bao dung giúp giảm áp lực trong cuộc sống chung, tránh việc áp đặt những tiêu chuẩn quá khắt khe và cho con cái không gian để tự xây dựng gia đình riêng.

Suy cho cùng, một mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt đẹp cần sự vun đắp từ cả hai phía. Mẹ chồng nên biết yêu thương nhưng không kiểm soát, bao dung nhưng vẫn giữ nguyên tắc; con dâu cũng cần tôn trọng và cư xử chân thành với người lớn. Khi cả hai không coi nhau là "người ngoài" mà cùng hướng đến sự bình yên của gia đình, những khác biệt về thế hệ sẽ trở nên dễ dung hòa hơn, từ đó tạo nên một mái ấm nhẹ nhàng và hạnh phúc.

Mẹ chồng nàng dâu: Không cần giàu có, chỉ có 2 điều này cũng đủ khiến con dâu kính nể - Ảnh 1.Mẹ chồng – nàng dâu: Không ồn ào vẫn xa cách vì 4 mâu thuẫn 'khó nói'

GĐXH - Không phải những cuộc cãi vã lớn, chính những khác biệt nhỏ trong cách sống, cách nghĩ và giao tiếp mỗi ngày mới là nguyên nhân khiến mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu dần trở nên xa cách trong cùng một mái nhà.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 55, 3 thứ này mới là chỗ dựa giúp tuổi già bớt chông chênh

Sau tuổi 55, 3 thứ này mới là chỗ dựa giúp tuổi già bớt chông chênh

Gia đình -

GĐXH - Bước qua tuổi 55, nhiều người bắt đầu nghĩ nhiều hơn về những năm tháng phía trước: Khi sức khỏe giảm sút, mình sẽ dựa vào ai? Tiền bạc, con cái hay một khoản tích lũy đủ lớn? Những điều đó đều quan trọng, nhưng một tuổi già an yên còn cần những chỗ dựa khác mà mỗi người có thể chủ động vun đắp từ sớm.

10 điều các cặp đôi nhất định nên nói rõ trước khi kết hôn, càng yêu càng không nên né tránh

10 điều các cặp đôi nhất định nên nói rõ trước khi kết hôn, càng yêu càng không nên né tránh

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Tình yêu có thể bắt đầu bằng rung động, nhưng hôn nhân lại cần nhiều hơn thế. Trước khi về chung một nhà, có 10 chuyện các cặp đôi rất dễ né tránh nhưng nếu không nói rõ từ đầu, chúng có thể trở thành nguyên nhân khiến cuộc sống vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn sau này.

Tuổi già muốn sống an yên, có 4 điều đừng vội trao hết cho con cái

Tuổi già muốn sống an yên, có 4 điều đừng vội trao hết cho con cái

Gia đình -

GĐXH - Nuôi con cả đời, đến khi về già, nhiều cha mẹ vẫn giữ thói quen lo cho con từng chút một. Nhưng tuổi càng cao, điều quan trọng không chỉ là thương con thế nào mà còn là biết giữ lại cho mình một phần tiền bạc, sức khỏe, thời gian và khoảng riêng để những năm tháng sau này không quá phụ thuộc.

10 bí quyết giao tiếp giúp bạn nói chuyện khéo léo, được tôn trọng mà không cần 'nói hay'

10 bí quyết giao tiếp giúp bạn nói chuyện khéo léo, được tôn trọng mà không cần 'nói hay'

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Giao tiếp giỏi không nằm ở việc nói thật nhiều hay luôn tìm cách thể hiện bản thân. Chỉ cần biết lắng nghe, chọn đúng thời điểm, sử dụng ngôn ngữ cơ thể và phản hồi đúng cách, bạn có thể khiến người đối diện cảm thấy được tôn trọng và dễ dàng tạo dựng thiện cảm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.