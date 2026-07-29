Chồng lén mua đất chung với em gái, tôi cay đắng khi nghe anh nói lý do không cho vợ biết

Tôi và chồng kết hôn hơn 11 năm, có hai con nhỏ. Hai vợ chồng đều đi làm công ty liên doanh nước ngoài nên thu nhập cũng tương đối ổn. Cách đây 4 năm, chúng tôi đã cố gắng mua được một căn chung cư tầm trung ở Thủ đô.

Vợ chồng tôi độc lập về tài chính. Cả hai thống nhất, mỗi tháng góp một khoản chi phí nhất định cho chi tiêu, đối nội đối ngoại hai bên. Một khoản để lo chuyện nhà cửa, con cái về sau.

4 năm trước, sau khi dốc toàn bộ tiền tiết kiệm và vay mượn thêm để mua nhà, tôi và chồng lại đặt mục tiêu trả nợ, sau đó mới tiết kiệm tiếp. Về bản thân tôi, có bao nhiêu tiền, tôi đều muốn ưu tiên cho gia đình.

Ảnh minh họa.

Tôi luôn nói với chồng, khi nào trả hết nợ nhà, có một khoản dự phòng tử tế rồi mới nghĩ đến đầu tư. Thời buổi này, kiếm tiền đã khó, giữ được tiền còn khó hơn. Chồng tôi cũng đồng ý và vẫn thực hiện nghĩa vụ tài chính đều đặn hàng tháng.

Suốt bao năm qua, tôi không biết lương chồng tăng hay giảm, có khoản thu nhập tăng thêm nào không. Bởi quan điểm của tôi là vợ chồng đã thống nhất độc lập về mặt tài chính thì cũng nên tin tưởng nhau. Miễn hàng tháng chồng góp đủ số tiền quy định để lo cho gia đình là được. Thế nhưng, một chuyện mới xảy ra đã khiến tôi phải suy nghĩ lại.

Tuần trước, mẹ chồng tôi bị ốm nên chúng tôi có về quê thăm bà. Sau bữa cơm trưa, tôi vô tình thấy em gái chồng kéo anh trai ra sau bếp. Nghĩ hai anh em nói chuyện quan trọng liên quan đến bệnh tình của mẹ nên tôi cũng tính ra xem.

Nào ngờ, khi gần đến nơi, câu chuyện của hai anh em lại khiến tôi chết lặng, không thể bước tiếp.

"Anh này, hôm trước có người hỏi mua mảnh đất hai anh em mình mua chung đấy. Em thấy lãi 500 triệu rồi. Mẹ bảo em hỏi anh xem có bán để mua mảnh khác không".

"Thôi cứ để thêm ít thời gian nữa xem thế nào", chồng tôi đáp.

Nghe xong, tôi sững người. Chồng và em gái mua đất chung từ khi nào mà tôi không biết. Và anh lấy đâu ra nhiều tiền để mua đất như vậy. Tuy nhiên, vì không muốn cả hai khó xử, tôi đã không lên tiếng.

Tối hôm ấy, khi quay lại thành phố, tôi đã hỏi thẳng chồng chuyện mảnh đất. Và rất bất ngờ, anh cũng thẳng thắn nói hồi đầu năm, anh và em gái có góp tiền mua chung một mảnh đất ở ngoại thành do em gái đứng tên. Đất đó để đầu tư, khi nào được giá sẽ bán.

Khi tôi hỏi anh tiền đó lấy đâu ra và tại sao không nói cho tôi biết, anh giải thích, đó là là tiền thưởng, tiền làm thêm nhiều năm và một phần tiền anh tích cóp riêng. Lý do chưa cho tôi biết vì sợ tôi gàn chuyện mua đất, lại mất cơ hội đầu tư. Anh nói thêm, tiền bán đất sau này cũng để dành để lo cho các con.

Tôi nghẹn lại nói hành động đó của anh là thiếu tôn trọng người vợ là tôi. Vì anh và em gái mua đất, cả nhà chồng đều biết, chỉ riêng tôi là không. Nếu không vô tình nghe được câu chuyện của hai anh em, liệu anh có thừa nhận và liệu anh có dùng tiền đó lo cho các con như anh nói, hay để làm việc khác?

Dù tôi có trách móc, chồng vẫn cho rằng, anh không sai, thậm chí còn trách ngược tôi rằng không hiểu chồng khi anh đã biết tiết kiệm, mua đất đầu tư để lo cho tương lai của các con về sau.

Vì chuyện này, mấy hôm nay, vợ chồng tôi gần như không nói chuyện. Tôi kể chuyện này với vài người bạn thân. Có người bảo cứ đợi đến lúc bán đất rồi lấy tiền đó vào quỹ chung của gia đình.

Nhưng cũng có người cho rằng, đất đó đứng tên em gái chồng nên tôi không có quyền đòi hỏi gì trong trường hợp hai vợ chồng ly hôn. Vấn đề không nằm ở mảnh đất mà nằm ở sự tin tưởng của chồng đối với tôi.

Thú thật, đến giờ tôi vẫn chưa biết mình có đang quá nhạy cảm hay không. Tôi muốn hỏi mọi người rằng, nếu rơi vào hoàn cảnh của tôi, mọi người sẽ coi đây là một chuyện bình thường, hay là một vết nứt đáng lo trong hôn nhân?

Mẹ đẻ di chúc cho tôi nửa mảnh đất và dặn: 'Tuyệt đối giữ bí mật với chồng' GĐXH – Với những gì đã xảy ra trong quá khứ và với hoàn cảnh của gia đình tôi hiện tại, tôi cũng hiểu tại sao mẹ lại lo xa như thế…

Biết mẹ rút tiền tiết kiệm, chị em tôi cuống cuồng lo bà bị lừa, đến khi biết lý do, cả hai phải trắng đêm suy nghĩ GĐXH – Nghe mẹ nói, cả tôi và chị gái đều bất ngờ. Quả thật đó là một quyết định lớn. Cả đêm hôm đó, hai chị em tôi trằn trọc không ngủ được vì còn quá nhiều khúc mắc trong lòng.

Những ngày chăm mẹ đẻ ốm, tôi mới thấy thương mẹ chồng nhiều hơn GĐXH - Gần 30 năm làm dâu, người phụ nữ ấy vẫn nghĩ mình đã làm tròn bổn phận. Chỉ đến khi ngồi bên giường bệnh của mẹ đẻ, nhìn các anh chị em quây quần chăm sóc bà, chị mới nhận ra điều mẹ chồng thiếu nhất trong những năm cuối đời không phải là thuốc men hay cơm nước, mà là những lần con cháu trở về đông đủ. Và sự thấu hiểu ấy đến vào lúc... bà đã không còn nữa.



