Sau hàng chục chuyến du lịch tuổi nghỉ hưu, tôi chỉ muốn ở nhà vì 4 lý do không ai nói trước

Nghỉ hưu với mong muốn bù đắp những năm tháng chỉ biết làm việc

Tôi tên là Wang Yuhui, năm nay 68 tuổi, sống tại Trung Quốc. Trước khi nghỉ hưu, tôi là giáo viên tiểu học. Hiện tôi nhận lương hưu khoảng 7.000 NDT mỗi tháng, trong khi vợ tôi hưởng 3.000 NDT. Tổng thu nhập giúp cuộc sống của hai vợ chồng khá thoải mái, không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền.

Hai con của chúng tôi đều đã lập gia đình, có công việc ổn định. Con trai là công chức, con gái làm kế toán cho một doanh nghiệp nước ngoài nên kinh tế của các con cũng vững vàng.

Suốt nhiều chục năm đứng trên bục giảng, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh giáo án, học sinh và những bài kiểm tra. Đến khi nghỉ hưu, sức khỏe bắt đầu giảm sút với những cơn đau cột sống, đau thắt lưng, giọng nói yếu hơn và thường xuyên ho khan. Tôi nghĩ đã đến lúc tự thưởng cho mình bằng những chuyến du lịch mà trước đây chưa từng có cơ hội thực hiện.

Sau tất cả, tôi không còn nghĩ rằng nghỉ hưu là phải liên tục đi du lịch khắp nơi. Điều quan trọng hơn là tìm được cách tận hưởng cuộc sống phù hợp với sức khỏe và sở thích của bản thân. Ảnh minh họa

Những chuyến đi ban đầu đầy háo hức nhưng dần trở thành gánh nặng

Để tiết kiệm chi phí và đỡ phải lo chuyện ăn ở, đi lại, vợ chồng tôi chọn hình thức du lịch theo đoàn có hướng dẫn viên. Ban đầu, mọi thứ đều rất mới mẻ. Chúng tôi được tham quan nhiều danh lam thắng cảnh, thưởng thức đặc sản và gặp gỡ nhiều người cùng độ tuổi.

Thế nhưng chỉ sau vài chuyến đi, niềm vui dần nhường chỗ cho cảm giác mệt mỏi. Lịch trình của các tour gần như giống nhau, đi đến đâu cũng chỉ kịp chụp vài tấm ảnh, ăn nhanh rồi lại lên xe để đến địa điểm tiếp theo.

Việc phải di chuyển cùng đoàn đông người cũng phát sinh không ít bất tiện. Chỉ cần một vài người đến muộn hoặc dừng quá lâu ở nhà vệ sinh là cả đoàn đều phải chờ đợi.

Đông đúc, chen chúc khiến trải nghiệm không còn đáng nhớ

Điều khiến tôi ám ảnh nhất là những chuyến đi đúng dịp lễ, Tết. Các điểm tham quan luôn trong tình trạng quá tải. Người chen người, hàng quán đông nghịt, giá cả cũng tăng cao.

Vợ tôi vẫn nhớ mãi lần đến chùa Lôi Phong. Bà kể rằng mình gần như bị mắc kẹt giữa dòng người đông đặc, không thể ngắm cảnh cũng chẳng thể di chuyển. Xung quanh chỉ toàn tiếng ồn, mùi mồ hôi và cảnh chen lấn khiến bà vô cùng mệt mỏi.

Sau chuyến đi ấy, cả hai đều tự hỏi liệu mình đang đi du lịch để thư giãn hay chỉ đổi một sự vất vả này sang một sự vất vả khác.

Bị ép mua sắm và mất quyền chủ động

Một điều khiến tôi không hài lòng là các tour thường sắp xếp nhiều điểm mua sắm trong lịch trình. Hướng dẫn viên dành rất nhiều thời gian giới thiệu sản phẩm và khuyến khích khách mua hàng.

Có những món đồ tôi hoàn toàn không cần nhưng vì ngại từ chối nên vẫn mua. Cuối cùng, chúng chỉ nằm im trong góc nhà mà không hề được sử dụng.

Không chỉ vậy, đi theo đoàn đồng nghĩa với việc mọi kế hoạch đều phải tuân theo lịch trình chung. Có những nơi tôi rất muốn ở lại lâu hơn hoặc muốn ghé thăm địa điểm khác nhưng không thể vì xe đã đến giờ xuất phát.

Tuổi già khó thích nghi với lịch trình dày đặc

Càng lớn tuổi, sức khỏe càng giảm sút. Việc phải ngồi hàng giờ trên xe rồi tiếp tục đi bộ cả ngày khiến đôi chân tôi tê cứng.

Nhiều lúc tôi chỉ muốn tranh thủ chợp mắt trên xe nhưng những người xung quanh lại trò chuyện rất lớn tiếng. Có khi tôi góp ý thì bị cho là khó tính hoặc ích kỷ.

Điều đó khiến tôi nhận ra rằng tuổi nghỉ hưu không còn phù hợp với những chuyến đi có lịch trình dày đặc và gò bó như trước.

4 lý do khiến tôi không còn muốn đi du lịch theo đoàn sau tuổi nghỉ hưu

Sau nhiều trải nghiệm, tôi nhận thấy có bốn nguyên nhân chính khiến những chuyến du lịch không còn mang lại niềm vui như mong đợi.

Thứ nhất, các tour theo đoàn gần như không có không gian để nghỉ ngơi. Lịch trình dày đặc khiến du khách luôn trong trạng thái vội vã, khó tận hưởng từng khoảnh khắc.

Thứ hai, các điểm tham quan nổi tiếng thường quá đông đúc, đặc biệt vào mùa cao điểm. Thay vì được thư giãn, nhiều người chỉ cảm thấy căng thẳng vì phải chen lấn.

Thứ ba, không ít tour lồng ghép hoạt động mua sắm, khiến du khách chịu áp lực phải mua hàng hoặc cảm thấy khó chịu nếu từ chối.

Cuối cùng, lịch sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn. Với người lớn tuổi, việc ngủ nghỉ không đúng giờ, ăn uống thất thường hoặc phải ở chung phòng với người lạ có thể gây nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tuổi nghỉ hưu không nhất thiết phải đi thật nhiều mới là hạnh phúc

Sau tất cả, tôi không còn nghĩ rằng nghỉ hưu là phải liên tục đi du lịch khắp nơi. Điều quan trọng hơn là tìm được cách tận hưởng cuộc sống phù hợp với sức khỏe và sở thích của bản thân.

Đôi khi, một buổi sáng uống trà, đọc sách, chăm cây hay dành thời gian quây quần cùng con cháu lại mang đến cảm giác bình yên mà những chuyến đi vội vã không thể có được.

Nếu vẫn muốn khám phá những vùng đất mới, tôi cho rằng nên ưu tiên đi cùng gia đình hoặc tự lên kế hoạch với lịch trình linh hoạt. Như vậy, chuyến đi sẽ thực sự là khoảng thời gian nghỉ ngơi, thay vì trở thành một hành trình khiến bản thân thêm mệt mỏi.

* Câu chuyện thực tế của ông Wang Yuhui được chia sẻ trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) nhận được sự quan tâm của mọi người.