Chồng ly hôn vì quy định khó tin của vợ về chuyện phòng the

Hôn nhân rạn nứt vì những quy định ngày càng khắt khe

Anh Hao và cô Xuan kết hôn vào năm 2014 và có với nhau hai người con. Những năm đầu chung sống diễn ra khá bình thường, nhưng đến năm 2017, mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện khi người vợ đưa ra quy định giới hạn chuyện vợ chồng chỉ còn một lần mỗi tháng.

Tình hình tiếp tục trở nên căng thẳng hơn vào năm 2019 khi Xuan gần như từ chối hoàn toàn việc thân mật với chồng.

Không chỉ vậy, cô còn nhiều lần than phiền với người thân rằng chồng mình tăng cân, đồng thời cho rằng anh không còn hấp dẫn như trước.

Sự lạnh nhạt kéo dài khiến anh Hao cảm thấy thất vọng. Năm 2021, anh từng nộp đơn ly hôn nhưng sau đó rút lại vì hy vọng có thể cứu vãn gia đình khi vợ cam kết thay đổi. Thậm chí, anh còn sang tên căn nhà đang sở hữu cho vợ như một cách thể hiện thiện chí.

Những quy định vô lý của người vợ khiến khoảng cách giữa họ ngày càng lớn và tình cảm vợ chồng gần như không thể hàn gắn. Ảnh minh họa

Mỗi lần gần gũi hay trò chuyện đều phải trả tiền

Tuy nhiên, những lời hứa cải thiện quan hệ hôn nhân không trở thành hiện thực.

Theo thông tin được công bố tại tòa, người vợ tiếp tục duy trì khoảng cách với chồng và còn yêu cầu anh phải trả khoảng 15 USD cho mỗi lần muốn thân mật.

Không dừng lại ở đó, việc trò chuyện giữa hai vợ chồng cũng bị tính phí. Những quy định này khiến khoảng cách giữa họ ngày càng lớn và tình cảm vợ chồng gần như không thể hàn gắn.

Trong khoảng hai năm trước khi nộp đơn ly hôn lần thứ hai, anh Hao không còn trò chuyện trực tiếp với vợ. Hai người chủ yếu trao đổi thông qua các ứng dụng nhắn tin.

Tòa án chấp thuận cho ly hôn

Trong lần đệ đơn mới nhất, anh Hao cho rằng cuộc hôn nhân đã hoàn toàn đổ vỡ. Sau quá trình xem xét, tòa án nhận định mối quan hệ giữa hai người đã rơi vào tình trạng lạnh nhạt kéo dài và không còn khả năng cứu vãn.

Một trong những yếu tố được nhắc đến trong hồ sơ vụ việc là việc người vợ yêu cầu trả tiền cho những lần thân mật. Cuối cùng, tòa án chấp thuận cho hai người ly hôn.

Dù không đồng ý với phán quyết và đã nộp đơn kháng cáo, người vợ vẫn không thay đổi được kết quả khi tòa cấp trên giữ nguyên quyết định trước đó.

Không phải trường hợp hiếm gặp

Đây không phải lần đầu xuất hiện những câu chuyện tương tự. Trước đó, vào năm 2014, một người phụ nữ tại Đài Loan cũng từng yêu cầu chồng trả khoảng 60 USD cho mỗi lần quan hệ.

Theo thông tin được chia sẻ, người chồng còn phải thanh toán cả chi phí cho những bữa ăn hoặc thời gian trò chuyện cùng vợ.

Người phụ nữ cho rằng chồng không đóng góp đủ vào các khoản chi tiêu chung của gia đình nên đã đưa ra yêu cầu này.

Tiền bạc và đời sống vợ chồng là nguyên nhân phổ biến dẫn đến ly hôn

Theo luật sư ly hôn James Sexton tại New York, các tranh chấp liên quan đến tài chính và đời sống vợ chồng luôn nằm trong nhóm nguyên nhân hàng đầu khiến nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ.

Khi những bất đồng về tiền bạc kéo dài hoặc sự gắn kết tình cảm, thể chất giữa hai người suy giảm, nguy cơ rạn nứt hôn nhân sẽ ngày càng tăng.

Nếu không được giải quyết kịp thời, những mâu thuẫn này có thể đẩy các cặp đôi đến quyết định ly hôn.