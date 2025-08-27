Chồng ngoại tình, tậu nhà và xe cho ‘tiểu tam’: Vợ có quyền đòi lại?
Nếu vợ hoặc chồng dùng tài sản chung mua nhà, xe cho ‘người thứ ba’, người bị phản bội có thể đòi lại không? Khi ly hôn vì ngoại tình, tài sản sẽ chia thế nào?
Chị Hoàng My (35 tuổi, xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM) kết hôn được 10 năm, hai vợ chồng cùng làm việc và tích cóp được một khoản tiền tiết kiệm.
Gần đây, chị nghi ngờ chồng có quan hệ ngoài luồng. Âm thầm tìm hiểu, chị phát hiện chồng đã đứng tên mua một chiếc ô tô và một căn hộ cho nhân tình. Quá bức xúc, chị đặt câu hỏi:
“Chồng tôi ngoại tình và tự ý dùng tài sản chung để mua nhà, xe cho người tình. Theo luật, tôi có quyền đòi lại số tài sản này không? Khi ly hôn vì ngoại tình, người bị chồng hoặc vợ ngoại tình có được chia nhiều hơn không?".
Luật sư Cồ Lê Huy (Công ty Luật Đại Việt, Đoàn Luật sư TPHCM) trả lời:
Khoản 2 Điều 35 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 đã quy định: Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng.
Trong trường hợp vợ hoặc chồng định đoạt tài sản chung vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 35 của Luật Hôn nhân và gia đình thì bên kia có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu và giải quyết hậu quả pháp lý của giao dịch vô hiệu.
Theo đó, khi vợ hoặc chồng sử dụng tài sản chung để mua bất động sản hay động sản phải đăng ký quyền sở hữu thì phải có thỏa thuận bằng văn bản với người còn lại.
Trong trường hợp vợ hoặc chồng tự ý sử dụng tài sản chung để mua các tài sản như nhà, xe ô tô... mà không có sự đồng ý của người còn lại là đã vi phạm quy định về Luật Hôn nhân và gia đình.
Trường hợp chồng hoặc vợ tự ý lấy tiền chung cho nhân tình mua nhà, xe và đứng tên nhân tình là trái pháp luật.
Từ đó, vợ hoặc chồng có thể khởi kiện ra tòa án yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự các tài sản trên là vô hiệu, buộc các bên phải khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc hoàn trả theo quy định của Bộ luật Dân sự.
Qua phân tích trên, người vợ có thể đòi lại phần tài sản chung.
Ly hôn vì ngoại tình có được chia tài sản không?
Về việc ngoại tình có được chia tài sản khi ly hôn hay không, luật sư Cồ Lê Huy cho biết, căn cứ vào Khoản 2 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì ngoại tình không làm mất quyền được chia tài sản của người vi phạm khi ly hôn.
Tuy nhiên, ngoại tình là một yếu tố mà tòa án sẽ xem xét khi phân chia tài sản chung. Bởi theo quy định của pháp luật, ngoại tình được xem là “yếu tố lỗi”.
Khi ly hôn thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố như: Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng, nghĩa vụ nhân thân, tài sản của vợ chồng dẫn đến ly hôn... để xác định tỷ lệ tài sản mà vợ chồng được chia.
Vì vậy, người bị ngoại tình không được chia nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu ngoại tình dẫn đến hậu quả thực tế, tòa án có thể cân nhắc giảm phần chia của người có lỗi và tăng phần cho bên bị thiệt hại để đảm bảo công bằng và quyền lợi hợp pháp.
