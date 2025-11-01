Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'

Sau khi nghỉ hưu vào năm 2016, bà Janet Fontane - người từng có sự nghiệp thành công trong lĩnh vực marketing, bắt đầu tham gia một khóa học về phát triển bản thân, nơi bà được khuyến khích theo đuổi những ước mơ còn dang dở.

Bà chia sẻ với Business Insider rằng, trong những ước mơ của mình, điều bà khao khát nhất là được kết hôn .

Dù từng hẹn hò nhiều người, bà Janet vẫn chưa gặp được "người bạn đồng hành" thật sự.

"Mọi người thường hỏi tại sao tôi chưa kết hôn. Họ nói tôi tốt bụng, xinh đẹp và đáng lẽ phải được ai đó chọn làm vợ từ lâu. Nhưng có lẽ là do duyên chưa tới", bà chia sẻ.

Một người bạn thân là chuyên gia tư vấn tình cảm đã giúp bà tạo hồ sơ hẹn hò trực tuyến. Bà đăng tải nhiều bức ảnh của bản thân, từ ảnh đời thường đến ảnh đi du lịch, ảnh trượt tuyết, ảnh tham gia câu lạc bộ hay đi nhà thờ, với mong muốn tìm được người có cùng sở thích và giá trị sống.

Tháng 2/2021, bà Janet kết bạn với ông Cliff, hơn 5 tuổi, ở Phoenix. Sau một thời gian trò chuyện qua điện thoại, cả hai đề nghị gặp mặt trực tiếp tại một vườn nho.

Bà Janet kể, buổi gặp kéo dài 3 tiếng dưới tiết trời lạnh, trong lớp khẩu trang, khăn quàng vì dịch Covid-19. Dù vậy, ngay từ đầu, bà đã cảm nhận được sự chân thành của ông Cliff. "Ông ấy là một quý ông thực sự", bà nhớ lại.

Sau buổi gặp đầu tiên, cả hai thường xuyên gọi điện cho nhau mỗi ngày. Sau 3 năm tìm hiểu và qua lại giữa hai thành phố Seattle và Phoenix, họ nhận ra mình thực sự thuộc về nhau.

Theo chia sẻ của người thân bà Janet, ông Cliff là người tử tế, biết tôn trọng phụ nữ và được gia đình bà Janet hết lòng quý mến.

"Ông ấy pha trò mỗi ngày và luôn nhường nhịn tôi", bà hạnh phúc nói.

Tháng 12/2023, sau nhiều tâm sự về chuyện tương lai, ông Cliff đề nghị hai người cùng đi mua nhẫn cưới và đùa rằng ông không thể quỳ xuống để cầu hôn bà Janet như trong phim.

Đến tháng 4/2025, họ chính thức tổ chức hôn lễ, khi cô dâu đã 76 tuổi và chú rể bước sang tuổi 81.

Đám cưới tuy giản dị nhưng ấm áp và chan chứa cảm xúc, đánh dấu cuộc gặp gỡ của hai tâm hồn từng đi qua nhiều chặng đời riêng. Bà Janet cuối cùng cũng được mặc váy cưới ren, làm cô dâu - điều bà luôn khát khao suốt nhiều năm.

Đám cưới ngọt ngào của bà Janet và ông Cliff. Ảnh: Business Insider

"Được kết hôn ở tuổi này khiến tôi trân trọng cuộc sống hơn. Nhiều người thân đã rời xa tôi, nhưng trong niềm thương nhớ, chúng tôi vẫn cảm nhận được tình yêu và sự sống trong từng khoảnh khắc", bà Janet chia sẻ.

Câu chuyện tình của cặp đôi nhận được sự quan tâm đặc biệt. Nhiều người bạn của họ nói rằng, chuyện tình ấy khiến người ta tin rằng vẫn có thể tìm được tình yêu ở bất kỳ độ tuổi nào.

"Chúng tôi vẫn nói với mọi người rằng, tình yêu luôn tồn tại, chỉ cần bạn dám mở lòng và tìm kiếm nó", bà Janet mỉm cười.

Câu chuyện tình muộn màng nhưng tràn đầy hạnh phúc của họ đang truyền cảm hứng cho nhiều người: "Không bao giờ là quá muộn để yêu".

