Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'
Bà Janet Fontane, 76 tuổi, đến từ Seattle (bang Washington), đã tìm thấy một nửa đích thực qua mạng xã hội và tổ chức đám cưới trong mơ sau nhiều năm sống một mình.
Sau khi nghỉ hưu vào năm 2016, bà Janet Fontane - người từng có sự nghiệp thành công trong lĩnh vực marketing, bắt đầu tham gia một khóa học về phát triển bản thân, nơi bà được khuyến khích theo đuổi những ước mơ còn dang dở.
Bà chia sẻ với Business Insider rằng, trong những ước mơ của mình, điều bà khao khát nhất là được kết hôn .
Dù từng hẹn hò nhiều người, bà Janet vẫn chưa gặp được "người bạn đồng hành" thật sự.
"Mọi người thường hỏi tại sao tôi chưa kết hôn. Họ nói tôi tốt bụng, xinh đẹp và đáng lẽ phải được ai đó chọn làm vợ từ lâu. Nhưng có lẽ là do duyên chưa tới", bà chia sẻ.
Một người bạn thân là chuyên gia tư vấn tình cảm đã giúp bà tạo hồ sơ hẹn hò trực tuyến. Bà đăng tải nhiều bức ảnh của bản thân, từ ảnh đời thường đến ảnh đi du lịch, ảnh trượt tuyết, ảnh tham gia câu lạc bộ hay đi nhà thờ, với mong muốn tìm được người có cùng sở thích và giá trị sống.
Tháng 2/2021, bà Janet kết bạn với ông Cliff, hơn 5 tuổi, ở Phoenix. Sau một thời gian trò chuyện qua điện thoại, cả hai đề nghị gặp mặt trực tiếp tại một vườn nho.
Bà Janet kể, buổi gặp kéo dài 3 tiếng dưới tiết trời lạnh, trong lớp khẩu trang, khăn quàng vì dịch Covid-19. Dù vậy, ngay từ đầu, bà đã cảm nhận được sự chân thành của ông Cliff. "Ông ấy là một quý ông thực sự", bà nhớ lại.
Sau buổi gặp đầu tiên, cả hai thường xuyên gọi điện cho nhau mỗi ngày. Sau 3 năm tìm hiểu và qua lại giữa hai thành phố Seattle và Phoenix, họ nhận ra mình thực sự thuộc về nhau.
Theo chia sẻ của người thân bà Janet, ông Cliff là người tử tế, biết tôn trọng phụ nữ và được gia đình bà Janet hết lòng quý mến.
"Ông ấy pha trò mỗi ngày và luôn nhường nhịn tôi", bà hạnh phúc nói.
Tháng 12/2023, sau nhiều tâm sự về chuyện tương lai, ông Cliff đề nghị hai người cùng đi mua nhẫn cưới và đùa rằng ông không thể quỳ xuống để cầu hôn bà Janet như trong phim.
Đến tháng 4/2025, họ chính thức tổ chức hôn lễ, khi cô dâu đã 76 tuổi và chú rể bước sang tuổi 81.
Đám cưới tuy giản dị nhưng ấm áp và chan chứa cảm xúc, đánh dấu cuộc gặp gỡ của hai tâm hồn từng đi qua nhiều chặng đời riêng. Bà Janet cuối cùng cũng được mặc váy cưới ren, làm cô dâu - điều bà luôn khát khao suốt nhiều năm.
"Được kết hôn ở tuổi này khiến tôi trân trọng cuộc sống hơn. Nhiều người thân đã rời xa tôi, nhưng trong niềm thương nhớ, chúng tôi vẫn cảm nhận được tình yêu và sự sống trong từng khoảnh khắc", bà Janet chia sẻ.
Câu chuyện tình của cặp đôi nhận được sự quan tâm đặc biệt. Nhiều người bạn của họ nói rằng, chuyện tình ấy khiến người ta tin rằng vẫn có thể tìm được tình yêu ở bất kỳ độ tuổi nào.
"Chúng tôi vẫn nói với mọi người rằng, tình yêu luôn tồn tại, chỉ cần bạn dám mở lòng và tìm kiếm nó", bà Janet mỉm cười.
Câu chuyện tình muộn màng nhưng tràn đầy hạnh phúc của họ đang truyền cảm hứng cho nhiều người: "Không bao giờ là quá muộn để yêu".
Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ MỹChuyện vợ chồng - 15 giờ trước
Chuyện tình của một người đàn ông khiếm thị ở vùng quê Trung Quốc với một phụ nữ Mỹ có học vị tiến sĩ khiến dân mạng xúc động. Dù khác biệt về ngôn ngữ, học vấn và xuất thân, họ vẫn quyết định kết hôn và xây dựng tổ ấm hạnh phúc suốt 20 năm.
Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Lời nói ấy khiến cô bất ngờ.
Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tìnhChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Một tình huống hi hữu vừa xảy ra tại thành phố Salta khiến lực lượng cảnh sát giao thông "dở khóc dở cười".
Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc độngChuyện vợ chồng - 3 ngày trước
Mẹ khóc suốt 1 tuần khi con gái dẫn người thương về ra mắt. Nhưng khi đã thấu hiểu lòng con, người mẹ nhắn nhủ điều cảm động.
Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúcChuyện vợ chồng - 3 ngày trước
GĐXH - Ai cũng nghĩ phụ nữ tuổi ngoài 30 ổn định, lý trí, nhưng sự thật gây sốc: chính ở độ tuổi này, họ lại dễ sa vào “lưới tình” ngoài hôn nhân nhất!
Bị chồng đánh sau khi có 'người thứ ba': Không được đưa con đi, tôi đứng giữa nỗi đau và bế tắcTâm sự - 5 ngày trước
GĐXH - Chồng ngoại tình, về nhà gây sự, dùng bạo lực và không cho tôi đưa con đi. Trong căn nhà chung với mẹ chồng, tôi phải chịu đựng mọi áp lực, nỗi sợ hãi và cô đơn mà không thể nói cùng ai.
Vợ đòi ly hôn vì phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ là "béo mũm mĩm"Chuyện vợ chồng - 5 ngày trước
Một người vợ đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân sau khi phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ điện thoại với biệt danh "béo mũm mĩm".
Ranh giới mong manh: Tôi đứng giữa tình yêu 'ngoài luồng' và sự giằng xé của đạo đứcTâm sự - 1 tuần trước
GĐXH - Tôi rung động với người đàn ông đã có gia đình. Tôi giằng xé giữa cảm xúc và lý trí, rồi lo lắng sẽ bị cuốn vào vòng lặp nguy hiểm.
Đau điếng biết mình ‘nuôi con tu hú’ 9 năm khi kiện về quyền chăm con với vợ cũChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Hai vợ chồng kiện qua kiện lại về quyền nuôi con và tiền cấp dưỡng, không ngờ quá trình này làm phát lộ sự thật: Đứa trẻ anh Cung nuôi suốt 9 năm không phải con anh.
'Thủ phạm' gây ra các cuộc cãi vã của các cặp đôi sống chungChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Những tưởng trận cãi vã của các cặp đôi xuất phát từ chuyện tiền bạc, việc nhà hay con cái, nhưng một khảo sát mới đây cho thấy nguyên nhân đến từ mùi hôi trong nhà.
Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"Chuyện vợ chồng
Lời nói ấy khiến cô bất ngờ.