Cặp vợ chồng 'thế kỷ' nắm tay nhau suốt 76 năm, chia sẻ bí quyết hạnh phúc

Cụ Hồ Tiên Văn hiện 101 tuổi vẫn khỏe mạnh bên người vợ là Thẩm Huệ Quân (97 tuổi) tại thành phố Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc). Cả cuộc đời gắn bó, họ đã viết nên một câu chuyện tình ấm áp, bình dị mà lay động lòng người, trang 163 đưa tin.

Những ai biết đến 2 cụ đều không giấu được sự ngưỡng mộ: “Cặp vợ chồng này nắm tay nhau 76 năm, cả đời chăm chỉ, hòa thuận, nuôi dạy con cái hiếu thảo, đúng là tấm gương cho mọi nhà”.

Năm 1949, cả hai nên duyên vợ chồng. Một năm sau, con trai đầu lòng của hai cụ - ông Hồ Kiến Bình, chào đời.

Đến năm 1951, hưởng ứng chủ trương hỗ trợ xây dựng Đông Bắc, vợ chồng trẻ quyết định rời Thượng Hải, đưa con nhỏ lên đường tới Nội Mông, chuyến đi kéo dài tròn 10 năm.

Cặp đôi lấy nhau trong thời kỳ gian khó. Ảnh: 163.com

Năm 1961, cụ Thẩm Huệ Quân đưa các con trở về quê tổ ở Từ Khê để làm nông dân, còn cụ Hồ Tiên Văn đi làm thuê khắp nơi.

Cha mẹ không một lời than thở, nhưng ông Hồ Kiến Bình nhớ rõ: “Đó là 10 năm khó khăn nhất. Tôi đi học mà đôi giày vải cũng không dám mang, thường xuyên đi chân trần. Nhưng chính sự vất vả đã rèn cho tôi ý chí không sợ khổ, không sợ mệt”.

Tinh thần kiên cường ấy là tài sản quý giá mà hai cụ Hồ Tiên Văn và Thẩm Huệ Quân truyền cho con cháu. Dù cuộc sống không tránh khỏi va chạm, họ vẫn giữ được gia đình hòa thuận suốt gần 8 thập kỷ.

Con trai hai cụ kể: “Bố mẹ tôi đôi khi tranh cãi, nhưng chưa bao giờ giận nhau đến mức không nói chuyện. Chiến tranh lạnh mới là thứ làm tổn thương tình cảm”.

Cụ Thẩm Huệ Quân thì thẳng thắn: “Tôi nóng tính, việc nhà tôi lo hết. Còn ông ấy hiền, không bao giờ tranh với tôi”.

Cặp đôi gắn bó suốt 76 năm nhờ việc không chiến tranh lạnh. Ảnh: 163

Sự bao dung của người chồng và sự đảm đang của người vợ đã tạo nên một mái ấm bền vững suốt 76 năm. Ngoài nếp sống đều đặn và tinh thần lạc quan, cụ Hồ Tiên Văn cho rằng: “Người ít mâu thuẫn, tâm thái hòa hợp thì tự nhiên sẽ khỏe mạnh”.

Cụ còn chia sẻ câu chuyện của mình: “Con cái hiếu thảo, điều kiện y tế bây giờ tốt. Tôi 80 tuổi từng phải phẫu thuật, nhưng sau khi xuất viện, tôi vẫn nhảy múa, ca hát suốt 10 năm. Con người phải vui vẻ, tâm tốt thì sức khỏe mới tốt theo”.

Giờ đây, 2 cụ sống những năm tháng an yên bên con cháu hiếu thảo, hàng xóm láng giềng chan hòa.

Từ đôi thanh niên xung phong đi xây dựng đất nước, đến vợ chồng kiên cường làm nông, và giờ là cặp “bách niên” vẫn nắm tay nhau, cuộc đời họ chính là minh chứng đẹp nhất cho giá trị gia đình truyền thống.

Cộng đồng mạng bày tỏ: “Cặp đôi có tướng phu thê, bạc đầu vẫn bên nhau. Đúng là chuyện tình đẹp nhất mà tôi từng biết!”.