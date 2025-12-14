Chú rể Đồng Nai tiết lộ hậu trường bộ ảnh ‘Thầy cô cưới nhau’ gây sốt mạng

Bộ ảnh "Thầy cô cưới nhau" đang gây sốt cộng đồng mạng

Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao bộ ảnh cưới mang tên “Thầy cô cưới nhau”, được thực hiện ngay trong khuôn viên Trường Tiểu học Long Thọ (xã Phước An, Đồng Nai).

Bộ ảnh gây chú ý nhờ sự giản dị, gần gũi và cảm xúc chân thật giữa thầy cô và học trò, ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của thầy giáo Võ Công Hậu (SN 1996) và cô giáo Lê Hồng Nhung (SN 1996).

Chia sẻ với PV VietNamNet, anh Hậu kể, duyên gặp gỡ của hai người bắt đầu khi chị Nhung dự thi tuyển dụng viên chức, ở lớp kế bên nơi anh giảng dạy. “Ngay lần đầu gặp cô gái này, mình đã bị thu hút từ ánh nhìn đầu tiên”, anh nhớ lại.

Một kỷ niệm đặc biệt khiến anh Hậu càng tin rằng đây chính là người mình muốn đồng hành suốt đời là khi chị Nhung mới chập chững “vào nghề”, anh được dự giờ, góp ý. “Ngồi dưới lớp, nhìn vợ đứng trên bục giảng, mình đã nghĩ ngay: nhất định phải về một nhà với cô gái này”, anh chia sẻ.

Tình yêu của họ lớn dần theo thời gian, và đơm hoa kết trái khi cả hai quyết định cùng nhau bước vào cuộc sống hôn nhân, lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ qua bộ ảnh cưới.

Bộ ảnh cưới đặc biệt

Anh Hậu kể, trong một tiết dạy về bài mở rộng vốn từ “Hạnh phúc”, khi các em lần lượt định nghĩa, đặt câu và trao đổi, một học sinh bất ngờ hỏi “Theo thầy, hạnh phúc của thầy là gì?”. Ngay lúc đó, anh chợt nhận ra, hạnh phúc của mình sẽ trọn vẹn hơn nếu có các em cùng vui.

Câu hỏi ngây thơ ấy đã khiến thầy giáo trẻ nảy ra ý tưởng chụp bộ ảnh cưới cùng vợ ngay tại mái trường – nơi cả hai đang công tác và gắn bó mỗi ngày với học trò.

Chị Nhung, cô dâu trong bộ ảnh cũng hào hứng chia sẻ: “Khi nghe chồng nói về ý tưởng này, mình thấy rất thú vị và đồng ý ngay”.

Bộ ảnh nhanh chóng được thực hiện vào giờ ra chơi, với sự tham gia đầy ngẫu hứng của các em học sinh. Những khoảnh khắc đẹp này được đồng nghiệp ghi lại bằng điện thoại, không có ê-kíp chuyên nghiệp hay sự sắp đặt cầu kỳ nào.

“Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, không hề gò bó. Các em học sinh còn chủ động hỏi thầy cô cần tạo dáng gì, có cần hỗ trợ gì không. Không khí lúc đó vui như một buổi sinh hoạt lớp”, anh Hậu nhớ lại.

Sau khi xem lại bộ ảnh, cả hai vợ chồng đều rất ưng ý và quyết định đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân. Tuy nhiên, điều khiến anh Hậu bất ngờ hơn cả là bộ ảnh sau đó được trang Facebook của Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai chia sẻ lại.

“Mình thực sự rất vui khi nhận được rất nhiều lời chúc mừng, những đánh giá về sự sáng tạo của bộ ảnh. Lượng tương tác ‘khủng’ lên tới 6.000 lượt thích, bình luận và chia sẻ là điều vợ chồng mình không nghĩ tới”, anh Hậu chia sẻ.

Chia sẻ thêm về thông điệp muốn gửi gắm qua bộ ảnh, chị Nhung cho biết, ngoài việc lưu giữ kỷ niệm đẹp với học sinh, hai vợ chồng mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực của nghề giáo.

“Mình hy vọng những hình ảnh này có thể kể lại một lát cắt thật đẹp của nghề giáo. Đằng sau phấn trắng và những bài giảng, thầy cô cũng là những con người biết yêu, biết sống chân thành và mang chính tình yêu ấy để thắp sáng môi trường mà mình gắn bó mỗi ngày”, chị Nhung chia sẻ.

Theo chị Nhung, điều hai vợ chồng mong mỏi nhất là học trò cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc từ chính ngôi trường này. “Chúng mình chỉ muốn các em hiểu một điều rất giản dị là trong một ngôi trường chan hòa yêu thương, khi người lớn tìm thấy niềm vui và hạnh phúc thì trẻ con cũng sẽ lớn lên bằng nụ cười và sự an yên”.

Là bạn học cùng lớp và cũng là đồng nghiệp, anh Đinh Xuân Hảo (ngụ xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) cho biết, bản thân rất vui và xúc động khi chứng kiến bộ ảnh “Thầy cô cưới nhau” của thầy Hậu và cô Nhung được lan tỏa trên mạng xã hội.

Hậu trường bộ ảnh "Thầy cô cưới nhau" chụp tại Trường tiểu học Long Thọ

Theo anh, bộ ảnh không chỉ ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của một cặp đôi mà còn kể về một câu chuyện rất dễ thương của nghề giáo cùng nhau xây dựng tổ ấm.

“Thấy mọi người trên mạng thích thú, khen ngợi và gửi lời chúc mừng, tôi mừng cho hai bạn. Hy vọng bộ ảnh này lan tỏa tích cực cho khởi đầu hành trình xây dựng tổ ấm của hai bạn sau này”, anh Hảo chia sẻ.