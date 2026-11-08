Chồng nợ hơn 2 tỷ đồng, tôi có nên xin bố mẹ bán nhà dưỡng già để cứu anh?

Tôi 34 tuổi, chồng 36 tuổi, kết hôn được 7 năm và có một con gái 5 tuổi. Trước đây, cuộc sống gia đình khá ổn định. Cả hai đều có công việc, thu nhập đủ trang trải sinh hoạt và chăm lo cho con.

Bố mẹ tôi có một căn hộ mua từ nhiều năm trước. Ông bà giữ lại làm tài sản dưỡng già, hiện cho thuê được khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng. Khi tôi lập gia đình, bố mẹ từng nói sẽ để lại căn hộ cho con gái. Tuy nhiên, giấy tờ vẫn đứng tên ông bà. Tôi chưa bao giờ thúc giục chuyện sang tên, bởi hiểu đó là tài sản bố mẹ dành dụm cả đời, cũng là chỗ dựa khi tuổi già.

Ba năm trước, chồng tôi quyết định nghỉ việc để mở công ty riêng. Anh nói muốn tự gây dựng sự nghiệp, không muốn cả đời đi làm thuê và hy vọng vợ con có cuộc sống tốt hơn. Tôi có chút lo lắng nhưng vẫn ủng hộ, nghĩ rằng nếu hai vợ chồng cùng cố gắng thì có thể vượt qua những khó khăn ban đầu.

Thời gian đầu, công việc khá thuận lợi. Nhưng sau đó, công ty liên tục gặp trục trặc, khách hàng chậm thanh toán, các khoản vay đến hạn trong khi doanh thu không đủ bù đắp. Điều khiến tôi sốc hơn cả là chồng đã tự vay thêm tiền bên ngoài để duy trì hoạt động mà không nói với vợ. Đến khi không thể xoay xở, anh mới thú nhận tổng số nợ đã vượt 2 tỷ đồng.

Tôi vừa giận vừa thương. Giận vì anh giấu giếm một khoản nợ lớn, nhưng cũng hiểu chồng đang chịu áp lực khi công việc không như mong muốn. Tôi đề nghị hai đứa cùng rà soát lại tài chính, bán chiếc ô tô, cắt giảm chi tiêu và tính đến phương án bán căn hộ đang ở để trả bớt nợ, sau đó đưa con đi thuê nhà một thời gian.

Thế nhưng, chồng không đồng ý. Anh cho rằng bán căn hộ đang ở cũng không giải quyết được bao nhiêu vì vẫn còn khoản vay ngân hàng. Thay vào đó, anh muốn tôi về nói chuyện với bố mẹ đẻ, đề nghị ông bà bán căn nhà đang cho thuê để lấy tiền giúp anh trả nợ.

Tôi sững người trước đề nghị ấy. Tôi nói với chồng rằng căn hộ vẫn là tài sản của bố mẹ, chưa sang tên cho tôi. Lời hứa để lại nhà cho con gái không có nghĩa ông bà phải bán nó ngay khi vợ chồng tôi gặp khó khăn. Nếu bố mẹ chủ động muốn giúp, đó là tình cảm của ông bà, còn tôi không thể biến lời hứa ấy thành trách nhiệm mà họ buộc phải thực hiện.

Chồng lập tức nổi giận. Anh cho rằng tôi quá tính toán, bố mẹ đã nói sẽ cho căn hộ thì sớm muộn gì tôi cũng được nhận, vậy tại sao không nhờ ông bà giúp gia đình lúc hoạn nạn? Anh còn trách tôi chỉ nghĩ đến tài sản của bố mẹ mà không nghĩ đến tương lai chồng con.

Tôi giải thích rằng mình không hề muốn bỏ mặc chồng. Tôi sẵn sàng cùng anh bán tài sản chung, chuyển sang thuê nhà, thắt chặt chi tiêu và làm thêm để trả nợ. Nhưng tôi không thể quyết định thay bố mẹ về tài sản chưa thuộc quyền sở hữu của mình. Hơn nữa, căn hộ ấy không chỉ là một khoản tiền có thể đem bán, mà còn là nguồn thu nhập và chỗ dựa của ông bà khi về già.

Từ hôm đó, không khí trong nhà luôn căng thẳng. Chồng ít nói chuyện với tôi, thường xuyên cáu gắt và cho rằng tôi không đứng về phía anh trong lúc khó khăn nhất. Mỗi khi tôi đề nghị phải công khai toàn bộ khoản vay, chủ nợ, lãi suất và tìm phương án trả nợ cụ thể, anh lại tỏ ra khó chịu, nói tôi làm mọi chuyện thêm phức tạp.

Tôi cũng mất ngủ nhiều đêm. Tôi thương chồng, lo cho con và không muốn gia đình tan vỡ vì nợ nần. Nhưng tôi càng không muốn bố mẹ phải bán đi tài sản dưỡng già để giải quyết hậu quả từ quyết định kinh doanh mà chính tôi cũng không được biết đầy đủ. Nếu hôm nay ông bà bán nhà, liệu khoản tiền ấy có thực sự giúp chồng tôi thoát nợ, hay chỉ là một lần xoay xở rồi lại tiếp tục vay mượn?

Tôi không biết nên nói chuyện với bố mẹ thế nào, cũng không biết phải làm sao để chồng hiểu rằng cùng nhau vượt khó không đồng nghĩa với việc có thể đặt toàn bộ gánh nặng lên vai người thân. Tôi nên tiếp tục tìm cách cùng chồng giải quyết khoản nợ hơn 2 tỷ đồng, hay kiên quyết giữ quan điểm không nhờ bố mẹ bán nhà để cứu anh? Nếu là tôi, mọi người sẽ lựa chọn thế nào?

Thu Phương (Bắc Ninh)