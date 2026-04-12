Ngày mẹ chồng qua đời, ngân hàng gọi điện, tôi mới hiểu lòng người trong gia đình

Khi mẹ chồng qua đời, một cuộc gọi từ ngân hàng đã khiến Gia Minh nhận ra nhiều điều về lòng người, vừa chạnh lòng vừa thấy nhẹ nhõm.

Cuộc hôn nhân bình dị và người mẹ chồng mạnh mẽ

Trương Gia Minh là một phụ nữ trung niên sống tại Quảng Tây, Trung Quốc. Cô kết hôn năm 25 tuổi với người đàn ông cùng làng.

Khi ấy, cô là giáo viên tư thục, công việc ổn định, tính cách hiền lành nên được nhiều gia đình đánh giá là "con dâu lý tưởng".

Mẹ chồng của cô lại là người phụ nữ nổi tiếng mạnh mẽ trong làng.

Chồng mất sớm khi con trai mới lên 3, bà không tái hôn mà một mình nuôi các con trưởng thành, học hành tử tế. Chính vì vậy, mọi người vừa kính trọng vừa có phần e dè trước cá tính quyết đoán của bà.

Trong gia đình, Trương Gia Minh không phải con dâu cả, điều kiện nhà ngoại cũng bình thường nên tiếng nói không lớn.

Mỗi khi về thăm nhà mẹ đẻ rồi trở lại, cô chỉ mang theo những món quà giản dị như trứng, rau, thịt... khác hẳn với những người con dâu thành phố thường biếu quà sang trọng.

Dù vậy, cô vẫn có cuộc sống êm đềm nhờ người chồng yêu thương và những đứa con ngoan ngoãn.

Trong khi vợ chồng cô miệt mài chăm sóc mẹ chồng, các anh chị em khác ngày càng ít về thăm. Công việc, gia đình riêng khiến họ chỉ gọi điện qua loa. Ảnh minh họa

Biến cố khiến con dâu trở thành người chăm sóc mẹ chồng

Năm mẹ chồng 63 tuổi, bà bị xuất huyết não do cao huyết áp. Sau khi qua cơn nguy kịch, bà mất khả năng tự chăm sóc bản thân.

Gia đình họp bàn cách chăm nuôi, nhưng mỗi người đều viện lý do bận rộn, nhà chật hoặc khó thu xếp công việc.

Chứng kiến cảnh mọi người né tránh trách nhiệm, Trương Gia Minh đứng lên nhận chăm sóc mẹ chồng. Cô chỉ đề nghị các anh chị em cùng chia sẻ chi phí điều trị khi cần thiết.

Lúc đó, ai cũng đồng ý nhiệt tình.

Từ ngày đón mẹ chồng về nhà, cô tận tình chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Vì bà nằm liệt, cô thường xuyên xoa bóp, lật người để tránh teo cơ.

Những lúc rảnh, hai vợ chồng còn đẩy xe đưa mẹ chồng ra ngoài hóng gió. Sự tận tâm ấy kéo dài ngày này qua năm khác.

Hai mươi năm chăm mẹ chồng và sự thờ ơ của những người con khác

Trong khi vợ chồng cô miệt mài chăm sóc mẹ chồng, các anh chị em khác ngày càng ít về thăm. Công việc, gia đình riêng khiến họ chỉ gọi điện qua loa.

Nhiều khi, bà gọi điện mong nhớ các cháu nhưng họ đều hẹn lần hẹn lữa, lấy cớ lần sau. Bà cảm thấy tủi thân, đôi khi giận dỗi không muốn ăn uống.

Chồng cô nhẹ nhàng khuyên mẹ: "Chúng con luôn ở đây, mẹ đừng buồn nữa". Nhờ vậy, bà dần nguôi ngoai, sống thoải mái hơn.

Nhờ được chăm sóc chu đáo, bà sống thêm nhiều năm mà không quá đau đớn.

Khoản tiền đền bù và sự tranh chấp đầu tiên

Mười hai năm sau cơn bạo bệnh, mảnh đất của mẹ chồng thuộc diện giải tỏa, bà nhận 500.000 NDT tiền đền bù.

Bà muốn để lại cho vợ chồng Trương Gia Minh vì đã chăm sóc mình. Tuy nhiên, các con khác phản đối, yêu cầu chia đều vì họ cũng từng đóng góp chi phí.

Chồng cô đề nghị gửi toàn bộ tiền vào tài khoản ngân hàng đứng tên mẹ chồng, chỉ dùng khi cần chữa bệnh. Cuối cùng mọi người đồng ý, tưởng như mâu thuẫn đã khép lại.

Cuộc gọi từ ngân hàng sau khi mẹ chồng qua đời

Hai mươi năm trôi qua, mẹ chồng qua đời ở tuổi 83. Tang lễ vừa xong, Trương Gia Minh nhận cuộc gọi từ ngân hàng. Nhân viên cho biết có người tự nhận là con của bà, muốn rút toàn bộ số tiền còn lại.

Gia đình họp lại, các anh chị em lập tức tranh cãi gay gắt về việc phân chia tài sản.

Không khí căng thẳng khiến Trương Gia Minh chỉ biết bật cười. Cô lặng lẽ lấy ra bản di chúc của mẹ chồng đã được công chứng trước đó.

Bản di chúc của mẹ chồng và bài học về tình thân

Trong di chúc, mẹ chồng viết rõ: bà có bảy người con nhưng chỉ vợ chồng người con thứ năm chăm sóc suốt những năm bệnh tật. Vì vậy, bà để lại 70% tài sản cho họ, bao gồm cả số tiền đền bù đất. 30% còn lại chia đều cho những người con khác.

Di chúc hợp pháp khiến mọi người không thể phản đối. Họ lặng lẽ rời đi, nhận phần của mình.

Khoảnh khắc ấy, Trương Gia Minh hiểu rằng, sự hiếu nghĩa dành cho mẹ chồng suốt hai mươi năm không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự lựa chọn đúng đắn. Không phải vì tài sản, mà vì tình cảm chân thành luôn được ghi nhận theo cách riêng của nó.

Câu chuyện khép lại với một bài học giản dị: chăm sóc mẹ chồng hay cha mẹ không phải là sự thiệt hơn trước mắt. Thời gian sẽ trả lời, và tình nghĩa thật lòng luôn có giá trị lâu dài.

Mẹ chồng đòi giữ hộ vàng cưới, con dâu làm điều này khiến nhà chồng ngỡ ngàng Đám cưới vừa kết thúc, ngay trong đêm tân hôn, mẹ chồng gọi vợ chồng tôi vào phòng, thẳng thắn yêu cầu chúng tôi đưa lại toàn bộ số tiền mừng cưới và vàng cưới để bà "giữ hộ".

Theo Sohu