Tuổi già có tiền nhưng không bình yên: Cụ bà bật khóc khi 3 con tranh nhau đón về nuôi

Thứ tư, 07:15 22/04/2026 | Gia đình
Thư Di (t/h)
GĐXH - Tuổi già là quãng thời gian người già mong được an yên bên con cháu. Thế nhưng với bà Điền, số tiền tiết kiệm lớn lại khiến cuộc sống tuổi già của bà trở nên đầy áp lực.

Cả đời vất vả vì con, mong tuổi già bình yên

Khi còn trẻ, bà Điền (75 tuổi ở Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc) là người phụ nữ chăm chỉ, cùng chồng lao động không ngừng để nuôi ba người con khôn lớn. 

Mọi khoản thu nhập đều ưu tiên cho con cái, từ ăn học đến sinh hoạt. Bà không đặt nặng thành tích, chỉ mong con khỏe mạnh, trưởng thành là đủ.

Chính sự hy sinh hết lòng ấy khiến bà tin rằng tuổi già của mình sẽ được bù đắp bằng tình cảm gia đình. 

Khi các con lập gia đình, bà tiếp tục hỗ trợ mua nhà, mua xe, chuẩn bị của hồi môn. Hai vợ chồng nghĩ rằng như vậy là đã hoàn thành trách nhiệm và có thể yên tâm tận hưởng tuổi già.

Sau khi nghỉ hưu, tổng lương hưu của hai người khoảng 9.000 nhân dân tệ mỗi tháng, cuộc sống không thiếu thốn. 

Tuy nhiên, họ vẫn làm thêm công việc nhẹ để có thu nhập và giữ cho tuổi già không quá nhàn rỗi.

Bà lo rằng nếu trao tiền, các con sẽ không còn muốn chăm sóc mình. Lần đầu tiên, bà cảm thấy tiền bạc lại trở thành gánh nặng của tuổi già. Ảnh minh họa

Biến cố ập đến khiến tuổi già cô đơn

Năm bà Điền 67 tuổi, chồng bà lâm bệnh nặng. Bà dùng hơn nửa số tiền tiết kiệm để chữa trị nhưng không thể cứu ông. 

Sau khi chồng mất, bà sống một mình, tuổi già trở nên cô đơn, ốm đau không ai chăm sóc.

Bà đề nghị ba người con thay phiên đến chăm sóc, nhưng họ đều từ chối vì bận rộn. Điều này khiến bà buồn lòng, nhưng vẫn hy vọng các con sẽ thay đổi.

Khoảng một tháng sau, các con bất ngờ đề nghị đón bà về nuôi, mỗi người nửa năm. Nghĩ rằng tuổi già cuối cùng cũng có chỗ dựa, bà vui vẻ đồng ý.

Sự thật phía sau việc "báo hiếu" khiến bà bật khóc

Trong thời gian đầu, các con chăm sóc bà rất chu đáo. Nhưng khi sống cùng con trai cả được nửa năm, anh này bắt đầu đề cập đến việc chia tài sản. Anh cho rằng mẹ có nhiều tiền nên chia bớt để giảm gánh nặng.

Bà Điền cho biết mình có khoảng 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,9 tỷ đồng) và muốn chia đều cho ba người con. 

Tuy nhiên, con trai cả không đồng ý, cho rằng mình xứng đáng hưởng nhiều hơn. Khi bà gọi các con lại bàn bạc, cả ba người đều tranh cãi dữ dội, ai cũng muốn nhận toàn bộ tài sản.

Thậm chí, người con trai thứ hai thẳng thắn thừa nhận việc chăm sóc mẹ chỉ nhằm mong được hưởng tiền. 

Lúc này, bà nhận ra rằng tuổi già của mình đang bị đặt trong những toan tính vật chất.

Có tiền nhưng tuổi già vẫn đầy áp lực

Quá thất vọng, bà quyết định không chia tài sản cho bất kỳ ai. Bà lo rằng nếu trao tiền, các con sẽ không còn muốn chăm sóc mình. 

Lần đầu tiên, bà cảm thấy tiền bạc lại trở thành gánh nặng của tuổi già.

Cuối cùng, bà dùng tiền tiết kiệm thuê bảo mẫu chăm sóc. Dù chi phí không nhỏ, nhưng bà cảm thấy an tâm hơn khi không phải phụ thuộc vào con cái.

Câu chuyện cho thấy, tuổi già có tiền là điều may mắn, nhưng điều quan trọng hơn vẫn là tình cảm chân thành. 

Nếu thiếu sự gắn kết gia đình, tiền bạc đôi khi không mang lại bình yên mà còn khiến tuổi già trở nên nặng nề hơn.

Tuổi già vẫn đi làm đưa con 27 triệu mỗi tháng, cụ bà nhận lại nỗi tủi thân khó nói

GĐXH - Cuộc sống tuổi già vốn dĩ là quãng thời gian an nhàn, nhưng không ít người lại phải đối mặt với những mâu thuẫn âm ỉ trong gia đình.

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Đừng coi thường hàng xóm: 4 kiểu người này có thể thay đổi cuộc sống của bạn

Đừng coi thường hàng xóm: 4 kiểu người này có thể thay đổi cuộc sống của bạn

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng xóm không chỉ là người ở gần mà còn ảnh hưởng lớn đến tâm trạng và cuộc sống mỗi ngày của bạn theo cách ít ai để ý.

Người EQ thấp thường đăng gì trên mạng xã hội? Kiểu thứ 3 ai cũng từng thấy

Người EQ thấp thường đăng gì trên mạng xã hội? Kiểu thứ 3 ai cũng từng thấy

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, người EQ thấp thường có xu hướng đăng tải những nội dung lặp lại, thiếu kiểm soát và đôi khi gây khó chịu cho người đọc.

3 dấu hiệu đàn ông dễ ngoại tình: Nhận ra sớm để không tổn thương

3 dấu hiệu đàn ông dễ ngoại tình: Nhận ra sớm để không tổn thương

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

GĐXH - Không phải lúc nào sự thay đổi cũng vô hại. Có những biểu hiện tưởng nhỏ nhưng lại nói lên rất nhiều điều trong một mối quan hệ.

Muốn cha mẹ về già sống an yên: Con cháu đừng dại nhắc 3 chuyện nhạy cảm

Muốn cha mẹ về già sống an yên: Con cháu đừng dại nhắc 3 chuyện nhạy cảm

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Về già, con người không chỉ thay đổi về thể chất mà còn trở nên nhạy cảm hơn trong cảm xúc. Những lời nói của con cháu đôi khi lại khiến người lớn tuổi suy nghĩ.

Những con giáp nữ hay yêu mù quáng, dễ hy sinh tất cả vì tình

Những con giáp nữ hay yêu mù quáng, dễ hy sinh tất cả vì tình

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, ba con giáp nữ dưới đây thường đặt tình yêu lên trên lý trí, sẵn sàng hy sinh tất cả nên cũng dễ rơi vào trạng thái bi lụy, khó dứt.

Không phải ngoại tình: Đây mới là thứ âm thầm phá vỡ hôn nhân

Không phải ngoại tình: Đây mới là thứ âm thầm phá vỡ hôn nhân

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

GĐXH - Sự thiếu tôn trọng không ồn ào nhưng lại là nguyên nhân khiến nhiều mối quan hệ dần rạn nứt theo thời gian.

Không cãi vã, không ly hôn, không chung phòng: Góc khuất '3 không' và nỗi niềm của tuổi trung niên

Không cãi vã, không ly hôn, không chung phòng: Góc khuất '3 không' và nỗi niềm của tuổi trung niên

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

GĐXH - Nhiều cặp vợ chồng khi bước vào tuổi trung niên trông bên ngoài thì bình lặng, cuộc sống ổn định, nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa một nỗi niềm không thể thốt nên lời.

Bệnh viện Tâm Anh đứng top 1 Đông Nam Á về hỗ trợ sinh sản, điều trị thành công cho hàng nghìn bệnh nhân quốc tế

Bệnh viện Tâm Anh đứng top 1 Đông Nam Á về hỗ trợ sinh sản, điều trị thành công cho hàng nghìn bệnh nhân quốc tế

Gia đình - 23 giờ trước

Với hơn 100.000 lượt khám mỗi năm và tỷ lệ có thai cộng dồn đạt 90,3%, cùng đội ngũ chuyên gia chuyên môn cao và làm chủ kỹ thuật hiện đại, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh được vinh danh “Top 1 Hệ thống Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản hàng đầu ASEAN 2026”.

Tủ đồ 'chuẩn tính cách' của 12 cung hoàng đạo: Ai thanh lịch, ai cá tính nổi bật?

Tủ đồ 'chuẩn tính cách' của 12 cung hoàng đạo: Ai thanh lịch, ai cá tính nổi bật?

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Tính cách của từng cung hoàng đạo thường ảnh hưởng trực tiếp đến gu thẩm mỹ và cách lựa chọn trang phục.

Sau tuổi 40, càng giữ 3 thứ này càng khiến cuộc sống nặng nề

Sau tuổi 40, càng giữ 3 thứ này càng khiến cuộc sống nặng nề

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ giữ lại là tốt, nhưng có những điều càng giữ càng mệt. Sau tuổi 40, biết buông đúng lúc mới là cách sống nhẹ nhàng hơn.

Xem nhiều

Chồng ngoại tình, nữ bác sĩ đánh ghen dữ dội rồi bình thản lên phòng gym nói một câu thâm thúy

Chồng ngoại tình, nữ bác sĩ đánh ghen dữ dội rồi bình thản lên phòng gym nói một câu thâm thúy

Chuyện vợ chồng

GĐXH - Không chỉ gây chú ý bởi hành động liều lĩnh khi phát hiện chồng ngoại tình, câu nói của cô sau đó mới thực sự khiến nhiều người suy ngẫm.

Muốn cuộc sống luôn gặp may mắn, đừng bỏ qua 3 điều tưởng nhỏ này

Muốn cuộc sống luôn gặp may mắn, đừng bỏ qua 3 điều tưởng nhỏ này

Chuyện vợ chồng
Nhiều người cưới xong mới nhận ra: 5 kiểu phụ nữ này không dễ chung sống

Nhiều người cưới xong mới nhận ra: 5 kiểu phụ nữ này không dễ chung sống

Chuyện vợ chồng
Sau tuổi 40, càng giữ 3 thứ này càng khiến cuộc sống nặng nề

Sau tuổi 40, càng giữ 3 thứ này càng khiến cuộc sống nặng nề

Chuyện vợ chồng
3 dấu hiệu trẻ đang trở nên ích kỉ, cha mẹ không sửa sớm sau này khó mong hiếu thảo

3 dấu hiệu trẻ đang trở nên ích kỉ, cha mẹ không sửa sớm sau này khó mong hiếu thảo

Nuôi dạy con

