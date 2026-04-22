Tuổi già có tiền nhưng không bình yên: Cụ bà bật khóc khi 3 con tranh nhau đón về nuôi
GĐXH - Tuổi già là quãng thời gian người già mong được an yên bên con cháu. Thế nhưng với bà Điền, số tiền tiết kiệm lớn lại khiến cuộc sống tuổi già của bà trở nên đầy áp lực.
Cả đời vất vả vì con, mong tuổi già bình yên
Khi còn trẻ, bà Điền (75 tuổi ở Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc) là người phụ nữ chăm chỉ, cùng chồng lao động không ngừng để nuôi ba người con khôn lớn.
Mọi khoản thu nhập đều ưu tiên cho con cái, từ ăn học đến sinh hoạt. Bà không đặt nặng thành tích, chỉ mong con khỏe mạnh, trưởng thành là đủ.
Chính sự hy sinh hết lòng ấy khiến bà tin rằng tuổi già của mình sẽ được bù đắp bằng tình cảm gia đình.
Khi các con lập gia đình, bà tiếp tục hỗ trợ mua nhà, mua xe, chuẩn bị của hồi môn. Hai vợ chồng nghĩ rằng như vậy là đã hoàn thành trách nhiệm và có thể yên tâm tận hưởng tuổi già.
Sau khi nghỉ hưu, tổng lương hưu của hai người khoảng 9.000 nhân dân tệ mỗi tháng, cuộc sống không thiếu thốn.
Tuy nhiên, họ vẫn làm thêm công việc nhẹ để có thu nhập và giữ cho tuổi già không quá nhàn rỗi.
Biến cố ập đến khiến tuổi già cô đơn
Năm bà Điền 67 tuổi, chồng bà lâm bệnh nặng. Bà dùng hơn nửa số tiền tiết kiệm để chữa trị nhưng không thể cứu ông.
Sau khi chồng mất, bà sống một mình, tuổi già trở nên cô đơn, ốm đau không ai chăm sóc.
Bà đề nghị ba người con thay phiên đến chăm sóc, nhưng họ đều từ chối vì bận rộn. Điều này khiến bà buồn lòng, nhưng vẫn hy vọng các con sẽ thay đổi.
Khoảng một tháng sau, các con bất ngờ đề nghị đón bà về nuôi, mỗi người nửa năm. Nghĩ rằng tuổi già cuối cùng cũng có chỗ dựa, bà vui vẻ đồng ý.
Sự thật phía sau việc "báo hiếu" khiến bà bật khóc
Trong thời gian đầu, các con chăm sóc bà rất chu đáo. Nhưng khi sống cùng con trai cả được nửa năm, anh này bắt đầu đề cập đến việc chia tài sản. Anh cho rằng mẹ có nhiều tiền nên chia bớt để giảm gánh nặng.
Bà Điền cho biết mình có khoảng 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,9 tỷ đồng) và muốn chia đều cho ba người con.
Tuy nhiên, con trai cả không đồng ý, cho rằng mình xứng đáng hưởng nhiều hơn. Khi bà gọi các con lại bàn bạc, cả ba người đều tranh cãi dữ dội, ai cũng muốn nhận toàn bộ tài sản.
Thậm chí, người con trai thứ hai thẳng thắn thừa nhận việc chăm sóc mẹ chỉ nhằm mong được hưởng tiền.
Lúc này, bà nhận ra rằng tuổi già của mình đang bị đặt trong những toan tính vật chất.
Có tiền nhưng tuổi già vẫn đầy áp lực
Quá thất vọng, bà quyết định không chia tài sản cho bất kỳ ai. Bà lo rằng nếu trao tiền, các con sẽ không còn muốn chăm sóc mình.
Lần đầu tiên, bà cảm thấy tiền bạc lại trở thành gánh nặng của tuổi già.
Cuối cùng, bà dùng tiền tiết kiệm thuê bảo mẫu chăm sóc. Dù chi phí không nhỏ, nhưng bà cảm thấy an tâm hơn khi không phải phụ thuộc vào con cái.
Câu chuyện cho thấy, tuổi già có tiền là điều may mắn, nhưng điều quan trọng hơn vẫn là tình cảm chân thành.
Nếu thiếu sự gắn kết gia đình, tiền bạc đôi khi không mang lại bình yên mà còn khiến tuổi già trở nên nặng nề hơn.
