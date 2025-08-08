Chồng tôi qua đời, mẹ chồng đòi bán căn nhà tôi đang ở để chia tài sản

Chồng tôi mất mới được giỗ đầu nhưng mẹ chồng đã tính chuyện bán căn nhà mẹ con tôi đang ở để chia cho bà và các em chồng. Mẹ con tôi chỉ có mỗi căn nhà đó để ở, giờ nếu bán chắc chắn phải đi thuê nhà. Còn nếu không bán chắc khó vì mẹ chồng, em chồng có về ráo riết chuyện này.

Thực tế căn nhà tôi đang ở khi mua không phải hoàn toàn là tiền của vợ chồng tôi. Cách đây 3 năm, khi chúng tôi mua nhà, mẹ chồng đưa 2 tỷ nói là cho các cháu. Từ bấy đến giờ, tôi vẫn đinh ninh là số tiền đó bố mẹ chồng cho nên không nghĩ ngợi nhiều.

Mẹ chồng muốn bán căn nhà tôi và các con đang ở khiến tôi khá bất ngờ (ảnh minh họa: AI)

Từ khi về làm dâu đến nay gần 10 năm, tôi luôn coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ và lo toan mọi việc từ lớn đến bé của gia đình chồng. Dù chồng mất nhưng tôi vẫn luôn tự nhủ thay chồng chăm sóc bố mẹ chồng chứ không có ý nghĩ gì khác. Thế nên việc mẹ chồng muốn bán căn nhà tôi và các con đang ở khiến tôi khá bất ngờ. Tôi cũng không thể làm trái ý mẹ chồng vì căn nhà đứng tên mẹ chồng.

Ngôi nhà từng gắn bó với gia đình tôi và chưa bao giờ tôi có ý định bán rất buồn khi nghĩ đến chuyện phải xa nó. Nhưng không chỉ mẹ chồng mà các em chồng cũng ráo riết đòi bán để chia, họ còn đưa ra lý do tôi còn trẻ, sẽ đi bước nữa nên nếu để lâu việc này sẽ khó giải quyết, lúc đó tình cảm lại sứt mẻ.

Tôi đang lo lắng không biết sau khi bán nhà theo ý mẹ chồng, mẹ con tôi có lo đủ tiền để mua một căn nhà nhỏ hơn để ở hay không. Tôi chỉ muốn các con có chỗ ở ổn định, yên tâm làm ăn nuôi con mà khó quá.