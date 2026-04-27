Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Chủ quan với đau dạ dày, người đàn ông 67 tuổi suýt đối mặt biến chứng nguy hiểm

Thứ hai, 07:18 27/04/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Được biết, bệnh nhân T.T.C có tiền sử đau dạ dày nhiều năm nhưng không theo dõi và điều trị thường xuyên. Đợi đến khi đau, mệt mỏi kéo dài mới đi khám.

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhân nữ T.T.C (67 tuổi) với chẩn đoán khối u dạ dày kích thước lớn.

Đây là một trường hợp bệnh lý tiêu hóa phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chẩn đoán chính xác và can thiệp ngoại khoa kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Chủ quan với đau dạ dày, người đàn ông 67 tuổi suýt đối mặt biến chứng nguy hiểm - Ảnh 1.

Ê kíp bác sĩ phẫu thuật lấy khối u cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

U dạ dày - bệnh diễn tiến âm thầm, dễ bị bỏ qua

Theo các bác sĩ, u dạ dày – đặc biệt là các khối u kích thước lớn – thường tiến triển âm thầm trong thời gian dài. Ở giai đoạn sớm, người bệnh chỉ có thể gặp các triệu chứng không điển hình như đầy bụng, khó tiêu, ăn uống kém hoặc đau âm ỉ vùng thượng vị.

Khi khối u phát triển, bệnh nhân có thể xuất hiện các dấu hiệu rõ rệt hơn như sụt cân, thiếu máu, thậm chí sờ thấy khối bất thường vùng bụng. Chính vì triệu chứng mơ hồ nên nhiều trường hợp phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn, gây khó khăn cho điều trị.

U dạ dày lớn tới 22cm, nguy cơ biến chứng cao

Được biết, bệnh nhân T.T.C có tiền sử bệnh lý dạ dày nhiều năm nhưng không theo dõi và điều trị thường xuyên. Gần đây, khi xuất hiện đau bụng tăng dần, chán ăn và mệt mỏi kéo dài, người bệnh mới đến viện thăm khám.

Qua nội soi tiêu hóa và chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ xác định khối u dạ dày kích thước lên tới 22x18cm, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng cao, cần phẫu thuật sớm.

Chủ quan với đau dạ dày, người đàn ông 67 tuổi suýt đối mặt biến chứng nguy hiểm - Ảnh 2.

Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Sau khi hội chẩn kỹ lưỡng, ê-kíp phẫu thuật đã lựa chọn phương án can thiệp phù hợp. Phẫu thuật cắt u dạ dày hiện vẫn là phương pháp điều trị chủ yếu và hiệu quả đối với các trường hợp có chỉ định triệt để.

Ca mổ diễn ra thuận lợi, khối u được loại bỏ an toàn, hạn chế tối đa tổn thương các cơ quan lân cận. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi sát và chăm sóc hậu phẫu tích cực.

Hiện tại, sức khỏe người bệnh đã ổn định, có thể ăn uống nhẹ và phục hồi tốt.

Cảnh báo: Người có bệnh dạ dày cần khám định kỳ

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân – đặc biệt là người cao tuổi hoặc có tiền sử bệnh dạ dày – cần thăm khám định kỳ để phát hiện sớm các bất thường. Việc chẩn đoán sớm giúp tăng hiệu quả điều trị, giảm nguy cơ biến chứng và cải thiện tiên lượng.

Trong thời gian tới, đơn nguyên sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, ứng dụng kỹ thuật hiện đại nhằm mang lại hiệu quả điều trị tối ưu.

Người đàn ông 65 tuổi thiếu máu nặng do xuất huyết dạ dày vì 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Mệt mỏi kéo dài, hoa mắt chóng mặt và hụt hơi khi gắng sức, ông Hưng (65 tuổi) bất ngờ được xác định thiếu máu nặng do xuất huyết dạ dày sau nhiều năm tự ý dùng thuốc giảm đau.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Người đàn ông 50 tuổi phát hiện ung thư dạ dày, tiền ung thư thực quản từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 50 tuổi phát hiện ung thư dạ dày, tiền ung thư thực quản từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Cô gái 23 tuổi phát hiện mắc ung thư dạ dày từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 55 tuổi mắc ung thư dạ dày giai đoạn 4 gặp may mắn: Cơ hội điều trị tốt sau ca mổ

Nên ăn gì trước khi uống rượu? 5 món 'cứu cánh' giúp giảm say, bảo vệ dạ dày ngày Tết

Mắc ung thư gan nhưng tự uống thuốc rối loạn dạ dày, người đàn ông 52 tuổi hối hận muộn màng

Chia sẻ của người đàn ông 42 tuổi phát hiện mắc ung thư tuyến giáp di căn: Không có triệu chứng

Chia sẻ của người đàn ông 42 tuổi phát hiện mắc ung thư tuyến giáp di căn: Không có triệu chứng

GĐXH - Người đàn ông phát hiện mắc ung thư tuyến giáp di căn mặc dù sinh hoạt hoàn toàn bình thường, không đau họng, không sờ thấy khối u vùng cổ.

Đeo đồng hồ, trang sức khi chế biến thực phẩm kinh doanh có thể bị phạt 4 triệu

Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế gồm 40 điều, áp dụng với tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Ăn 2 con ve sầu, nam sinh sốc phản vệ phải cấp cứu lúc nửa đêm

Nam sinh xuất hiện các triệu chứng dị ứng như nổi ban, sưng môi, tê lưỡi và được chẩn đoán sốc phản vệ sau khi ăn ve sầu.

5 nhóm người dễ đột quỵ nhất khi nắng nóng và cảnh báo từ bác sĩ

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng cảnh báo 5 nhóm người nguy cơ cao bị sốc nhiệt, đột quỵ khi thời tiết nắng nóng vượt 40 độ C và hướng dẫn cách phòng tránh biến cố nguy hiểm.

7 vitamin cần thiết giúp phụ nữ tuổi 40 cải thiện làn da, giảm nếp nhăn

Sau tuổi 40, làn da phụ nữ bắt đầu lão hóa nhanh do suy giảm nội tiết và giảm tổng hợp collagen. Việc bổ sung đúng vitamin không chỉ giúp cải thiện độ đàn hồi, giảm nếp nhăn mà còn hỗ trợ chống oxy hóa, nuôi dưỡng làn da từ bên trong.

Uống omega-3 buổi sáng hay buổi tối là tốt nhất?

SKĐS - Omega-3 được biết đến với nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng thời điểm sử dụng có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hấp thu. Vậy uống vào buổi sáng hay buổi tối tốt hơn?

Chủ quan với triệu chứng cúm B, nhiều người vào viện khi đã suy hô hấp

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, gần đây liên tục tiếp nhận các trường hợp mắc cúm B diễn biến nặng. Đáng chú ý, phần lớn bệnh nhân là người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền.

Liên tiếp 3 người thoát biến chứng đột quỵ ngoạn mục nhờ làm điều này

GĐXH - Nhờ được cấp cứu trong thời gian vàng, cả 3 bệnh nhân đột quỵ đều thoát nguy kịch và phục hồi tốt.

Ngâm bể sục rồi ngủ điều hòa, nam sinh liệt mặt sau một đêm

Nam sinh viên năm cuối đại học phải nhập viện trong tình trạng méo miệng, mắt nhắm không kín sau một đêm ngủ dậy do thói quen nhiều người mắc.

IgHM - hướng tiếp cận mới trong dinh dưỡng miễn dịch

Trong bối cảnh nhu cầu tăng cường miễn dịch cho trẻ nhỏ ngày càng được chú trọng, các thành phần dinh dưỡng có khả năng tiệm cận cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể đang được quan tâm nghiên cứu hơn hết.

Xem nhiều

Đàn ông có tuổi thọ ngắn thường sở hữu 6 'điểm chung' này, hy vọng bạn không mắc phải dù chỉ 1 cái

Hãy nhớ, sống thọ hay không thọ, phần lớn nằm ở chính những việc nhỏ nhặt hằng ngày ta đối đãi với bản thân.

Thói quen uống hết nước phở: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên duy trì

Uống omega-3 buổi sáng hay buổi tối là tốt nhất?

Ăn gì buổi tối để tiêu hoá tốt? 5 thực phẩm giàu chất xơ bạn nên biết

Người sống thọ thường có 4 điểm chung

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top