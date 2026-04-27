Chủ quan với đau dạ dày, người đàn ông 67 tuổi suýt đối mặt biến chứng nguy hiểm

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhân nữ T.T.C (67 tuổi) với chẩn đoán khối u dạ dày kích thước lớn.

Đây là một trường hợp bệnh lý tiêu hóa phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chẩn đoán chính xác và can thiệp ngoại khoa kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Ê kíp bác sĩ phẫu thuật lấy khối u cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

U dạ dày - bệnh diễn tiến âm thầm, dễ bị bỏ qua

Theo các bác sĩ, u dạ dày – đặc biệt là các khối u kích thước lớn – thường tiến triển âm thầm trong thời gian dài. Ở giai đoạn sớm, người bệnh chỉ có thể gặp các triệu chứng không điển hình như đầy bụng, khó tiêu, ăn uống kém hoặc đau âm ỉ vùng thượng vị.

Khi khối u phát triển, bệnh nhân có thể xuất hiện các dấu hiệu rõ rệt hơn như sụt cân, thiếu máu, thậm chí sờ thấy khối bất thường vùng bụng. Chính vì triệu chứng mơ hồ nên nhiều trường hợp phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn, gây khó khăn cho điều trị.

U dạ dày lớn tới 22cm, nguy cơ biến chứng cao

Được biết, bệnh nhân T.T.C có tiền sử bệnh lý dạ dày nhiều năm nhưng không theo dõi và điều trị thường xuyên. Gần đây, khi xuất hiện đau bụng tăng dần, chán ăn và mệt mỏi kéo dài, người bệnh mới đến viện thăm khám.

Qua nội soi tiêu hóa và chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ xác định khối u dạ dày kích thước lên tới 22x18cm, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng cao, cần phẫu thuật sớm.

Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Sau khi hội chẩn kỹ lưỡng, ê-kíp phẫu thuật đã lựa chọn phương án can thiệp phù hợp. Phẫu thuật cắt u dạ dày hiện vẫn là phương pháp điều trị chủ yếu và hiệu quả đối với các trường hợp có chỉ định triệt để.

Ca mổ diễn ra thuận lợi, khối u được loại bỏ an toàn, hạn chế tối đa tổn thương các cơ quan lân cận. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi sát và chăm sóc hậu phẫu tích cực.

Hiện tại, sức khỏe người bệnh đã ổn định, có thể ăn uống nhẹ và phục hồi tốt.

Cảnh báo: Người có bệnh dạ dày cần khám định kỳ

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân – đặc biệt là người cao tuổi hoặc có tiền sử bệnh dạ dày – cần thăm khám định kỳ để phát hiện sớm các bất thường. Việc chẩn đoán sớm giúp tăng hiệu quả điều trị, giảm nguy cơ biến chứng và cải thiện tiên lượng.

Trong thời gian tới, đơn nguyên sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, ứng dụng kỹ thuật hiện đại nhằm mang lại hiệu quả điều trị tối ưu.