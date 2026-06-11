6 thói quen làm hỏng mắt nhanh hơn cả nhìn điện thoại, rất nhiều người đang mắc mỗi ngày
GĐXH - Nhiều người cho rằng điện thoại là "thủ phạm số một" khiến mắt khô, mỏi và giảm thị lực. Tuy nhiên, các chuyên gia nhãn khoa cho biết có những thói quen tưởng vô hại nhưng lại gây tổn thương mắt nghiêm trọng hơn, thậm chí làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về mắt nếu kéo dài.
Bạn có nhận thấy rằng thói quen gây hại cho mắt đang ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại?
"Mắt tôi dạo này lúc nào cũng khô, mỏi và nhìn không rõ. Nhưng tôi đã hạn chế dùng điện thoại rồi cơ mà!". Đây là thắc mắc mà các bác sĩ nhãn khoa thường xuyên nghe thấy tại phòng khám.
Trên thực tế, điện thoại không phải lúc nào cũng là nguyên nhân chính khiến mắt xuống cấp. Nhiều thói quen quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày mới là những "sát thủ thầm lặng" đang âm thầm bào mòn thị lực.
6 thói quen gây hại cho mắt hơn cả dùng điện thoại
1. Lạm dụng thuốc nhỏ mắt để "cấp cứu" mắt khô
Nhiều người có thói quen mang theo thuốc nhỏ mắt và sử dụng bất cứ khi nào cảm thấy khô hoặc cộm mắt. Cảm giác dễ chịu có thể xuất hiện ngay sau khi nhỏ, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời.
Theo các bác sĩ nhãn khoa, nhiều loại thuốc nhỏ mắt phổ biến chứa chất bảo quản hoặc thành phần co mạch. Nếu sử dụng kéo dài có thể làm tổn thương bề mặt nhãn cầu, khiến lớp phim nước mắt mất ổn định, dẫn tới tình trạng càng nhỏ càng khô.
Khô mắt thực chất không đơn giản là thiếu nước mà còn liên quan đến khả năng duy trì độ ẩm của mắt. Vì vậy, việc tự ý dùng thuốc kéo dài có thể khiến tình trạng nặng hơn.
2. Tin rằng đảo mắt liên tục có thể chữa cận thị
Không ít người truyền tai nhau phương pháp xoay hoặc đảo mắt để giảm độ cận. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết cận thị chủ yếu liên quan đến sự kéo dài của trục nhãn cầu. Một khi cấu trúc này đã thay đổi thì việc đảo mắt không thể đưa mắt trở lại trạng thái ban đầu.
Nguy hiểm hơn, với những người cận thị nặng, việc đảo mắt quá mạnh hoặc quá thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ kéo căng võng mạc, từ đó làm tăng khả năng bong võng mạc – một biến chứng có thể đe dọa thị lực.
3. Mua kính chống ánh sáng xanh nhưng không đo mắt
Thị trường hiện nay xuất hiện rất nhiều loại kính chống ánh sáng xanh được quảng cáo là giúp bảo vệ mắt. Tuy nhiên, việc mua kính theo cảm tính hoặc đeo cả ngày mà không được kiểm tra thị lực có thể gây tác dụng ngược.
Nếu mắt có tật khúc xạ chưa được điều chỉnh hoặc kính làm thay đổi khả năng nhận biết màu sắc và độ tương phản, mắt sẽ phải điều tiết nhiều hơn để nhìn rõ, từ đó làm tăng cảm giác mỏi mắt.
Các chuyên gia cho rằng việc nghỉ ngơi hợp lý cho mắt thường hiệu quả hơn nhiều so với việc phụ thuộc hoàn toàn vào kính chống ánh sáng xanh.
4. Tắt đèn rồi nằm xem điện thoại trước khi ngủ
Đây có lẽ là thói quen phổ biến nhất hiện nay.
Trong môi trường tối, ánh sáng từ màn hình tạo nên độ tương phản rất lớn với không gian xung quanh. Điều này khiến mắt phải làm việc nhiều hơn, dễ gây khô mắt, nhức mắt và mỏi mắt.
Đáng chú ý, với những người có cấu trúc mắt đặc biệt như góc tiền phòng hẹp, việc nhìn màn hình trong bóng tối thời gian dài còn có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện cơn glôcôm góc đóng cấp tính – một bệnh lý có thể gây mất thị lực nếu không xử trí kịp thời.
5. Thường xuyên dụi mắt
Khi mắt ngứa hoặc khó chịu, phản xạ tự nhiên của nhiều người là đưa tay lên dụi. Tuy nhiên, đây là một trong những hành động gây hại cho mắt nhiều hơn chúng ta nghĩ.
Vi khuẩn và virus từ tay có thể xâm nhập vào mắt, làm tăng nguy cơ viêm kết mạc. Đồng thời, lực tác động cơ học cũng có thể làm tổn thương giác mạc.
Ở những người có nguy cơ mắc bệnh giác mạc chóp, thói quen dụi mắt kéo dài còn có thể khiến giác mạc biến dạng, thị lực giảm nhanh theo thời gian.
Nếu mắt khó chịu, chườm ấm hoặc nghỉ ngơi hợp lý thường là lựa chọn an toàn hơn.
6. Thiếu ngủ kéo dài
Nhiều nghiên cứu cho thấy người ngủ dưới 6 giờ mỗi đêm có nguy cơ mỏi mắt cao hơn đáng kể so với người ngủ đủ giấc.
Giấc ngủ chính là khoảng thời gian để mắt phục hồi sau một ngày làm việc liên tục. Khi cơ thể thiếu ngủ, khả năng sửa chữa các tổn thương ở bề mặt mắt suy giảm, cơ điều tiết mắt luôn trong trạng thái căng thẳng, làm tăng cảm giác mỏi mắt và nhìn mờ.
Các chuyên gia cho rằng ngủ đủ giấc là một trong những biện pháp bảo vệ mắt đơn giản nhưng hiệu quả nhất.
Muốn bảo vệ thị lực, hãy bắt đầu từ những điều đơn giản
Theo các bác sĩ nhãn khoa, chăm sóc mắt không có nghĩa là phải tránh hoàn toàn thiết bị điện tử.
Điều quan trọng hơn là loại bỏ những thói quen gây hại đang lặp lại mỗi ngày.
Một số nguyên tắc nên duy trì gồm:
Hạn chế tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt kéo dài.
Không tin vào các phương pháp chữa cận thị thiếu cơ sở khoa học.
Tránh dùng điện thoại trong bóng tối. Không dụi mắt bằng tay.
Ngủ đủ từ 7–8 giờ mỗi ngày.
Áp dụng quy tắc 20-20-20: Sau mỗi 20 phút làm việc, nhìn ra xa khoảng 6 mét trong ít nhất 20 giây. Khám mắt định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý về mắt.
Đôi mắt là một trong những cơ quan tinh vi nhưng cũng rất dễ tổn thương. Nhiều tổn thương thị lực một khi đã xảy ra sẽ rất khó phục hồi. Vì vậy, thay vì chỉ đổ lỗi cho điện thoại, mỗi người nên nhìn lại những thói quen hàng ngày của mình để bảo vệ đôi mắt trước khi quá muộn.
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