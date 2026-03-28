Cô gái 23 tuổi phát hiện mắc ung thư dạ dày từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Thứ bảy, 08:34 28/03/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Phát hiện bất thường khi sờ thấy khối u nhỏ ở cổ, c gái đi khám phát hiện ung thư dạ dày thể ác tính cao. Đây là lời cảnh báo về những biểu hiện dễ bị bỏ qua.

Phát hiện ung thư dạ dày từ dấu hiệu ít ai ngờ tới

Theo thông tin từ báo chí Trung Quốc, một phụ nữ 23 tuổi tình cờ phát hiện khối u kích thước như quả trứng ở bên trái cổ. Khối u chỉ gây đau nhẹ khi ấn vào, không sưng đỏ, không ảnh hưởng đến ăn uống hay tiêu hóa nên ban đầu không được chú ý.

Tuy nhiên, do khối u không biến mất, cô đã đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả chẩn đoán cho thấy mắc ung thư biểu mô tuyến kém biệt hóa, thuộc dạng ung thư tế bào hình nhẫn – một trong những thể nguy hiểm của ung thư dạ dày.

Vì sao khối u ở cổ lại liên quan đến ung thư dạ dày?

Các bác sĩ cho biết, vùng cổ tập trung nhiều hạch bạch huyết – nơi hệ miễn dịch hoạt động và cũng là "điểm đến" của tế bào ung thư khi di căn.

Khi tế bào ung thư từ dạ dày lan theo đường bạch huyết, chúng có thể xâm nhập vào các hạch vùng cổ, gây sưng hạch. Đây đôi khi là dấu hiệu đầu tiên, trong khi khối u nguyên phát ở dạ dày vẫn chưa gây triệu chứng rõ ràng.

Chính vì vậy, không phải mọi trường hợp nổi hạch cổ đều đơn giản là viêm họng, viêm amidan hay cảm lạnh. Nếu hạch tồn tại lâu, to dần hoặc bất thường, cần đi khám sớm để loại trừ nguy cơ nghiêm trọng.

Ung thư dạ dày giai đoạn sớm có thể âm thầm, không đau 

Thông thường, ung thư dạ dày được nhắc đến với các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, khó tiêu, nôn hoặc đi ngoài phân đen. Tuy nhiên, ở giai đoạn sớm hoặc một số thể ung thư ác tính cao, bệnh có thể diễn tiến âm thầm.

Đặc biệt, ung thư tế bào hình nhẫn là dạng phát triển nhanh, dễ di căn sớm và thường không biểu hiện rầm rộ. Điều này khiến nhiều người nhầm tưởng rằng không đau bụng nghĩa là hệ tiêu hóa vẫn khỏe mạnh.

Các chuyên gia cảnh báo, tế bào ung thư có thể phát triển "lặng lẽ", nhất là ở những người thường xuyên căng thẳng, ăn uống thất thường hoặc có lối sống thiếu lành mạnh.

Dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua

Ngoài triệu chứng tiêu hóa, người bệnh cần chú ý những biểu hiện bất thường như nổi hạch vùng cổ kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi, chán ăn hoặc cảm giác đầy bụng nhẹ kéo dài.

Khi có các dấu hiệu này, việc thăm khám sớm sẽ giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu, từ đó tăng hiệu quả điều trị.

Làm gì để phòng ngừa ung thư dạ dày?

Để giảm nguy cơ mắc ung thư dạ dày, các chuyên gia khuyến cáo nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường rau xanh như bông cải, súp lơ, đậu bắp, khoai lang và các loại quả mọng giàu chất chống oxy hóa.

Đồng thời, cần hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhiều muối, đồ nướng cháy hoặc chứa chất bảo quản. Việc kiểm soát căng thẳng, ngủ đủ giấc và khám sức khỏe định kỳ cũng đóng vai trò quan trọng trong phòng bệnh.

Trường hợp cô gái trẻ phát hiện ung thư từ một khối u nhỏ ở cổ là lời nhắc nhở rằng không phải lúc nào bệnh cũng biểu hiện rõ ràng. Chủ động lắng nghe cơ thể và đi khám khi có dấu hiệu bất thường là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe.

Người phụ nữ 55 tuổi mắc ung thư dạ dày giai đoạn 4 gặp may mắn: Cơ hội điều trị tốt sau ca mổ

GĐXH - Ung thư dạ dày giai đoạn 4 gây tắc ruột, người phụ nữ được phẫu thuật để giành lại cơ hội điều trị.

Tin liên quan

Người đàn ông mắc ung thư thực quản thừa nhận 2 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Cô gái 27 tuổi bị ung thư buồng trứng giai đoạn III thừa nhận 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Thanh niên 29 tuổi phát hiện ung thư hiếm gặp từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 50 tuổi tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp nhờ 1 việc nhiều người Việt bỏ qua

3 thói quen ăn uống 'nuôi' tế bào ung thư, nhiều người vẫn làm hàng ngày mà không hề hay biết

5 món quen thuộc giúp cơ thể 'tự buồn ngủ'

GĐXH - Không ít người nhận ra rằng, càng vào thời điểm giao mùa, giấc ngủ càng trở nên chập chờn: khó ngủ, ngủ không sâu, hay tỉnh giấc giữa đêm. Nguyên nhân không chỉ đến từ thời tiết, mà còn từ thói quen ăn uống và sinh hoạt chưa phù hợp.

8 loại rau xanh dồi dào magie giúp nâng cao sức khỏe tổng thể

Việc bổ sung đủ lượng magie cho cơ thể không quá khó nếu chúng ta duy trì một chế độ ăn uống cân bằng. Nên bổ sung đa dạng các loại rau giàu magie vào thực đơn hàng ngày để bảo vệ gan, ổn định thần kinh và tăng cường sức khỏe...

Nữ sinh 21 tuổi nhiễm HPV, bác sĩ cảnh báo: 3 cách giặt đồ lót nguy cơ nhiễm bệnh

Giặt đồ lót theo cách này không chỉ khiến việc loại bỏ virus trở nên khó khăn hơn mà còn có thể làm tăng nguy cơ tổn thương tiền ung thư cổ tử cung.

Ba người tại Cần Thơ phải nhập viện vì ăn loại cá chứa chất kịch độc

GĐXH - Chỉ trong 2 ngày, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tiếp nhận 3 trường hợp ngộ độc cá nóc.

Người đàn ông mắc ung thư thực quản thừa nhận 2 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Người đàn ông bị ung thư thực quản di căn hạch có thói quen hút thuốc lá và uống rượu mỗi ngày trong nhiều năm.

Trái tim quyết định tuổi thọ: Người trung niên nên ưu tiên 4 loại thực phẩm này để trẻ hóa mạch máu

GĐXH - Bước sang tuổi 50, điều đáng sợ nhất không phải là nếp nhăn hay tóc bạc, mà là khi trái tim bắt đầu "hụt hơi". Những cơn thở dốc khi leo cầu thang, những đêm trằn trọc hay cảm giác mệt mỏi vô cớ đều là lời cảnh báo từ "nhà máy năng lượng" của cơ thể.

Gắp thành công giun lươn dài 1,5 cm sống ký sinh trong mắt bệnh nhân

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn vừa kịp thời gắp bỏ một con giun lươn còn sống ký sinh trong mắt nữ bệnh nhân 22 tuổi, cảnh báo nguy cơ nhiễm ký sinh trùng nguy hiểm nếu chủ quan trong ăn uống và sinh hoạt.

3 thời điểm 'vàng' bổ sung protein trong ngày: Chuyên gia chỉ rõ cách ăn đúng

GĐXH - Protein đóng vai trò quan trọng với sức khỏe và cơ bắp. ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Đại học Y Hà Nội) cho biết, bổ sung đúng thời điểm giúp tối ưu trao đổi chất và phục hồi cơ thể.

Nghiên cứu mới: 1 kiểu đi bộ giúp kéo dài tuổi thọ đáng kinh ngạc

GĐXH - Một nghiên cứu mới cho thấy, chỉ cần đi bộ nhanh vài phút mỗi ngày cũng có thể giúp giảm nguy cơ bệnh tim và góp phần kéo dài tuổi thọ đáng kể.

Tích luỹ 'vốn sức khỏe' - nếp sống mới của người hiện đại

Để duy trì sự dẻo dai của cơ thể đặc biệt là trung và cao niên khi cơ thể bắt đầu đối mặt với những thách thức về lão hóa như tim mạch, cơ xương khớp và lão hóa miễn dịch người dân đã quan tâm nhiều hơn đến sự kết hợp giữa vận động hợp lý và chế độ ăn uống phù hợp, khoa học đang dần được khuyến khích nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho thế hệ trung niên.

Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho một sản phụ 60 tuổi. Em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,8kg.

Loại rau mát bổ nhưng tăng gánh nặng cho thận, người bệnh suy thận nếu ăn cần phải đúng cách

Trái tim quyết định tuổi thọ: Người trung niên nên ưu tiên 4 loại thực phẩm này để trẻ hóa mạch máu

Người đàn ông 44 tuổi bất ngờ nhồi máu cơ tim từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

