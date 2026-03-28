Cô gái 23 tuổi phát hiện mắc ung thư dạ dày từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Phát hiện ung thư dạ dày từ dấu hiệu ít ai ngờ tới

Theo thông tin từ báo chí Trung Quốc, một phụ nữ 23 tuổi tình cờ phát hiện khối u kích thước như quả trứng ở bên trái cổ. Khối u chỉ gây đau nhẹ khi ấn vào, không sưng đỏ, không ảnh hưởng đến ăn uống hay tiêu hóa nên ban đầu không được chú ý.

Tuy nhiên, do khối u không biến mất, cô đã đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả chẩn đoán cho thấy mắc ung thư biểu mô tuyến kém biệt hóa, thuộc dạng ung thư tế bào hình nhẫn – một trong những thể nguy hiểm của ung thư dạ dày.

Ảnh minh họa.

Vì sao khối u ở cổ lại liên quan đến ung thư dạ dày?

Các bác sĩ cho biết, vùng cổ tập trung nhiều hạch bạch huyết – nơi hệ miễn dịch hoạt động và cũng là "điểm đến" của tế bào ung thư khi di căn.

Khi tế bào ung thư từ dạ dày lan theo đường bạch huyết, chúng có thể xâm nhập vào các hạch vùng cổ, gây sưng hạch. Đây đôi khi là dấu hiệu đầu tiên, trong khi khối u nguyên phát ở dạ dày vẫn chưa gây triệu chứng rõ ràng.

Chính vì vậy, không phải mọi trường hợp nổi hạch cổ đều đơn giản là viêm họng, viêm amidan hay cảm lạnh. Nếu hạch tồn tại lâu, to dần hoặc bất thường, cần đi khám sớm để loại trừ nguy cơ nghiêm trọng.

Ung thư dạ dày giai đoạn sớm có thể âm thầm, không đau

Thông thường, ung thư dạ dày được nhắc đến với các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, khó tiêu, nôn hoặc đi ngoài phân đen. Tuy nhiên, ở giai đoạn sớm hoặc một số thể ung thư ác tính cao, bệnh có thể diễn tiến âm thầm.

Đặc biệt, ung thư tế bào hình nhẫn là dạng phát triển nhanh, dễ di căn sớm và thường không biểu hiện rầm rộ. Điều này khiến nhiều người nhầm tưởng rằng không đau bụng nghĩa là hệ tiêu hóa vẫn khỏe mạnh.

Các chuyên gia cảnh báo, tế bào ung thư có thể phát triển "lặng lẽ", nhất là ở những người thường xuyên căng thẳng, ăn uống thất thường hoặc có lối sống thiếu lành mạnh.

Ảnh minh họa.

Dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua

Ngoài triệu chứng tiêu hóa, người bệnh cần chú ý những biểu hiện bất thường như nổi hạch vùng cổ kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi, chán ăn hoặc cảm giác đầy bụng nhẹ kéo dài.

Khi có các dấu hiệu này, việc thăm khám sớm sẽ giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu, từ đó tăng hiệu quả điều trị.

Làm gì để phòng ngừa ung thư dạ dày?

Để giảm nguy cơ mắc ung thư dạ dày, các chuyên gia khuyến cáo nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường rau xanh như bông cải, súp lơ, đậu bắp, khoai lang và các loại quả mọng giàu chất chống oxy hóa.

Đồng thời, cần hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhiều muối, đồ nướng cháy hoặc chứa chất bảo quản. Việc kiểm soát căng thẳng, ngủ đủ giấc và khám sức khỏe định kỳ cũng đóng vai trò quan trọng trong phòng bệnh.

Trường hợp cô gái trẻ phát hiện ung thư từ một khối u nhỏ ở cổ là lời nhắc nhở rằng không phải lúc nào bệnh cũng biểu hiện rõ ràng. Chủ động lắng nghe cơ thể và đi khám khi có dấu hiệu bất thường là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe.