Người phụ nữ 55 tuổi mắc ung thư dạ dày giai đoạn 4 gặp may mắn: Cơ hội điều trị tốt sau ca mổ
GĐXH - Ung thư dạ dày giai đoạn 4 gây tắc ruột, người phụ nữ được phẫu thuật để giành lại cơ hội điều trị.
Suy kiệt nặng do ung thư dạ dày di căn gây tắc ruột
Bà Hằng đến khám trong tình trạng suy kiệt nặng do ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Khối u đã di căn, xâm lấn gây tắc ruột khiến người bệnh không thể ăn uống, phải nuôi dưỡng qua đường truyền tĩnh mạch trong thời gian dài.
Việc chỉ nuôi dưỡng qua đường truyền khiến bà Hằng bị rối loạn nước – điện giải, thiếu máu và suy dinh dưỡng nặng. Bụng bệnh nhân chướng căng, nguy cơ vỡ ruột hoặc vỡ khối u gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng và suy đa tạng.
Theo bác sĩ điều trị, nếu không có can thiệp, tiên lượng sống của người bệnh chỉ còn tính bằng tuần.
Phẫu thuật giải quyết tắc ruột và khôi phục nuôi dưỡng đường tiêu hóa
Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) cho thấy ung thư dạ dày đã tiến triển, di căn xâm lấn đại tràng gây tắc ruột. Tuy nhiên, ruột non chưa bị xâm lấn chít hẹp hoàn toàn, vẫn còn khả năng phẫu thuật để khôi phục nuôi dưỡng qua đường tiêu hóa.
Trong ca mổ, bác sĩ phát hiện khối u hang vị dạ dày kích thước khoảng 8×10 cm, nhiều nhân di căn xâm lấn các tạng lân cận khiến các quai ruột giãn căng nghiêm trọng.
Các bác sĩ phải hút hơn 2,5 lít dịch tiêu hóa ứ đọng cùng lượng khí lớn trong ruột để giải phóng phẫu trường, sau đó phẫu tích các quai ruột dính do di căn.
Cuối cùng, ê-kíp tiến hành mở thông hỗng tràng đặt ống nuôi dưỡng tiêu hóa và đưa đoạn hồi tràng ra da tạo hậu môn nhân tạo để giải quyết tình trạng tắc ruột.
Theo bác sĩ, dù ung thư đã di căn phúc mạc nhưng may mắn là các nhân di căn chưa gây tắc ruột non hoàn toàn. Điều này giúp người bệnh vẫn còn khả năng nuôi dưỡng qua ruột sau phẫu thuật.
Chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh ung thư dạ dày sau mổ
Sau ca mổ kéo dài khoảng 3 giờ, bệnh nhân được chăm sóc tích cực và bắt đầu nuôi dưỡng qua ống mở thông hỗng tràng.
Thức ăn được chế biến dạng lỏng, mềm, xay nhuyễn từ cháo, thịt, cá, rau củ… sau đó bơm qua sonde vào ruột non khoảng 250–300 ml mỗi lần, 5–6 lần mỗi ngày. Ngoài ra có thể bổ sung sữa hoặc dung dịch dinh dưỡng truyền nhỏ giọt vào ban đêm để đảm bảo đủ năng lượng.
Sau một tuần, thể trạng bà Hằng cải thiện rõ, bụng không còn chướng và có thể xuất viện. Gia đình được hướng dẫn tự chăm sóc và nuôi dưỡng tại nhà mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào nhân viên y tế.
Theo bác sĩ, khi thể trạng bệnh nhân cải thiện, hội đồng đa chuyên khoa sẽ tiếp tục đánh giá để xây dựng phác đồ điều trị tiếp theo như hóa trị, thuốc đích hoặc miễn dịch.
Một số bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn 4 nếu đáp ứng tốt với điều trị toàn thân có thể giảm giai đoạn bệnh, thậm chí có trường hợp sau hóa – xạ trị vẫn có thể phẫu thuật cắt bỏ khối u nguyên phát.
Do đó, người bệnh ung thư tiến triển nên được thăm khám tại các cơ sở chuyên khoa, nơi có hội chẩn đa chuyên khoa để đưa ra phương án điều trị phù hợp, tránh bỏ lỡ cơ hội điều trị.
Dấu hiệu cảnh báo ung thư dạ dày, cần được khám sớm
Theo số liệu Globocan 2022, Việt Nam ghi nhận hơn 16.200 ca mắc mới ung thư dạ dày, đứng thứ 5 trong các loại ung thư thường gặp, với hơn 13.200 ca tử vong, đứng thứ ba về mức độ nguy hiểm.
Đáng chú ý, khoảng 70–80% người bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn.
Bác sĩ khuyến cáo người dân nên nội soi dạ dày khi có các dấu hiệu như: Đau vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua kéo dài, đầy bụng, khó tiêu sau ăn, sụt cân không rõ nguyên nhân, thiếu máu, chán ăn, nuốt nghẹn... cần được khám sớm.
Ngoài ra, những người trên 40 tuổi hoặc có yếu tố nguy cơ như nhiễm vi khuẩn HP, tiền sử viêm loét dạ dày, dị sản ruột hoặc gia đình có người mắc ung thư dạ dày nên tầm soát định kỳ.
Cách phòng ngừa ung thư dạ dày
Để giảm nguy cơ ung thư dạ dày, cần:
- Hạn chế rượu bia và thuốc lá.
- Tránh ăn quá mặn, thực phẩm muối chua, hun khói, chế biến sẵn.
- Tăng cường rau xanh và trái cây.
- Duy trì cân nặng hợp lý và vận động thường xuyên.
- Điều trị triệt để các bệnh dạ dày mạn tính và nhiễm vi khuẩn HP.
