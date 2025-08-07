Chú rể Thái Nguyên nhập viện giữa đám cưới, cô dâu bần thần và cái kết ấm lòng

Đoạn video 18 giây ghi lại cảnh cô dâu ngồi bơ vơ trong hôn lễ của mình thu hút 1,4 triệu lượt xem trên kênh TikTok chỉ sau 1 ngày đăng tải.

Theo chia sẻ của người đăng đoạn video, chú rể gặp sự cố bất ngờ về sức khỏe, phải nhập viện gấp nên vắng mặt trong hôn lễ. Cô dâu trong khoảnh khắc đó có chút bối rối nhưng vẫn cố gắng thay mặt chồng tiếp đón khách khứa.

Dân mạng để lại nhiều bình luận đồng cảm với tình huống trớ trêu của cặp đôi trẻ: “Thương cho cô dâu, chú rể, ngày vui bớt trọn vẹn đi ít nhiều”; “Sự cố ngoài ý muốn nhưng không quan trọng, chỉ cần mai này hạnh phúc là được”; “Cô dâu, chú rể có kỷ niệm nhớ đời trong ngày cưới”...

Theo tìm hiểu, cô dâu, chú rể trong đám cưới gây chú ý là Tô Trang (SN 1990, quê Cao Bằng) và Xuân Hùng (SN 1990, quê Thái Nguyên). Đoạn video được quay tại đám cưới ở nhà trai vào ngày 2/8 vừa qua.

Vợ chồng anh Hùng có kỷ niệm nhớ đời trong ngày cưới. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với PV VietNamNet, anh Xuân Hùng cho hay, anh đã có một đám cưới trắc trở nhưng nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Đám cưới của anh Hùng được tổ chức tại một trung tâm sự kiện tiệc cưới gần nhà. Trưa 2/8, sau khi đón dâu về và tiếp xong một lượt khách, anh thấy nóng bức trong người nên trở về nhà tắm.

Trong khi đang tắm dở, anh bỗng thấy buốt đầu, choáng váng, cơ thể khó chịu nên vội trở ra nghỉ ngơi. Một lúc sau thấy người hồi lại, anh trở vào tắm sạch sẽ rồi nhờ người đánh gió, xoa bóp đầu và ra nhà hàng tiếp tục tổ chức đám cưới.

“Khoảng 15h30 tôi có mặt ở nhà hàng tiếp khách. Tiếp mọi người đến 16h30, tôi không chịu được nữa, cơ thể khó chịu, bức bối, trời nóng nhưng tôi lại thấy lạnh và sợ gió. Tôi nghĩ, nếu tiếp tục đứng đây thì không biết mình sẽ ngã quỵ lúc nào nên nhờ người chở vào viện gấp.

Ra bệnh viện, tôi được bác sĩ cho uống thuốc chống đột quỵ và yêu cầu nhập viện. Tuy nhiên, nghĩ đến vợ và khách khứa đang đợi ở tiệc cưới, tôi nhờ bác sĩ dùng các biện pháp hỗ trợ để có thể quay trở lại tổ chức xong xuôi”, anh Hùng kể lại.

Khoảng 18h cùng ngày, sau khi uống thuốc và đánh cảm, anh Hùng trở lại hôn lễ. Lúc này, hầu hết khách khứa đã ra về, chỉ còn họ hàng, bạn bè thân thiết ở lại.

“Tôi biết vợ mình rất buồn. Lúc đó, cô ấy chỉ có một mình ở đó đợi tôi, người thân phía nhà gái thì đã về hết từ trưa rồi. Tuy nhiên, sự cố xảy đến là điều không ai mong muốn, may mắn là tôi vẫn bình an”, anh Hùng nói.

Dù lo lắng cho chồng nhưng chị Trang vẫn phải ở lại tiếp đón khách khứa theo lời dặn dò của anh Hùng. Trở về từ bệnh viện, vợ chồng anh hoàn thành nốt các nghi thức cưới như cắt bánh, rót rượu mừng, gửi lời cảm ơn đến mọi người... Hôn lễ xong xuôi, anh lại vào viện truyền nước và giảm đau, đến 0h mới được về nhà.

“Quả thực, lúc đó tôi chỉ nghĩ ‘còn người là còn của’, thà vắng mặt trong đám cưới mà bản thân được bình an thì hôm sau có thể gửi lời xin lỗi đến anh em bạn bè. Ngược lại, chẳng may bản thân có mệnh hệ gì thì người khổ nhất là vợ và gia đình”, anh Hùng chia sẻ.

Chú rể Thái Nguyên thấy may mắn khi sự cố bất ngờ được mọi người thông cảm và sức khỏe của bản thân đã ổn định.