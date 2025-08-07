Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Chú rể Thái Nguyên nhập viện giữa đám cưới, cô dâu bần thần và cái kết ấm lòng

Thứ năm, 21:27 07/08/2025 | Chuyện vợ chồng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Gặp sự cố bất ngờ về sức khỏe, chú rể quê Thái Nguyên phải nhập viện ngay khi hôn lễ đang diễn ra.

Đoạn video 18 giây ghi lại cảnh cô dâu ngồi bơ vơ trong hôn lễ của mình thu hút 1,4 triệu lượt xem trên kênh TikTok chỉ sau 1 ngày đăng tải.

Theo chia sẻ của người đăng đoạn video, chú rể gặp sự cố bất ngờ về sức khỏe, phải nhập viện gấp nên vắng mặt trong hôn lễ. Cô dâu trong khoảnh khắc đó có chút bối rối nhưng vẫn cố gắng thay mặt chồng tiếp đón khách khứa.

Dân mạng để lại nhiều bình luận đồng cảm với tình huống trớ trêu của cặp đôi trẻ: “Thương cho cô dâu, chú rể, ngày vui bớt trọn vẹn đi ít nhiều”; “Sự cố ngoài ý muốn nhưng không quan trọng, chỉ cần mai này hạnh phúc là được”; “Cô dâu, chú rể có kỷ niệm nhớ đời trong ngày cưới”...

Theo tìm hiểu, cô dâu, chú rể trong đám cưới gây chú ý là Tô Trang (SN 1990, quê Cao Bằng) và Xuân Hùng (SN 1990, quê Thái Nguyên). Đoạn video được quay tại đám cưới ở nhà trai vào ngày 2/8 vừa qua.

Chú rể Thái Nguyên nhập viện giữa đám cưới, cô dâu bần thần và cái kết ấm lòng - Ảnh 2.

Vợ chồng anh Hùng có kỷ niệm nhớ đời trong ngày cưới. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với PV VietNamNet, anh Xuân Hùng cho hay, anh đã có một đám cưới trắc trở nhưng nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Đám cưới của anh Hùng được tổ chức tại một trung tâm sự kiện tiệc cưới gần nhà. Trưa 2/8, sau khi đón dâu về và tiếp xong một lượt khách, anh thấy nóng bức trong người nên trở về nhà tắm.

Trong khi đang tắm dở, anh bỗng thấy buốt đầu, choáng váng, cơ thể khó chịu nên vội trở ra nghỉ ngơi. Một lúc sau thấy người hồi lại, anh trở vào tắm sạch sẽ rồi nhờ người đánh gió, xoa bóp đầu và ra nhà hàng tiếp tục tổ chức đám cưới.

“Khoảng 15h30 tôi có mặt ở nhà hàng tiếp khách. Tiếp mọi người đến 16h30, tôi không chịu được nữa, cơ thể khó chịu, bức bối, trời nóng nhưng tôi lại thấy lạnh và sợ gió. Tôi nghĩ, nếu tiếp tục đứng đây thì không biết mình sẽ ngã quỵ lúc nào nên nhờ người chở vào viện gấp.

Ra bệnh viện, tôi được bác sĩ cho uống thuốc chống đột quỵ và yêu cầu nhập viện. Tuy nhiên, nghĩ đến vợ và khách khứa đang đợi ở tiệc cưới, tôi nhờ bác sĩ dùng các biện pháp hỗ trợ để có thể quay trở lại tổ chức xong xuôi”, anh Hùng kể lại.

Khoảng 18h cùng ngày, sau khi uống thuốc và đánh cảm, anh Hùng trở lại hôn lễ. Lúc này, hầu hết khách khứa đã ra về, chỉ còn họ hàng, bạn bè thân thiết ở lại.

“Tôi biết vợ mình rất buồn. Lúc đó, cô ấy chỉ có một mình ở đó đợi tôi, người thân phía nhà gái thì đã về hết từ trưa rồi. Tuy nhiên, sự cố xảy đến là điều không ai mong muốn, may mắn là tôi vẫn bình an”, anh Hùng nói.

Dù lo lắng cho chồng nhưng chị Trang vẫn phải ở lại tiếp đón khách khứa theo lời dặn dò của anh Hùng. Trở về từ bệnh viện, vợ chồng anh hoàn thành nốt các nghi thức cưới như cắt bánh, rót rượu mừng, gửi lời cảm ơn đến mọi người... Hôn lễ xong xuôi, anh lại vào viện truyền nước và giảm đau, đến 0h mới được về nhà.

“Quả thực, lúc đó tôi chỉ nghĩ ‘còn người là còn của’, thà vắng mặt trong đám cưới mà bản thân được bình an thì hôm sau có thể gửi lời xin lỗi đến anh em bạn bè. Ngược lại, chẳng may bản thân có mệnh hệ gì thì người khổ nhất là vợ và gia đình”, anh Hùng chia sẻ.

Chú rể Thái Nguyên thấy may mắn khi sự cố bất ngờ được mọi người thông cảm và sức khỏe của bản thân đã ổn định.

Cô dâu Việt òa khóc trong đám cưới ở Hàn Quốc vì món quà chú rể giấu kínCô dâu Việt òa khóc trong đám cưới ở Hàn Quốc vì món quà chú rể giấu kín

Khoảnh khắc nhận món quà bất ngờ từ những người thân ở xa, cô dâu òa khóc, chú rể cũng nước mắt tràn mi.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bị cười nhạo khi họp lớp, ông bảo vệ ra về sớm, khoảnh khắc con trai ông đến đón khiến cả lớp 'đứng hình'

Bị cười nhạo khi họp lớp, ông bảo vệ ra về sớm, khoảnh khắc con trai ông đến đón khiến cả lớp 'đứng hình'

Ai EQ cao đều tuân thủ 10 quy tắc đơn giản nhưng quyết định thành công

Ai EQ cao đều tuân thủ 10 quy tắc đơn giản nhưng quyết định thành công

Quyết định thừa kế gây sốc: Cụ bà trao 3,6 tỷ cho hàng xóm, con trai bất ngờ đồng ý

Quyết định thừa kế gây sốc: Cụ bà trao 3,6 tỷ cho hàng xóm, con trai bất ngờ đồng ý

Bị cụ bà yêu cầu nhường ghế, mẹ trẻ đáp trả gây sốc: Nên dạy con biết tử tế hay biết nói "không"?

Bị cụ bà yêu cầu nhường ghế, mẹ trẻ đáp trả gây sốc: Nên dạy con biết tử tế hay biết nói "không"?

Những con giáp dễ bị rỗng ví vì tiêu xài xa hoa, sĩ diện 'ảo'

Những con giáp dễ bị rỗng ví vì tiêu xài xa hoa, sĩ diện 'ảo'

Cùng chuyên mục

Sau cú sốc chồng ngoại tình, người phụ nữ hạnh phúc bên tình trẻ kém 25 tuổi

Sau cú sốc chồng ngoại tình, người phụ nữ hạnh phúc bên tình trẻ kém 25 tuổi

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Từng đau khổ khi phát hiện chồng ngoại tình, người phụ nữ trung niên đã đưa ra quyết định bất ngờ và hiện viên mãn bên chàng trai kém mình 25 tuổi.

Chồng đi làm về đột xuất, bắt quả tang vợ ngoại tình và cái kết

Chồng đi làm về đột xuất, bắt quả tang vợ ngoại tình và cái kết

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Chồng đi làm ăn xa, vợ ở nhà ngoại tình. Vì ghen tuông, chồng đã lên kế hoạch tấn công vợ khiến cô bị thương nặng.

Vợ chở con đi mua đồ phát hiện chồng ngoại tình, đánh ghen ngay giữa phố

Vợ chở con đi mua đồ phát hiện chồng ngoại tình, đánh ghen ngay giữa phố

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Vợ đang đưa con đi mua đồ thì bắt quả tang chồng ngoại tình, lái xe SUV chở một phụ nữ trẻ. Người vợ lập tức chặn đường, đánh ghen và yêu cầu giải thích.

‘Khổ nhục kế’ moi tiền chồng ki bo

‘Khổ nhục kế’ moi tiền chồng ki bo

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

Để ông chồng keo kiệt chịu bỏ tiền cho các khoản chi tiêu trong gia đình, nhiều bà vợ phải linh hoạt nghĩ ra đủ loại mưu kể, trong đó có khổ nhục kế.

Vợ chồng tôi tiết kiệm 3 triệu đồng mỗi tháng nhờ mang cơm trưa đi làm

Vợ chồng tôi tiết kiệm 3 triệu đồng mỗi tháng nhờ mang cơm trưa đi làm

Chuyện vợ chồng - 5 ngày trước

Ngoài việc giúp vợ chồng tôi tiết kiệm khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng, thói quen mang cơm trưa đi làm còn mang lại những giá trị khác như thắt chặt tình đồng nghiệp.

Vợ giả độc thân để cặp bồ, chồng nhận kết quả cay đắng khi kiện tình địch

Vợ giả độc thân để cặp bồ, chồng nhận kết quả cay đắng khi kiện tình địch

Chuyện vợ chồng - 6 ngày trước

Phát hiện vợ ngoại tình, chồng cô Hạ kiện tình địch đòi bồi thường, không ngờ phải nhận cái kết đắng tại tòa do sự dối trá của vợ.

Giả vờ yêu giúp việc để chọc vợ cũ ghen

Giả vờ yêu giúp việc để chọc vợ cũ ghen

Chuyện vợ chồng - 6 ngày trước

Uất ức vì đám cưới với ông chủ giàu có bị hủy, nhận ra anh ta chỉ vờ yêu mình để làm vợ cũ ghen, cô giúp việc Trung Quốc gây án mạng và bị kết án tù chung thân.

Người cha mất nhân tính đánh con gái dã man để ép vợ cũ nhận nuôi

Người cha mất nhân tính đánh con gái dã man để ép vợ cũ nhận nuôi

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Trần Cường chủ động cung cấp cho cảnh sát loạt ảnh thương tích của con gái nhằm chứng minh mình không phù hợp để nuôi con, muốn đẩy con gái về ở với vợ cũ.

Chồng chăm vợ chạy thận 10 năm, để vợ đứng tên nhà, còn mình gánh khoản nợ

Chồng chăm vợ chạy thận 10 năm, để vợ đứng tên nhà, còn mình gánh khoản nợ

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Người đàn ông âm thầm thể hiện tình yêu với người vợ đau ốm, phải chạy thận suốt nhiều năm. Anh mua nhà để vợ đứng tên, còn mình đứng tên trên khoản vay hàng tỷ đồng.

Ra tù sau 12 năm, người phụ nữ tuyệt vọng khi biết chồng cũ đã bán sạch nhà cửa

Ra tù sau 12 năm, người phụ nữ tuyệt vọng khi biết chồng cũ đã bán sạch nhà cửa

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Người phụ nữ vừa mãn hạn tù ước mơ được sống cuộc đời bình dị và trồng sầu riêng, đã rơi vào tuyệt vọng khi phát hiện toàn bộ tài sản đã bị chồng cũ chiếm hết.

Xem nhiều

Thấy chúng tôi làm 1 việc trước cưới, bố mẹ can ngăn "đừng thực dụng vậy" nhưng giờ 2 bên gia đình đều tấm tắc khen

Thấy chúng tôi làm 1 việc trước cưới, bố mẹ can ngăn "đừng thực dụng vậy" nhưng giờ 2 bên gia đình đều tấm tắc khen

Chuyện vợ chồng

Hôn nhân không bắt đầu bằng hiệp ước nhưng có thể vững bền nhờ sự rõ ràng khi còn đang yêu.

Chồng đi làm về đột xuất, bắt quả tang vợ ngoại tình và cái kết

Chồng đi làm về đột xuất, bắt quả tang vợ ngoại tình và cái kết

Chuyện vợ chồng
Vợ chở con đi mua đồ phát hiện chồng ngoại tình, đánh ghen ngay giữa phố

Vợ chở con đi mua đồ phát hiện chồng ngoại tình, đánh ghen ngay giữa phố

Chuyện vợ chồng
Cô dâu Việt òa khóc trong đám cưới ở Hàn Quốc vì món quà chú rể giấu kín

Cô dâu Việt òa khóc trong đám cưới ở Hàn Quốc vì món quà chú rể giấu kín

Chuyện vợ chồng
Ra tù sau 12 năm, người phụ nữ tuyệt vọng khi biết chồng cũ đã bán sạch nhà cửa

Ra tù sau 12 năm, người phụ nữ tuyệt vọng khi biết chồng cũ đã bán sạch nhà cửa

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top