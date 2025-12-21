Cưới vợ hơn mình 37 tuổi, chàng trai trẻ khiến mạng xã hội "dậy sóng"
Mạng xã hội đang lan truyền chóng mặt câu chuyện tình yêu đặc biệt của cặp đôi "vợ 63 - chồng 26", thu hút hàng trăm nghìn lượt xem với nhiều ý kiến trái chiều.
Theo thông tin từ Góc nhìn Pháp lý, câu chuyện tình yêu “lệch tuổi” đang gây xôn xao mạng xã hội khi một phụ nữ Malaysia 63 tuổi kết hôn cùng chàng trai 26 tuổi. Dù khoảng cách tuổi tác khá lớn, nhưng cả hai vẫn sống hạnh phúc, khiến nhiều người xúc động và thêm tin vào tình yêu, sau khi con gái của bà chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt lên TikTok.
Đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội ghi lại không khí vui vẻ trong bữa tiệc sinh nhật, cũng là khoảnh khắc lãng mạn của mẹ và cha dượng. Trong clip, cô con gái gửi lời chúc:
“Chúc mừng sinh nhật cha dượng 26 tuổi, mẹ 63 tuổi. Ôi Allah, xin ban hạnh phúc cho mẹ, vì mẹ đã trải qua nhiều khó khăn rồi. Lời cầu nguyện của chúng con dành cho mẹ là mong mẹ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Đủ rồi những đau khổ mà mẹ từng gánh chịu, mẹ đã hy sinh quá nhiều vì con cái.”
Câu chuyện đã lan truyền chóng mặt, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, khiến một số cư dân mạng nhầm lẫn cặp đôi này là mẹ và con hoặc bà cháu; số khác lại nghi ngờ chỉ là nội dung dàn dựng.
Theo Người đưa tin, chủ nhân của đoạn clip sau đó đã lên tiếng làm rõ rằng "đây thực sự là mẹ và cha dượng của tôi". Họ đã kết hôn được khoảng 4 năm và đoạn clip được quay khi gia đình họ cùng nhau tổ chức sinh nhật.
Trước khi đến với người chồng trẻ người phụ nữ 63 tuổi trong câu chuyện này là một người phụ nữ mạnh mẽ, một mình nuôi năm đứa con, đứa lớn nhất 44 tuổi và đứa nhỏ nhất 31 tuổi.
Các con của bà rất biết ơn vì mẹ đã tìm thấy tình yêu đích thực sau thời gian dài vật lộn một mình, và chúng biết ơn cha dượng vì đã chấp nhận và chăm sóc chúng một cách chân thành.
Yêu người lính: ‘Yêu kỷ luật, sự hy sinh và cả những khoảng trống khi anh vắng nhà’Chuyện vợ chồng - 16 giờ trước
GĐXH - Có những cuộc hôn nhân chẳng phô trương nhưng bền bỉ như cách người ta âm thầm đi cùng nhau qua những tháng ngày xa cách. Với Hoàng Kiều Vân (27 tuổi, ở Nghệ An), hành trình yêu và làm vợ một người lính là hành trình cô được học về lòng kiên nhẫn, sự thấu hiểu và trưởng thành.
Tái hôn với con trai của bạn thân, tưởng hôn nhân "lép vế" mà được chồng trẻ trao gần 4 tỷ sính lễ, bao năm vẫn nghiện vợ không rờiChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Khi ấy, không ai có thể nghĩ rằng, cậu bé năm xưa sẽ trở thành chồng của Anna sau này.
Muốn gia đình bình yên, đừng bỏ qua điều quan trọng nàyGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Gia đình chỉ thực sự là nơi để trở về khi mỗi người được tôn trọng và có không gian riêng. Thế nhưng, không ít mâu thuẫn lại bắt nguồn từ sự quan tâm quá mức. Vậy làm thế nào để giữ gìn sự bình yên trong gia đình mà không làm tổn thương nhau?
Chồng kiện vợ vì không chịu hiến gan cứu mìnhChuyện vợ chồng - 4 ngày trước
Người đàn ông Hàn Quốc đệ đơn kiện vợ với cáo buộc “bỏ rơi một cách ác ý” sau khi cô từ chối hiến một phần gan để cứu sống anh.
Người vợ đặt tấm biển 'tiểu tam' tại lễ tốt nghiệp gây xôn xao mạng xã hộiChuyện vợ chồng - 6 ngày trước
Buổi lễ tốt nghiệp của một trường đại học gây sốt mạng xã hội khi một nữ sinh nhận tấm biển chúc mừng ghi chữ ‘kẻ phá hoại gia đình người khác’, đặt ngay trước cửa khách sạn nơi sự kiện diễn ra.
Chú rể Đồng Nai tiết lộ hậu trường bộ ảnh ‘Thầy cô cưới nhau’ gây sốt mạngChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Bộ ảnh ‘Thầy cô cưới nhau’ giữa sân trường ở Đồng Nai ra đời từ một câu hỏi hồn nhiên của học trò và được thực hiện ngẫu hứng, nhanh chóng gây sốt nhờ sự giản dị và cảm xúc chân thật.
Vợ bất ngờ trở về, chồng đẩy nhân tình ra ngoài cửa sổ tầng 10 để chạy trốnChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Video ghi lại cảnh cô gái đu mình ngoài cửa sổ tầng 10 để tránh vợ của nhân tình khiến mạng xã hội xôn xao.
Cô gái cưới ân nhân cứu mình 17 năm trước, viết tiếp chuyện tình cảm độngChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
17 năm sau thảm họa động đất, số phận đưa họ đến với nhau, trở thành vợ chồng. Cả hai coi nhân duyên này chính là định mệnh của cuộc đời.
Vào Nam ra Bắc theo đuổi cô em nhà đối diện, chàng trai Thanh Hóa nhận trái ngọtChuyện vợ chồng - 2 tuần trước
Chuyện tình lãng mạn của cặp đôi hàng xóm, hai nhà đối diện nhau đã mở ra chương mới với đám cưới đẹp như cổ tích.
Vợ bắt quả tang chồng ngoại tình, được bồi thường hơn nửa tỷ đồngChuyện vợ chồng - 2 tuần trước
Một vụ ngoại tình gây chú ý xảy ra tại thành phố Tân Trúc, Đài Loan, nhận về nhiều ý kiến tranh luận.
Muốn gia đình bình yên, đừng bỏ qua điều quan trọng nàyGia đình
GĐXH - Gia đình chỉ thực sự là nơi để trở về khi mỗi người được tôn trọng và có không gian riêng. Thế nhưng, không ít mâu thuẫn lại bắt nguồn từ sự quan tâm quá mức. Vậy làm thế nào để giữ gìn sự bình yên trong gia đình mà không làm tổn thương nhau?