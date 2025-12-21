Cưới vợ hơn mình 37 tuổi, chàng trai trẻ khiến mạng xã hội "dậy sóng"

Theo thông tin từ Góc nhìn Pháp lý, câu chuyện tình yêu “lệch tuổi” đang gây xôn xao mạng xã hội khi một phụ nữ Malaysia 63 tuổi kết hôn cùng chàng trai 26 tuổi. Dù khoảng cách tuổi tác khá lớn, nhưng cả hai vẫn sống hạnh phúc, khiến nhiều người xúc động và thêm tin vào tình yêu, sau khi con gái của bà chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt lên TikTok.

Đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội ghi lại không khí vui vẻ trong bữa tiệc sinh nhật, cũng là khoảnh khắc lãng mạn của mẹ và cha dượng. Trong clip, cô con gái gửi lời chúc:

“Chúc mừng sinh nhật cha dượng 26 tuổi, mẹ 63 tuổi. Ôi Allah, xin ban hạnh phúc cho mẹ, vì mẹ đã trải qua nhiều khó khăn rồi. Lời cầu nguyện của chúng con dành cho mẹ là mong mẹ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Đủ rồi những đau khổ mà mẹ từng gánh chịu, mẹ đã hy sinh quá nhiều vì con cái.”

Không khí vui vẻ trong bữa tiệc sinh nhật của cặp đôi. Ảnh: Người đưa tin.

Câu chuyện đã lan truyền chóng mặt, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, khiến một số cư dân mạng nhầm lẫn cặp đôi này là mẹ và con hoặc bà cháu; số khác lại nghi ngờ chỉ là nội dung dàn dựng.

Theo Người đưa tin, chủ nhân của đoạn clip sau đó đã lên tiếng làm rõ rằng "đây thực sự là mẹ và cha dượng của tôi". Họ đã kết hôn được khoảng 4 năm và đoạn clip được quay khi gia đình họ cùng nhau tổ chức sinh nhật.

Trước khi đến với người chồng trẻ người phụ nữ 63 tuổi trong câu chuyện này là một người phụ nữ mạnh mẽ, một mình nuôi năm đứa con, đứa lớn nhất 44 tuổi và đứa nhỏ nhất 31 tuổi.

Các con của bà rất biết ơn vì mẹ đã tìm thấy tình yêu đích thực sau thời gian dài vật lộn một mình, và chúng biết ơn cha dượng vì đã chấp nhận và chăm sóc chúng một cách chân thành.