Tôi từng thấy phiền khi mẹ gọi 3 cuộc điện thoại mỗi ngày, cho đến khi điện thoại không còn reo
GĐXH - Có những cuộc điện thoại khi còn nghe thấy, chúng ta chỉ mong nó ngắn lại vài phút. Đến khi không còn cuộc gọi ấy nữa, ta mới nhận ra thứ mình từng cho là phiền phức lại chính là một phần rất bình thường và quý giá của cuộc đời.
* Câu chuyện được xây dựng từ những tình huống, cảm xúc và vấn đề thường gặp trong đời sống. Tên nhân vật và một số chi tiết trong câu chuyện đã được thay đổi.
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