Tôi từng thấy phiền khi mẹ gọi 3 cuộc điện thoại mỗi ngày, cho đến khi điện thoại không còn reo

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Con trai gọi điện báo một tin, tôi mất ngủ nhiều đêm vì thương cả con dâu lẫn đứa cháu chưa chào đời GĐXH - Con trai đi xuất khẩu lao động, vợ chồng tôi ở nhà được con dâu chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo. Nhưng rồi một ngày, con trai gọi điện báo rằng nó đã có một người phụ nữ khác và người đó đang mang thai. Đứng giữa một bên là con trai và đứa cháu chưa chào đời, một bên là người con dâu tôi luôn coi như con gái, tôi không biết mình phải làm thế nào mới đúng...

* Câu chuyện được xây dựng từ những tình huống, cảm xúc và vấn đề thường gặp trong đời sống. Tên nhân vật và một số chi tiết trong câu chuyện đã được thay đổi.