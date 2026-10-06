Tôi từng thấy phiền khi mẹ gọi 3 cuộc điện thoại mỗi ngày, cho đến khi điện thoại không còn reo

Tôi từng thấy phiền khi mẹ gọi 3 cuộc điện thoại mỗi ngày, cho đến khi điện thoại không còn reo

| Tâm sự
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GĐXH - Có những cuộc điện thoại khi còn nghe thấy, chúng ta chỉ mong nó ngắn lại vài phút. Đến khi không còn cuộc gọi ấy nữa, ta mới nhận ra thứ mình từng cho là phiền phức lại chính là một phần rất bình thường và quý giá của cuộc đời.

Tôi từng thấy phiền khi mẹ gọi 3 cuộc điện thoại mỗi ngày, cho đến khi điện thoại không còn reo - Ảnh 1.Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

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Tôi từng thấy phiền khi mẹ gọi 3 cuộc điện thoại mỗi ngày, cho đến khi điện thoại không còn reo - Ảnh 2.Con trai gọi điện báo một tin, tôi mất ngủ nhiều đêm vì thương cả con dâu lẫn đứa cháu chưa chào đời

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* Câu chuyện được xây dựng từ những tình huống, cảm xúc và vấn đề thường gặp trong đời sống. Tên nhân vật và một số chi tiết trong câu chuyện đã được thay đổi.

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