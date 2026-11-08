Nam chính 'Bò sữa bay' từng làm vũ công, pha chế cafe để nuôi đam mê nghệ thuật

Nguyễn Hùng, tên đầy đủ là Nguyễn Quốc Hùng, sinh năm 1999 tại Pleiku, Gia Lai. Nam nghệ sĩ là chủ nhân của nhiều “hit quốc dân” như: "Phép màu" (Đàn cá gỗ OST), "Còn gì đẹp hơn" (Mưa Đỏ OST), "Kiếm đâu bây giờ" (Cục vàng của ngoại OST).

Bên cạnh tài năng âm nhạc, Nguyễn Hùng còn ghi dấu ấn với vai người lính quả cảm trong "Mưa Đỏ" (2025) - bộ phim đạt kỷ lục doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam với hơn 714 tỷ đồng. Sau “Mưa đỏ”, Nguyễn Hùng tiếp tục góp mặt trong phim điện ảnh “Cảm ơn người đã thức cùng tôi”.

Nhạc sĩ, ca sĩ, diễn viên Nguyễn Hùng. Ảnh FBNV

Trước khi được khán giả biết đến với danh xưng ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên, Nguyễn Hùng từng có một hành trình khá khác biệt so với nhiều người hoạt động trong giới giải trí. Không xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật, cũng không được đào tạo bài bản để trở thành diễn viên, con đường đến với nghệ thuật của Nguyễn Hùng bắt đầu từ niềm yêu thích âm nhạc và những cơ hội đến một cách bất ngờ.

Nguyễn Hùng chia sẻ về con đường nghệ thuật trong chương trình "Sao Check". Ảnh VTV

Trong chương trình "Sao Check" vừa được phát sóng, Nguyễn Hùng tiết lộ năm 2018, anh từng đăng ký duy nhất một nguyện vọng vào ngành Sư phạm Âm nhạc, Trường Đại học Sài Gòn nhưng không trúng tuyển. Sau đó, anh thực hiện nghĩa vụ quân sự trong hai năm. Rời quân ngũ, Nguyễn Hùng đến Đà Nẵng, vừa học nghề điện ô tô, vừa làm nhiều công việc khác nhau để tự trang trải cuộc sống.

Anh từng làm vũ công, nhân viên phục vụ, bartender (nhân viên pha chế đồ uống) và duy trì niềm đam mê ca hát trong những khoảng thời gian rảnh. Với Nguyễn Hùng, theo đuổi nghệ thuật một cách nghiêm túc khi ấy vẫn là điều khá xa xỉ. Bước ngoặt đến vào khoảng năm 2022, khi đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt tìm kiếm diễn viên cho phim ngắn "Tàn sữa", Nguyễn Hùng mới có cơ hội lần đầu tiếp xúc với môi trường làm phim chuyên nghiệp và bắt đầu thử sức với việc sáng tác nhạc phim.

Nguyễn Hùng được khán giả biết đến nhiều hơn sau "Mưa đỏ". Ảnh VTV

Sau "Tàn sữa", Nguyễn Hùng tiếp tục hợp tác với Nguyễn Phạm Thành Đạt trong "Đàn cá gỗ". Bộ phim ngắn này được trao giải "Phim ngắn xuất sắc" tại "Cánh Diều 2024", đồng thời đưa ca khúc "Phép màu" đến gần hơn với công chúng. Dấu mốc làm thay đổi đáng kể sự nghiệp của Nguyễn Hùng phải kể đến "Mưa đỏ", với vai diễn ấn tượng và mang đến cho anh nguồn cảm hứng để sáng tác ca khúc "Còn gì đẹp hơn".

Đến tháng 11/2026, Nguyễn Hùng trở lại màn ảnh rộng với "Bò sữa bay", dự án đánh dấu lần đầu đảm nhận vai nam chính trong một bộ phim điện ảnh chiếu rạp. Trong phim, Nguyễn Hùng hóa thân thành Trâu, chàng công nhân tại một nông trường bò sữa ở Mộc Châu những năm 1990. Nhân vật có tính cách nhiều màu sắc, trải qua những toan tính, lựa chọn và câu chuyện tình cảm giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Nguyễn Hùng có vai chính và viết ca khúc trong phim điện ảnh "Bò sữa bay".

Với "Bò sữa bay", Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện những ca khúc như "Gói con tim làm quà", "Lỡ thương nhau". Trong đó, "Gói con tim làm quà" được lấy cảm hứng từ câu chuyện tình của hai nhân vật Quân và San.

Nói về âm nhạc của mình, Nguyễn Hùng gói gọn trong ba từ: may mắn - thật thà - tích cực. Anh cũng chưa đặt ra hình dung cụ thể về bản thân trong những năm tới. Điều anh mong muốn là tiếp tục có cơ hội gặp những câu chuyện đủ hay, đủ sức chạm đến cảm xúc để chuyển tải đến khán giả bằng âm nhạc hoặc điện ảnh.

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