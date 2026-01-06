Chương trình nghệ thuật 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu' đầy cảm xúc và ý nghĩa

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Tối 5/1, Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) rực sáng với chương trình nghệ thuật đặc biệt "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu", do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đêm diễn quy tụ dàn nghệ sĩ nhiều thế hệ, gồm các NSND Thanh Hoa, Mai Hoa; NSƯT Đăng Dương, Hoàng Tùng, Đăng Thuật; nghệ sĩ ngâm thơ Ngọc Thọ; cùng các giọng ca trẻ như: Võ Hạ Trâm, Anh Tú, Đỗ Hoàng Hiệp, Quách Mai Thy, Minh Thúy, Lâm Phúc, RamC, Cao Phú Quý... Chương trình không chỉ tái hiện những giai điệu quen thuộc gắn với ký ức nhiều thế hệ mà còn giới thiệu nhiều tác phẩm mới, khẳng định tình cảm và niềm tin sâu sắc của nhân dân đối với Đảng.

Chương trình "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" được xây dựng công phu với 3 chương: Lời đất nước, Nhịp thời đại và Sắc đỏ thiêng liêng, tạo nên mạch cảm xúc liền mạch từ truyền thống đến đương đại, khép lại bằng cao trào tôn vinh.

Mở màn chương trình là phần intro "Những mùa Xuân đất nước" với sự kết hợp của ánh sáng, hình ảnh và lời bình nghệ thuật, dẫn dắt khán giả vào mashup bốn ca khúc quen thuộc: Ca ngợi Tổ quốc, Em là mầm non của Đảng, Tuổi Xuân dâng Đảng, Việt Nam ơi, mùa Xuân đến rồi.

Chương 1 có tên "Lời đất nước" đưa khán giả trở về với những giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc qua các ca khúc khai thác chất liệu lời ru, tiếng Việt, dân ca và giai điệu dân gian như: Đất nước lời ru, mashup Thư pháp - Tiếng Việt (giọng ca Võ Hạ Trâm).

Chương 2 "Nhịp thời đại" mang đến không khí trẻ trung, đương đại với tiết tấu và phối khí hiện đại. Ca khúc "Made in Vietnam" do NSND Thanh Hoa, Quách Mai Thy và Lâm Phúc thể hiện, mở ra không gian mới mẻ, giàu cảm xúc.

Tiếp nối sau đó là giai điệu của các tác phẩm mới như: Ơn Đảng - Núi rừng nở hoa, Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình và liên khúc Quê hương Việt Nam - Bình minh kỷ nguyên mới.

Đỉnh điểm của đêm diễn là Chương 3 "Sắc đỏ thiêng liêng", với các tiết mục hào sảng, quy mô dàn dựng lớn, khơi gợi niềm tự hào dân tộc.

Bản mashup Lá cờ Đảng, Đảng là cuộc sống của tôi (NSƯT Hoàng Tùng thể hiện) mở đầu chương, trước khi đêm nhạc khép lại bằng mashup Ca ngợi Tổ quốc, Người chiến sĩ ấy, Dáng đứng Việt Nam, Việt Nam hướng về tương lai, tạo nên cao trào mạnh mẽ, đầy khí thế.

Xuyên suốt chương trình, các tác phẩm thể hiện rõ nét niềm tin, khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, cùng quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, văn minh, thịnh vượng.

