Chương trình nghệ thuật 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu' đầy cảm xúc và ý nghĩa
GĐXH - Chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" đã mang đến những giai điệu đầy cảm xúc, khắc họa niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ tài năng, tái hiện văn hóa và truyền thống Việt Nam.
Tối 5/1, Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) rực sáng với chương trình nghệ thuật đặc biệt "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu", do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Đêm diễn quy tụ dàn nghệ sĩ nhiều thế hệ, gồm các NSND Thanh Hoa, Mai Hoa; NSƯT Đăng Dương, Hoàng Tùng, Đăng Thuật; nghệ sĩ ngâm thơ Ngọc Thọ; cùng các giọng ca trẻ như: Võ Hạ Trâm, Anh Tú, Đỗ Hoàng Hiệp, Quách Mai Thy, Minh Thúy, Lâm Phúc, RamC, Cao Phú Quý... Chương trình không chỉ tái hiện những giai điệu quen thuộc gắn với ký ức nhiều thế hệ mà còn giới thiệu nhiều tác phẩm mới, khẳng định tình cảm và niềm tin sâu sắc của nhân dân đối với Đảng.
Mở màn chương trình là phần intro "Những mùa Xuân đất nước" với sự kết hợp của ánh sáng, hình ảnh và lời bình nghệ thuật, dẫn dắt khán giả vào mashup bốn ca khúc quen thuộc: Ca ngợi Tổ quốc, Em là mầm non của Đảng, Tuổi Xuân dâng Đảng, Việt Nam ơi, mùa Xuân đến rồi.
Chương 1 có tên "Lời đất nước" đưa khán giả trở về với những giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc qua các ca khúc khai thác chất liệu lời ru, tiếng Việt, dân ca và giai điệu dân gian như: Đất nước lời ru, mashup Thư pháp - Tiếng Việt (giọng ca Võ Hạ Trâm).
Chương 2 "Nhịp thời đại" mang đến không khí trẻ trung, đương đại với tiết tấu và phối khí hiện đại. Ca khúc "Made in Vietnam" do NSND Thanh Hoa, Quách Mai Thy và Lâm Phúc thể hiện, mở ra không gian mới mẻ, giàu cảm xúc.
Tiếp nối sau đó là giai điệu của các tác phẩm mới như: Ơn Đảng - Núi rừng nở hoa, Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình và liên khúc Quê hương Việt Nam - Bình minh kỷ nguyên mới.
Đỉnh điểm của đêm diễn là Chương 3 "Sắc đỏ thiêng liêng", với các tiết mục hào sảng, quy mô dàn dựng lớn, khơi gợi niềm tự hào dân tộc.
Bản mashup Lá cờ Đảng, Đảng là cuộc sống của tôi (NSƯT Hoàng Tùng thể hiện) mở đầu chương, trước khi đêm nhạc khép lại bằng mashup Ca ngợi Tổ quốc, Người chiến sĩ ấy, Dáng đứng Việt Nam, Việt Nam hướng về tương lai, tạo nên cao trào mạnh mẽ, đầy khí thế.
Xuyên suốt chương trình, các tác phẩm thể hiện rõ nét niềm tin, khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, cùng quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, văn minh, thịnh vượng.
Những hình ảnh ấn tượng trong đêm nghệ thuật 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu':
Phó bí thư tỉnh Sách bị phát hiện ngoại tìnhXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Trong tập 45 phim "Lằn ranh", chuyện ông Sách ngoại tình đã có người nhìn thấy nhưng bà Tứ vẫn tin tưởng, bảo vệ chồng.
Phim Việt đang gây sốt phòng vé, vượt mặt cả 'Avatar 3' có gì đặc biệt?Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước
GĐXH - Bộ phim Việt "Thiên đường máu" bất ngờ vượt "Avatar 3" về doanh thu trong ngày và cuối tuần qua.
Vợ Phó bí thư tỉnh Sách bắt đầu nghi ngờ chồng ngoại tìnhXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Khi Phó bí thư tỉnh Sách đang ở bên cạnh nữ doanh nhân Mỹ Trinh thì vợ ông gọi điện tới hỏi chồng ở đâu và trách chồng sống xa cách.
Không nghe cảnh báo từ Tuấn, Dương bị Khải đánh thuốc mêXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Đi đến nơi nghỉ dưỡng để nói về dự án âm nhạc, Dương mất cảnh giác nên bị Khải cho uống thuốc mê.
Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ phim “Cách em 1 milimet” đang dần đi đến chặng cuối, khán giả cũng rất háo hức chờ đợi phim nối sóng có gì hấp dẫn.
Tango ngọt ngào và day dứt trong MV 'Nỗi nhớ chơi vơi' của Thương ThảoXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Nhân dịp đầu năm mới 2026, ca sĩ trẻ Thương Thảo phối hợp với nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh ra mắt MV về tình yêu ở trạng thái “trên tình bạn dưới tình yêu” mang tên “Nỗi nhớ chơi vơi”.
Đi mua hoa tặng Thư, Biên bị bố ruột đâm trọng thươngXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 37 "Cách em 1 milimet", Biên bị bố ruột đâm trọng thương, đối diện nguy cơ phơi nhiễm HIV.
Những màn trình diễn xuất sắc tại Chung kết 'Tân binh toàn năng'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Các tiết mục trong tập 14 - Chung kết "Tân binh toàn năng" cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của các "tân binh", mở ra hi vọng chiến thắng điểm số của TEMPEST.
Hà Việt Dũng bật mí về cảnh quay với Huyền Lizzie 'đốn tim' khán giả trong phim 'Cách em 1 milimet'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Hà Việt Dũng chia sẻ hành trình hóa thân thành Viễn "Cách em 1 milimet", đồng thời hé lộ hậu trường cảnh quay cõng Ngân (Huyền Lizzie).
Cặp đôi Vbiz ngầm công khai tình cảm ngay ngày đầu năm mới, bảo sao bị đồn phim giả tình thật suốt 2 nămXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
Cặp đôi này vừa lộ hint hẹn hò khiến netizen bàn tán xôn xao.
Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?Xem - nghe - đọc
GĐXH - Bộ phim “Cách em 1 milimet” đang dần đi đến chặng cuối, khán giả cũng rất háo hức chờ đợi phim nối sóng có gì hấp dẫn.