Phim Tết vượt trăm tỷ của Trấn Thành tiếp tục gây chú ý với OST ma mị do NSND Thanh Lam và Văn Mai Hương hòa giọng

Sau khi tạo nhiều thảo luận trên màn ảnh rộng, phim điện ảnh "Thỏ ơi!!" tiếp tục giới thiệu đến khán giả MV OST chính thức mang tên "Hoa gạo" - ca khúc quen thuộc từng được thể hiện thành công bởi Hà Trần, nay được khoác lên diện mạo mới qua phần thể hiện của diva Thanh Lam và Văn Mai Hương, mang đến một màu sắc cảm xúc khác biệt cho khán giả.

NSND Thanh Lam và Văn Mai Hương khiến khán giả "nổi da gà" với OST "Hoa gạo".

Sự kết hợp giữa hai giọng ca thuộc hai thế hệ mang đến màu sắc đặc biệt cho "Hoa gạo". Nếu Thanh Lam gây ấn tượng bằng chất giọng nội lực, từng trải và đầy chiều sâu, thì Văn Mai Hương - một trong ba nữ chính của "Thỏ ơi!!", đảm nhận vai Hải Lan - lại mang đến sự mềm mại, mong manh nhưng ẩn chứa nhiều day dứt. Trong phim, nhân vật Hải Lan có hành trình tâm lý thú vị, và chính Văn Mai Hương đã góp phần truyền tải những tầng cảm xúc ấy không chỉ qua diễn xuất mà còn bằng âm nhạc.

"Hoa Gạo" sở hữu giai điệu ma mị, bản hòa âm mang sắc thái u tối và ám ảnh, từng được thể hiện bởi nhóm Đại Lâm Linh. Trong "Thỏ ơi!!", ca khúc xuất hiện đúng chỗ ở những phân đoạn cao trào, như một lớp cảm xúc ngầm dẫn dắt mạch phim, góp phần đẩy cao tâm lý nhân vật và làm sâu thêm cảm xúc cho người xem. Âm nhạc vì thế không đứng ngoài câu chuyện, mà len lỏi vào từng biến chuyển của mạch phim, tạo nên dư âm kéo dài sau mỗi tình tiết. Nhạc sĩ Thanh Phương đã phối lại ca khúc này với tiếng guitar réo rắt và da diết đầy nữ tính, càng làm tôn lên câu chuyện đầy tính nữ và góc nhìn nữ giới trong "Thỏ Ơi!!".

Trong phim "Thỏ ơi!!", cả NSND Thanh Lam và Văn Mai Hương đều có nhân vật tạo viral với những câu thoại ấn tượng.

MV "Hoa gạo" mang sắc trắng - đen, tạo cảm giác tối giản nhưng đầy chiều sâu. Sự đơn sắc của MV đối lập với những mảng màu sắc nổi bật trong phim, sắc đen trắng tưởng chừng đơn giản nhưng lại càng thể hiện được sự phức tạp trong những tầng cảm xúc mà các nhân vật trong phim giấu kín trong lòng. Màu sắc đơn giản nhưng giàu ẩn dụ cũng giúp khán giả tập trung hoàn toàn vào giai điệu và cảm xúc trong từng câu hát.

Về ý nghĩa, "Hoa gạo" là bản nhạc gợi nhắc những ký ức cũ, những tổn thương chưa gọi thành tên và những mối quan hệ từng rực rỡ nhưng mong manh. Hình ảnh hoa gạo nở đỏ rực giữa trời nhưng chóng tàn như một ẩn dụ cho tình yêu và hạnh phúc: đẹp đẽ, mãnh liệt, nhưng không phải lúc nào cũng bền lâu. Chính tinh thần ấy đã khiến ca khúc trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho câu chuyện của "Thỏ ơi!!" - những câu chuyện tình yêu không hoàn hảo, khó trọn vẹn nhưng phản chiếu hiện thực đầy sâu sắc.

NSND Thanh Lam và Văn Mai Hương cover ca khúc "Hoa gạo" của diva Hà Trần. Đây là ca khúc năm trong BST OST của phim điện ảnh đang gây sốt "Thỏ ơi!!".

Với sự hòa quyện giữa âm nhạc ma mị, phần thể hiện giàu cảm xúc của Thanh Lam và Văn Mai Hương cùng ngôn ngữ hình ảnh trắng - đen đầy ẩn dụ, MV OST "Hoa gạo" được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn đặc biệt trong hành trình chạm đến trái tim khán giả của "Thỏ ơi!!" dịp Tết 2026 này.