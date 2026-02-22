Phim Tết vượt trăm tỷ của Trấn Thành tiếp tục gây chú ý với OST ma mị do NSND Thanh Lam và Văn Mai Hương hòa giọng
GĐXH - Phim Tết vượt trăm tỷ "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành ra mắt MV OST "Hoa gạo" tiếp tục gây chú ý với khán giải.
Sau khi tạo nhiều thảo luận trên màn ảnh rộng, phim điện ảnh "Thỏ ơi!!" tiếp tục giới thiệu đến khán giả MV OST chính thức mang tên "Hoa gạo" - ca khúc quen thuộc từng được thể hiện thành công bởi Hà Trần, nay được khoác lên diện mạo mới qua phần thể hiện của diva Thanh Lam và Văn Mai Hương, mang đến một màu sắc cảm xúc khác biệt cho khán giả.
Sự kết hợp giữa hai giọng ca thuộc hai thế hệ mang đến màu sắc đặc biệt cho "Hoa gạo". Nếu Thanh Lam gây ấn tượng bằng chất giọng nội lực, từng trải và đầy chiều sâu, thì Văn Mai Hương - một trong ba nữ chính của "Thỏ ơi!!", đảm nhận vai Hải Lan - lại mang đến sự mềm mại, mong manh nhưng ẩn chứa nhiều day dứt. Trong phim, nhân vật Hải Lan có hành trình tâm lý thú vị, và chính Văn Mai Hương đã góp phần truyền tải những tầng cảm xúc ấy không chỉ qua diễn xuất mà còn bằng âm nhạc.
"Hoa Gạo" sở hữu giai điệu ma mị, bản hòa âm mang sắc thái u tối và ám ảnh, từng được thể hiện bởi nhóm Đại Lâm Linh. Trong "Thỏ ơi!!", ca khúc xuất hiện đúng chỗ ở những phân đoạn cao trào, như một lớp cảm xúc ngầm dẫn dắt mạch phim, góp phần đẩy cao tâm lý nhân vật và làm sâu thêm cảm xúc cho người xem. Âm nhạc vì thế không đứng ngoài câu chuyện, mà len lỏi vào từng biến chuyển của mạch phim, tạo nên dư âm kéo dài sau mỗi tình tiết. Nhạc sĩ Thanh Phương đã phối lại ca khúc này với tiếng guitar réo rắt và da diết đầy nữ tính, càng làm tôn lên câu chuyện đầy tính nữ và góc nhìn nữ giới trong "Thỏ Ơi!!".
MV "Hoa gạo" mang sắc trắng - đen, tạo cảm giác tối giản nhưng đầy chiều sâu. Sự đơn sắc của MV đối lập với những mảng màu sắc nổi bật trong phim, sắc đen trắng tưởng chừng đơn giản nhưng lại càng thể hiện được sự phức tạp trong những tầng cảm xúc mà các nhân vật trong phim giấu kín trong lòng. Màu sắc đơn giản nhưng giàu ẩn dụ cũng giúp khán giả tập trung hoàn toàn vào giai điệu và cảm xúc trong từng câu hát.
Về ý nghĩa, "Hoa gạo" là bản nhạc gợi nhắc những ký ức cũ, những tổn thương chưa gọi thành tên và những mối quan hệ từng rực rỡ nhưng mong manh. Hình ảnh hoa gạo nở đỏ rực giữa trời nhưng chóng tàn như một ẩn dụ cho tình yêu và hạnh phúc: đẹp đẽ, mãnh liệt, nhưng không phải lúc nào cũng bền lâu. Chính tinh thần ấy đã khiến ca khúc trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho câu chuyện của "Thỏ ơi!!" - những câu chuyện tình yêu không hoàn hảo, khó trọn vẹn nhưng phản chiếu hiện thực đầy sâu sắc.
NSND Thanh Lam và Văn Mai Hương cover ca khúc "Hoa gạo" của diva Hà Trần. Đây là ca khúc năm trong BST OST của phim điện ảnh đang gây sốt "Thỏ ơi!!".
Với sự hòa quyện giữa âm nhạc ma mị, phần thể hiện giàu cảm xúc của Thanh Lam và Văn Mai Hương cùng ngôn ngữ hình ảnh trắng - đen đầy ẩn dụ, MV OST "Hoa gạo" được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn đặc biệt trong hành trình chạm đến trái tim khán giả của "Thỏ ơi!!" dịp Tết 2026 này.
Mạnh Trường, Quỳnh Kool lên sóng 'giờ vàng' trong phim mới 'Bước chân vào đời'Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - 'Bước chân vào đời' lựa chọn cách kể chuyện dung dị, tập trung khai thác sâu về tâm lí nhân vật, qua đó bật lên được ấm áp tình thân, tình người, hi vọng.
Quách Ngọc Ngoan quên Tết, Tuấn Trấn di chuyển bằng nạng đi quảng bá phimXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Quách Ngọc Ngoan, Tuấn Trần, Phương Anh Đào cùng dàn diễn viên "Báu vật trời cho" phải tích cực tuyên truyền phim Tết. Dù đang đây là dịp gia đình sum vầy nhưng cả ê-kíp phim vẫn cố gắng hết sức để quảng bá phim.
Á quân Giọng hát Việt nhí quê Nghệ An diện áo dài mừng TếtXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Ca sĩ Felix Tiến Quang - Á quân Giọng hát Việt nhí 2015 cũng hòa nhịp Xuân Bính Ngọ 2026 về đã tung ra bộ ảnh áo dài đầy nghệ thuật, vừa mang nét đẹp truyền thống vừa mang nét trẻ trung năng động.
Phim Việt nào đang có doanh thu cao nhất đường đua phim Tết 2026?Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Theo thống kê của Box Office Vietnam, phim “Thỏ ơi!!” của Trấn Thành đang thống lĩnh cuộc đua phòng vé Tết 2026.
Thêm một phim Việt rời rạp đúng mùng 1 TếtXem - nghe - đọc - 6 ngày trước
Sau “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”, thêm một phim Việt dự kiến rời rạp đúng mùng 1 Tết Nguyên đán khi lượng vé bán ra chạm đáy.
Hoãn phát sóng 3 bộ phim giờ vàng VTV dịp TếtXem - nghe - đọc - 6 ngày trước
GĐXH - Các khung phim Việt giờ vàng trên sóng VTV1 và VTV3 sẽ tạm hoãn phát sóng, thay vào đó là nhiều chương trình Tết đặc sắc của VTV.
2 chương trình giải trí đặc sắc trên VTV đêm Giao thừa 2026Giải trí - 6 ngày trước
GĐXH - Khán giả sẽ được thưởng thức chương trình giải trí đặc sắc trên VTV đêm Giao thừa 2026 với "Gặp nhau cuối năm" và "Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi". Những nghệ sĩ nổi tiếng hứa hẹn mang đến những màn trình diễn ấn tượng. Đừng bỏ lỡ!
Sau 'Bắc Bling', nghệ sĩ Xuân Hinh - Hòa Minzy - Tuấn Cry tái hợp trong phim chiếu TếtXem - nghe - đọc - 6 ngày trước
GĐXH - Nghệ sĩ Xuân Hinh - Hòa Minzy - Tuấn Cry sẽ tái hợp trong OST "Lão ông cưới vợ" của phim Tết "Mùi phở". Khán giả khá tò mò về màn tái hợp này.
Thanh Sơn dùng 'chiêu' ly gián Quách Thu Phương và Hồng Đăng trong 'Đồng hồ đếm ngược'Xem - nghe - đọc - 1 tuần trước
GĐXH - Trong quá trình làm nhiệm vụ của "thần chết" giao, biết bà Tuyết là người mê tín, Thành đã giả làm thầy tướng số khiến bà hoảng sợ.
Thượng tướng Hà Đình Quân bất đồng quan điểm với con gáiXem - nghe - đọc - 1 tuần trước
GĐXH - Trong tập 10 "Không giới hạn", Lam Anh thẳng thắn bày tỏ quan điểm trái ngược trước bố là Thượng tướng Hà Đình Quân về lựa chọn của bản thân cô.
Phim Việt nào đang có doanh thu cao nhất đường đua phim Tết 2026?Xem - nghe - đọc
GĐXH - Theo thống kê của Box Office Vietnam, phim “Thỏ ơi!!” của Trấn Thành đang thống lĩnh cuộc đua phòng vé Tết 2026.