NSƯT Đăng Dương, Võ Hạ Trâm biểu diễn trong chương trình 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu'
GĐXH - Chương trình "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" với sự tham gia của NSND Thanh Hoa, NSND Mai Hoa, NSƯT Đăng Dương, Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm... sẽ diễn ra vào 5/1 tại Hà Nội. Đây là sự kiện nghệ thuật đặc sắc, mang thông điệp tình yêu quê hương và niềm tin vào Đảng.
Chiều 30/12, tại Hà Nội, VOV đã tổ chức họp báo về chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu". Đây là chương trình do VOV tổ chức với sự hỗ trợ của Bộ Công an và các đơn vị liên quan.
Nhà báo Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc VOV cho biết, chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" thể hiện sự hưởng ứng tích cực, chủ động và thiết thực của VOV chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Thông qua ngôn ngữ văn hóa và nghệ thuật, chương trình góp phần tạo không khí phấn khởi đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân ở thời điểm lịch sử đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
"Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" là lời nhắn gửi sâu sắc về tình cảm và niềm tin của nhân dân đối với Đảng trong quá trình lãnh đạo đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, định hướng những mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới. Chương trình được nghệ thuật hoá, xuyên suốt từ chiều sâu truyền thống đến nhịp sống đương đại, kết nối những giá trị văn hóa - lịch sử với tinh thần đổi mới của thời đại, chuyển tải thông điệp lớn: trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhân dân luôn luôn giữ trọn sự tin tưởng, tình yêu với Đảng quang vinh.
Không chỉ dừng lại ở một chương trình nghệ thuật, "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" thể hiện vị thế của VOV với tư cách là cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện quốc gia, đồng thời khẳng định vị thế của một đơn vị có truyền thống bền bỉ trong việc khởi xướng, đồng hành và nuôi dưỡng các sáng tác văn học nghệ thuật mang giá trị tư tưởng và chiều sâu văn hóa.
Ban tổ chức cho biết, chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ trưởng thành từ môi trường sáng tạo nghệ thuật của VOV như: NSND Thanh Hoa, NSND Mai Hoa, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Đăng Thuật, Đinh Thành Lê, nghệ sĩ ngâm thơ Ngọc Thọ. Ngoài ra còn có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như: Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm, Anh Tú, Đỗ Hoàng Hiệp, Quách Mai Thy,... Không gian biểu diễn đa dạng sắc màu với Dàn nhạc bán cổ điển, cùng những ca khúc truyền thống và hiện đại.
Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phần trình diễn các tác phẩm tiêu biểu đạt giải, được lựa chọn từ "Cuộc vận động sáng tác ca khúc", bài dân ca đặt lời mới và Cuộc thi sáng tác thơ "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu".
NSƯT Đăng Dương chia sẻ với báo chí về tiết mục anh sẽ biểu diễn trong chương trình. Video: Ngọc Mai
Chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" gồm 3 chương. Chương I "Lời đất nước" là hành trình trở về cội nguồn. Những câu hát ru, làn điệu dân ca, giai điệu truyền thống vang lên như tiếng nói của ký ức, của văn hóa và tình yêu quê hương, đất nước. Không gian nghệ thuật dung dị, đằm sâu giúp khán giả cảm nhận rõ hồn cốt văn hoá Việt Nam – nền tảng tinh thần bền vững của dân tộc.
Chương II "Nhịp thời đại" tiếp nối với không gian của chuyển động và đổi mới. Âm nhạc mang hơi thở thời đại, trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần Việt. Đây là sự tiếp nối và phát huy bằng ngôn ngữ sáng tạo của hôm nay, thể hiện nhịp bước đi lên của đất nước trong thời kỳ hội nhập.
Chương III "Sắc đỏ thiêng liêng" là cao trào cảm xúc của chương trình, chương này tôn vinh sắc đỏ – biểu tượng của Đảng, của Tổ quốc và niềm tin Việt Nam. Những tác phẩm giàu cảm xúc, hào sảng hòa quyện giữa truyền thống và sáng tạo mới, tạo nên không khí trang trọng, nồng ấm, thể hiện niềm tin và khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, dựng xây đất nước hùng cường, văn minh, thịnh vượng, thực hiện thắng lợi các định hướng, quyết sách, mục tiêu mà Đảng ta đề ra, vững bước trong kỷ nguyên mới.
Chương trình sẽ diễn ra vào 20h ngày 5/1 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên Kênh Truyền hình Công an Nhân dân (ANTV); phát thanh trực tiếp trên các kênh VOV1, VOV2, VOV3, VOV Giao thông; đồng thời đăng tải và phát tin trên các kênh phát thanh thiết yếu Dân tộc (VOV4) và Đối ngoại (VOV5).
Trailer Chương trình nghệ thuật“Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”.
Ông Phi gây sốc khi đồng ý cho con trai cưới vợ nhưng không thừa nhận con dâuXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập 15 "Gia đình trái dấu", ông Phi đã chấp nhận cho hai con cưới nhau nhưng với điều kiện ông không coi Vân là con dâu.
Thanh tra Nguyệt nhận hối lộ, Khắc bị triệu tậpXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Trong tập 43 phim "Lằn ranh", Khắc được mời lên Viện kiểm sát trao đổi, làm việc về những thông tin có liên quan đến Nguyệt nhận hối lộ.
Ông Thăng rơi nước mắt thương con gái 'sống thử' mà chưa được hỏi cướiXem - nghe - đọc - 11 giờ trước
GĐXH - Ông Thăng yêu thương, chiều chuộng con gái nên từ khi phát hiện ra con "sống thử" với bạn trai lại lo con bị phụ tình.
Triển nghi ngờ thanh tra Nguyệt bị Thiệu 'thủ tiêu'Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước
GĐXH - Trong tập 42 phim "Lằn ranh", Nguyệt hoàn toàn biến mất khiến Triển không còn giữ được bình tĩnh, nhất là khi anh nghi ngờ cô đã bị thủ tiêu.
Diễn viên Quỳnh Châu tiết lộ điều đặc biệt khi lần đầu đóng vai chính trong 'Cách em 1 milimet'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Diễn viên Quỳnh Châu lần đầu vào vai chính trong "Cách em 1 milimet" với tạo hình cá tính, gây ấn tượng với khán giả.
Giữa lúc thanh tra Nguyệt mất tích, Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu nhận tin sốcXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu nhận được cuộc gọi của cấp dưới báo tin đã phát hiện thi thể một người phụ nữ trôi dạt vào bờ chưa rõ danh tính.
Countdown 2026: Đức Phúc đem đến phiên bản 'Phù Đổng Thiên Vương' mới lạ nhấtGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - "Mỗi lần cất lên tiếng hát với 'Phù Đổng Thiên Vương', tôi luôn cảm thấy rất tự hào và xúc động", Đức Phúc chia sẻ.
NSƯT Hoàng Hải và NSƯT Tiến Minh 'khẩu chiến' nảy lửa trong 'Gia đình trái dấu'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong "Gia đình trái dấu" tập 14, để bênh vực con, cả hai ông Thăng và Phi có màn tranh cãi gay gắt, suýt ẩu đả với nhau.
Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh nói gì về thông điệp của 'VTV Countdown 2026'?Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh, VTV Countdown 2026 không chỉ là một chương trình chào đón năm mới, mà còn là không gian để lan tỏa những giá trị tích cực, tiếp thêm năng lượng tinh thần cho xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ, trước thềm một năm mới với nhiều kỳ vọng.
Ông Thăng xót xa vì con gái 'sống thử', bà Ánh nhập viện sau khi thắng giải khiêu vũXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 13 "Gia đình trái dấu", dù yêu chiều con gái hết mực nhưng chứng kiến cảnh con gái dọn đến ở với bạn trai mà ông Thăng không khỏi xót xa.
Thanh tra Nguyệt nhận hối lộ rồi biến mất, Khắc sắp bị đưa ra gánh tộiXem - nghe - đọc
GĐXH - Vụ nhận tiền của Tập đoàn Trinh Tam bại lộ khiến thanh tra Nguyệt biến mất, Phó bí thư tỉnh Sách chỉ đạo cấp dưới tìm ngay người chịu trách nhiệm.