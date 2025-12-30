NSƯT Đăng Dương, Võ Hạ Trâm biểu diễn trong chương trình 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu'

Chiều 30/12, tại Hà Nội, VOV đã tổ chức họp báo về chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu". Đây là chương trình do VOV tổ chức với sự hỗ trợ của Bộ Công an và các đơn vị liên quan.

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc VOV cho biết, chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" thể hiện sự hưởng ứng tích cực, chủ động và thiết thực của VOV chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Thông qua ngôn ngữ văn hóa và nghệ thuật, chương trình góp phần tạo không khí phấn khởi đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân ở thời điểm lịch sử đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

"Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" là lời nhắn gửi sâu sắc về tình cảm và niềm tin của nhân dân đối với Đảng trong quá trình lãnh đạo đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, định hướng những mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới. Chương trình được nghệ thuật hoá, xuyên suốt từ chiều sâu truyền thống đến nhịp sống đương đại, kết nối những giá trị văn hóa - lịch sử với tinh thần đổi mới của thời đại, chuyển tải thông điệp lớn: trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhân dân luôn luôn giữ trọn sự tin tưởng, tình yêu với Đảng quang vinh.

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin với báo chí về Chương trình Nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu".

Không chỉ dừng lại ở một chương trình nghệ thuật, "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" thể hiện vị thế của VOV với tư cách là cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện quốc gia, đồng thời khẳng định vị thế của một đơn vị có truyền thống bền bỉ trong việc khởi xướng, đồng hành và nuôi dưỡng các sáng tác văn học nghệ thuật mang giá trị tư tưởng và chiều sâu văn hóa.

Ban tổ chức cho biết, chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ trưởng thành từ môi trường sáng tạo nghệ thuật của VOV như: NSND Thanh Hoa, NSND Mai Hoa, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Đăng Thuật, Đinh Thành Lê, nghệ sĩ ngâm thơ Ngọc Thọ. Ngoài ra còn có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như: Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm, Anh Tú, Đỗ Hoàng Hiệp, Quách Mai Thy,... Không gian biểu diễn đa dạng sắc màu với Dàn nhạc bán cổ điển, cùng những ca khúc truyền thống và hiện đại.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phần trình diễn các tác phẩm tiêu biểu đạt giải, được lựa chọn từ "Cuộc vận động sáng tác ca khúc", bài dân ca đặt lời mới và Cuộc thi sáng tác thơ "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu".

NSƯT Đăng Dương.

NSƯT Đăng Dương chia sẻ với báo chí về tiết mục anh sẽ biểu diễn trong chương trình. Video: Ngọc Mai

Chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" gồm 3 chương. Chương I "Lời đất nước" là hành trình trở về cội nguồn. Những câu hát ru, làn điệu dân ca, giai điệu truyền thống vang lên như tiếng nói của ký ức, của văn hóa và tình yêu quê hương, đất nước. Không gian nghệ thuật dung dị, đằm sâu giúp khán giả cảm nhận rõ hồn cốt văn hoá Việt Nam – nền tảng tinh thần bền vững của dân tộc.

Chương II "Nhịp thời đại" tiếp nối với không gian của chuyển động và đổi mới. Âm nhạc mang hơi thở thời đại, trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần Việt. Đây là sự tiếp nối và phát huy bằng ngôn ngữ sáng tạo của hôm nay, thể hiện nhịp bước đi lên của đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Chương III "Sắc đỏ thiêng liêng" là cao trào cảm xúc của chương trình, chương này tôn vinh sắc đỏ – biểu tượng của Đảng, của Tổ quốc và niềm tin Việt Nam. Những tác phẩm giàu cảm xúc, hào sảng hòa quyện giữa truyền thống và sáng tạo mới, tạo nên không khí trang trọng, nồng ấm, thể hiện niềm tin và khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, dựng xây đất nước hùng cường, văn minh, thịnh vượng, thực hiện thắng lợi các định hướng, quyết sách, mục tiêu mà Đảng ta đề ra, vững bước trong kỷ nguyên mới.

Chương trình sẽ diễn ra vào 20h ngày 5/1 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên Kênh Truyền hình Công an Nhân dân (ANTV); phát thanh trực tiếp trên các kênh VOV1, VOV2, VOV3, VOV Giao thông; đồng thời đăng tải và phát tin trên các kênh phát thanh thiết yếu Dân tộc (VOV4) và Đối ngoại (VOV5).