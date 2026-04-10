Có con cái thành đạt, cụ ông vẫn chọn viện dưỡng lão để tận hưởng tuổi già theo cách riêng
GĐXH - Ông không thiếu điều kiện sống cùng con cái, thế nhưng, ông lại lựa chọn vào viện dưỡng lão để tận hưởng cuộc sống tuổi già theo cách chủ động và thoải mái nhất.
Quyết định sống trong viện dưỡng lão khiến nhiều người ngạc nhiên
Từng là người giàu nhất Trùng Khánh (Trung Quốc), vị triệu phú này khiến dư luận chú ý khi quyết định sống một mình trong viện dưỡng lão.
Phản ứng đầu tiên của nhiều người là thắc mắc là tại sao không sống cùng con cái khi đã có điều kiện đầy đủ?
Tuy nhiên, với ông, việc lựa chọn viện dưỡng lão không phải vì thiếu thốn tình cảm gia đình mà là cách ông chủ động sắp xếp cuộc sống tuổi già.
Ông tin rằng mỗi người nên tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình, kể cả khi đã lớn tuổi.
Chuẩn bị kế hoạch vào viện dưỡng lão từ rất sớm
Ông Doãn là người sáng lập tập đoàn xe mô tô Lifan vào năm 1992 và dành hơn 30 năm để xây dựng doanh nghiệp thành một đế chế hàng chục tỷ nhân dân tệ.
Khi bước vào tuổi xế chiều, ông Doãn bắt đầu lên kế hoạch nghỉ hưu rõ ràng, trong đó việc tìm một viện dưỡng lão phù hợp là ưu tiên hàng đầu.
Ông Doãn chủ động thu thập thông tin, truy cập các trang web, tham khảo nhiều cơ sở và còn trực tiếp đến trải nghiệm.
Ông cùng hai người bạn cũ sống thử một tuần tại viện dưỡng lão. Sau khi cảm thấy hài lòng với môi trường, dịch vụ và không khí sinh hoạt, ông quyết định đặt chỗ ngay.
Đến cuối tháng trước, ông chính thức chuyển vào sống.
Có con cái thành đạt vẫn chọn viện dưỡng lão
Thực tế, ông Doãn có một con trai và một con gái, cả hai đều nắm giữ vị trí quan trọng trong tập đoàn gia đình.
Ông hoàn toàn có thể sống cùng con cái và được chăm sóc đầy đủ. Nhưng ông không muốn phụ thuộc vào con trong chuyện dưỡng già.
Vài tháng trước, khi nhập viện vì bệnh, con trai đề nghị đến chăm sóc nhưng ông từ chối. Ông thậm chí viết một bài thơ với tiêu đề "Con trai, con không nợ ba điều gì cả" để bày tỏ quan điểm.
Với ông, sinh con là vì yêu thương chứ không phải để có người chăm sóc khi về già.
Vì sao viện dưỡng lão trở thành lựa chọn lý tưởng?
Ban đầu, ông Doãn từng nghĩ đến việc thuê bảo mẫu chăm sóc tại nhà. Nhưng ông nhận ra rằng một người khó có thể chu toàn mọi việc.
Trong khi đó, viện dưỡng lão có đội ngũ chăm sóc chuyên nghiệp, phân công rõ ràng, dịch vụ y tế và sinh hoạt đầy đủ.
Quan trọng hơn, sống trong viện dưỡng lão giúp ông có môi trường giao lưu với những người cùng độ tuổi, có thể đi dạo, đọc sách, trò chuyện và tham gia các hoạt động cộng đồng.
Điều này mang lại cảm giác tự do và thoải mái, thay vì sống phụ thuộc vào con cái.
Quan điểm dưỡng già hiện đại
Theo ông, khi không đặt kỳ vọng vào con cái, người già sẽ ít thất vọng hơn và cũng không cần "nhìn sắc mặt" người khác để sống. Ngược lại, con cái cũng giảm áp lực, mối quan hệ gia đình trở nên nhẹ nhàng hơn.
Quyết định sống trong viện dưỡng lão của vị triệu phú không chỉ thể hiện sự độc lập mà còn phản ánh tư duy dưỡng già hiện đại.
Một tuổi già an yên không nhất thiết phải sống cùng con cái, mà quan trọng là được sống theo cách khiến bản thân cảm thấy thoải mái nhất.
Câu chuyện này khiến nhiều người suy ngẫm, chuẩn bị cho tuổi già không chỉ là tích lũy tài chính, mà còn là chuẩn bị tâm lý độc lập.
Đôi khi, lựa chọn viện dưỡng lão không phải là sự cô đơn, mà chính là cách để người lớn tuổi tận hưởng cuộc sống một cách chủ động và trọn vẹn hơn.
