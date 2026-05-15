Hà Nội: Danh tính hai anh em xông vào quán cắt tóc hành hung dã man người phụ nữ

Trước đó, vào ngày 13/5/2026, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh một phụ nữ cùng con nhỏ đang ở trong quán cắt tóc thì bị hai đối tượng xông vào hành hung dã man khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phượng Dực đã khẩn trương xác minh, làm rõ người bị hành hung là chủ một quán cắt tóc, gội đầu tại thôn Phú Túc, xã Phượng Dực.

Quá trình xác minh, Công an xã xác định do nghi ngờ chủ quán cắt tóc có quan hệ bất minh với bố mình nên khoảng 10h10' ngày 8/5, Kiên cùng Cường đến quán cắt tóc để đánh "rằn mặt" nạn nhân. Sự việc trên đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đối tượng Trần Trung Kiên và Trần Văn Cường tại Cơ quan Công an.

Căn cứ vào tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trần Trung Kiên và Trần Văn Cường để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện Công an xã Phượng Dực đang củng cố hồ sơ và xử lý đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

