4 khung giờ sinh Âm lịch báo hiệu cuộc đời đủ đầy, về già được hưởng lộc con cháu

Theo quan niệm phương Đông, thời điểm một người chào đời không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của cuộc sống mà còn mang ý nghĩa biểu tượng về tính cách, vận mệnh và hành trình tương lai. Trong hệ thống tử vi truyền thống, giờ sinh Âm lịch được xem là yếu tố quan trọng phản ánh năng lượng ngũ hành, từ đó ảnh hưởng đến sự nghiệp, tài vận và đời sống gia đình của mỗi người.

Người sinh giờ Tỵ Âm lịch: Nhiệt huyết, bản lĩnh và dễ tạo dựng sự nghiệp

Ảnh minh họa

Trong hệ thống thời gian theo Âm lịch, giờ Tỵ kéo dài từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, thời điểm năng lượng dương đạt mức mạnh mẽ trong ngày.

Theo ngũ hành, đây là khoảng thời gian mang thuộc tính Hỏa, tượng trưng cho trí tuệ, đam mê và sức sống bền bỉ.

Những người sinh vào giờ Tỵ Âm lịch thường được nhận xét là nhanh nhạy, quyết đoán và có tinh thần tiên phong.

Họ không ngại thử thách, sẵn sàng đổi mới và dám bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi mục tiêu.

Chính tính cách này giúp họ có lợi thế trong môi trường kinh doanh hoặc những lĩnh vực đòi hỏi tư duy sáng tạo.

Trong các mối quan hệ xã hội, người sinh giờ Tỵ thường hoạt bát, giao tiếp linh hoạt và dễ tạo dựng mạng lưới quan hệ rộng rãi. Điều này góp phần quan trọng giúp họ phát triển sự nghiệp và mở rộng cơ hội trong cuộc sống.

Theo quan niệm tử vi Âm lịch, nhiều người sinh vào giờ này sớm bộc lộ năng lực từ khi còn trẻ.

Qua quá trình học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, họ thường đạt bước tiến lớn vào tuổi trung niên, khi sự nghiệp và tài chính bước vào giai đoạn ổn định nhất.

Về hậu vận, người sinh giờ Tỵ thường được hưởng thành quả lao động của mình, cuộc sống gia đình êm ấm, con cháu hòa thuận, được xem là dấu hiệu của một cuộc đời thành công trọn vẹn.

Người sinh giờ Mùi Âm lịch: Kiên định, thực tế và tích lũy bền vững

Ảnh minh họa

Giờ Mùi trong lịch Âm lịch kéo dài từ 13 giờ đến 15 giờ, thuộc hành Thổ – biểu tượng của sự ổn định và bền bỉ.

Khác với sự bùng nổ của giờ Tỵ, năng lượng của giờ Mùi mang tính cân bằng, chậm mà chắc.

Người sinh vào khung giờ Âm lịch này thường có tính cách điềm tĩnh, thực tế và làm việc có kế hoạch rõ ràng.

Họ không thích mạo hiểm mà lựa chọn con đường phát triển chắc chắn, từng bước xây dựng nền tảng vững vàng cho tương lai.

Trong công việc, họ là những người đáng tin cậy, có trách nhiệm cao và luôn hoàn thành nhiệm vụ bằng sự kiên trì. Chính sự ổn định này giúp họ đạt được thành công lâu dài thay vì những thành tựu nhất thời.

Theo góc nhìn tử vi, người sinh giờ Mùi Âm lịch thường tích lũy tài sản dần theo thời gian.

Thành quả đến không quá sớm nhưng lại bền vững, đặc biệt khi bước sang tuổi trung niên, cuộc sống vật chất và tinh thần đều trở nên ổn định.

Điểm nổi bật khác là họ rất coi trọng gia đình. Sự quan tâm và trách nhiệm khiến họ trở thành chỗ dựa vững chắc cho người thân.

Vì vậy, những năm cuối đời, họ thường được hưởng niềm vui sum vầy, con cháu đông đúc và gia đạo yên ấm.

Người sinh giờ Dậu Âm lịch: Tinh tế, duyên dáng và biết tận hưởng thành quả

Ảnh minh họa

Giờ Dậu theo Âm lịch diễn ra từ 17 giờ đến 19 giờ, thuộc hành Kim – biểu tượng của sự trưởng thành, thu hoạch và giá trị bền vững.

Đây là thời điểm một ngày dần khép lại, tượng trưng cho việc gặt hái thành quả sau quá trình nỗ lực.

Người sinh vào giờ Dậu Âm lịch thường sở hữu gu thẩm mỹ tốt, tính cách tinh tế và phong thái nhẹ nhàng.

Họ yêu cái đẹp, chú trọng chất lượng cuộc sống và có xu hướng theo đuổi sự hoàn hảo trong công việc lẫn đời sống cá nhân.

Không quá phô trương, họ thường âm thầm nỗ lực và hỗ trợ người khác bằng sự chân thành. Chính sự điềm đạm và tinh tế giúp họ xây dựng được hình ảnh đáng tin cậy trong mắt mọi người.

Trong sự nghiệp, người sinh giờ Dậu dễ nổi bật ở các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, thiết kế, tài chính hoặc những công việc cần sự tỉ mỉ và tư duy thẩm mỹ.

Khả năng giao tiếp khéo léo cũng giúp họ xử lý tốt các tình huống xã hội.

Theo quan niệm Âm lịch, cuộc đời của người sinh giờ Dậu thường khá thuận lợi. Họ không chỉ đạt được thành tựu vật chất mà còn tìm thấy sự hài lòng về tinh thần.

Khi bước vào tuổi già, họ thường tận hưởng cuộc sống an nhàn, gia đình quây quần và hạnh phúc bền lâu.

Người sinh giờ Hợi Âm lịch: Trí tuệ sâu sắc, linh hoạt trước biến động

Ảnh minh họa

Giờ Hợi là khoảng thời gian từ 21 giờ đến 23 giờ theo Âm lịch, thuộc hành Thủy – tượng trưng cho trí tuệ, sự linh hoạt và khả năng thích nghi.

Những người sinh vào giờ này thường có đời sống nội tâm phong phú và khả năng suy nghĩ sâu sắc. Họ không thích sự hời hợt mà luôn tìm hiểu bản chất của vấn đề trước khi đưa ra quyết định.

Nhờ tư duy linh hoạt, người sinh giờ Hợi Âm lịch có khả năng thích ứng tốt với những thay đổi của cuộc sống.

Họ biết nắm bắt cơ hội trong hoàn cảnh khó khăn và thường đạt thành công trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính hoặc nghiên cứu chuyên sâu.

Từ khi còn trẻ, họ đã có xu hướng ham học hỏi và không ngừng hoàn thiện bản thân. Sự tích lũy kiến thức theo thời gian giúp họ đạt bước tiến lớn khi trưởng thành, đặc biệt ở giai đoạn trung niên.

Theo tử vi Âm lịch, hậu vận của người sinh giờ Hợi thường khá viên mãn. Không chỉ ổn định về vật chất, họ còn có đời sống tinh thần phong phú, gia đình hòa thuận và con cháu đông vui.

Giờ sinh Âm lịch chỉ là một phần của vận mệnh

Dù các quan niệm về giờ sinh Âm lịch mang nhiều ý nghĩa biểu tượng và được lưu truyền rộng rãi trong văn hóa phương Đông, nhưng cuộc đời mỗi người vẫn được quyết định chủ yếu bởi lựa chọn, nỗ lực và thái độ sống.

Thời điểm sinh ra có thể mang đến những khuynh hướng tính cách nhất định, song thành công và hạnh phúc lâu dài luôn đến từ sự cố gắng không ngừng.

Khi biết trân trọng hiện tại, học hỏi mỗi ngày và sống tích cực, bất kỳ ai cũng có thể xây dựng cho mình một cuộc đời ý nghĩa.

Cuộc sống, suy cho cùng, không chỉ nằm ở vận may mà còn ở cách mỗi người gieo trồng và chăm sóc hành trình của chính mình.

Và dù sinh vào giờ nào theo Âm lịch, điều quan trọng nhất vẫn là sống tử tế, kiên trì và biết tận hưởng những điều giản dị mà cuộc đời mang lại.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.