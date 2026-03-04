Mới nhất
Thanh niên chạy xe máy vào cao tốc vì đi theo phần mềm dẫn đường

Thứ tư, 16:58 04/03/2026 | Đời sống
Hùng Trần
Hùng Trần
GĐXH - Quá trình đi phượt, nam tài xế di chuyển theo phần mềm chỉ đường nên chạy xe máy vào đường cao tốc.

Video: Thanh niên điều khiến xe máy di chuyển tốc độ cao trên cao tốc.

Ngày 4/3, Ban Quản lý vận hành đường Cao tốc Vũng Áng – Bùng cho biết, đơn vị vừa xử lý trường hợp di chuyển xe máy đi nhầm vào cao tốc.

Khoảng 12h cùng ngày, Ban quản lý tiếp nhận thông tin có một xe máy chạy tốc độ cao trên đường Cao tốc Vũng Áng – Bùng theo hướng Bắc - Nam. Xe máy này đang di chuyển trên đoạn thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh giáp với tỉnh Quảng Trị. Khi qua hầm Đèo Bụt, lực lượng chức năng tiến hành dừng xe máy.

Thanh niên chạy xe máy vào cao tốc vì đi theo phần mềm dẫn đường - Ảnh 2.

Người tham gia giao thông phản ánh việc xe máy di chuyển trên cao tốc.

Người điều khiển xe máy di chuyển trên cao tốc được xác định là anh L.Đ.V. (23 tuổi, tỉnh Lâm Đồng). Người này cho biết, đang đi phượt từ TP Hà Nội vào tỉnh Lâm Đồng. Người này di chuyển theo phần mềm dẫn đường trên điện thoại nên đi nhầm lên cao tốc nhưng không hay biết.

Ban quản lý nhắc nhở nam tài xế và hỗ trợ đưa người, phương tiện xuống vị trí an toàn để tiếp tục hành trình.

Ngang nhiên đi xe máy trên cao tốc, nhóm 11 thanh thiếu niên bị phạt nặngNgang nhiên đi xe máy trên cao tốc, nhóm 11 thanh thiếu niên bị phạt nặng

GĐXH - Lực lượng CSGT đã xử phạt hành chính 11 thanh thiếu niên đi xe máy vào cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu (Nghệ An), đồng thời tạm giữ 6 xe máy.

