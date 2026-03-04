Thanh niên chạy xe máy vào cao tốc vì đi theo phần mềm dẫn đường

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Video: Thanh niên điều khiến xe máy di chuyển tốc độ cao trên cao tốc.

Ngày 4/3, Ban Quản lý vận hành đường Cao tốc Vũng Áng – Bùng cho biết, đơn vị vừa xử lý trường hợp di chuyển xe máy đi nhầm vào cao tốc.

Khoảng 12h cùng ngày, Ban quản lý tiếp nhận thông tin có một xe máy chạy tốc độ cao trên đường Cao tốc Vũng Áng – Bùng theo hướng Bắc - Nam. Xe máy này đang di chuyển trên đoạn thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh giáp với tỉnh Quảng Trị. Khi qua hầm Đèo Bụt, lực lượng chức năng tiến hành dừng xe máy.

Người tham gia giao thông phản ánh việc xe máy di chuyển trên cao tốc.

Người điều khiển xe máy di chuyển trên cao tốc được xác định là anh L.Đ.V. (23 tuổi, tỉnh Lâm Đồng). Người này cho biết, đang đi phượt từ TP Hà Nội vào tỉnh Lâm Đồng. Người này di chuyển theo phần mềm dẫn đường trên điện thoại nên đi nhầm lên cao tốc nhưng không hay biết.

Ban quản lý nhắc nhở nam tài xế và hỗ trợ đưa người, phương tiện xuống vị trí an toàn để tiếp tục hành trình.