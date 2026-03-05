Hà Nội: Kịp thời giải cứu cô gái trẻ có ý định nhảy lầu ở phường Tây Hồ
GĐXH - Sáng ngày 5/3, lực lượng chức năng phường Tây Hồ (TP Hà Nội) đã phối hợp giải cứu thành công một cô gái sinh năm 2000 đang trong trạng thái khủng hoảng tâm lý, có ý định nhảy từ tầng cao của một căn nhà xuống đất.
Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 9h30' sáng cùng ngày (5/3), khi Công an phường Tây Hồ tiếp nhận tin báo khẩn cấp về việc chị Đ.T.N.Q. (SN 2000) bất ngờ trèo ra phía bên ngoài một căn nhà cao tầng trên địa bàn.
Ngay lập tức, Công an phường Tây Hồ đã huy động lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đơn vị cũng đồng thời phối hợp chặt chẽ với Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) số 14 để triển khai các phương án cứu nạn.
Lực lượng chức năng trấn an, động viên và hỗ trợ đưa chị Q. xuống nơi an toàn.
Tại hiện trường, trong khi các chiến sĩ cứu hộ khẩn trương thiết lập các biện pháp đảm bảo an toàn kỹ thuật phía dưới, lực lượng công an đã kiên trì tiếp cận để trấn an và động viên chị Q..
Sau một thời gian nỗ lực thuyết phục và ổn định tâm lý, chị Q. đã dần bình tĩnh trở lại, từ bỏ ý định tiêu cực và được các chiến sĩ hỗ trợ đưa xuống khu vực an toàn.
Được biết, do gặp phải một số biến cố và áp lực trong cuộc sống cá nhân, chị Q. đã rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý trầm trọng, dẫn đến những suy nghĩ và hành động tiêu cực.
Đại diện Công an phường Tây Hồ cho biết, hiện tại sức khỏe và tinh thần của chị Q. đã dần ổn định. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục phối hợp sát sao với gia đình để quan tâm, hỗ trợ tâm lý, giúp chị sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.
