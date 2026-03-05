Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Kịp thời giải cứu cô gái trẻ có ý định nhảy lầu ở phường Tây Hồ

Thứ năm, 14:30 05/03/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sáng ngày 5/3, lực lượng chức năng phường Tây Hồ (TP Hà Nội) đã phối hợp giải cứu thành công một cô gái sinh năm 2000 đang trong trạng thái khủng hoảng tâm lý, có ý định nhảy từ tầng cao của một căn nhà xuống đất.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 9h30' sáng cùng ngày (5/3), khi Công an phường Tây Hồ tiếp nhận tin báo khẩn cấp về việc chị Đ.T.N.Q. (SN 2000) bất ngờ trèo ra phía bên ngoài một căn nhà cao tầng trên địa bàn.

Ngay lập tức, Công an phường Tây Hồ đã huy động lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đơn vị cũng đồng thời phối hợp chặt chẽ với Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) số 14 để triển khai các phương án cứu nạn.

Lực lượng chức năng trấn an, động viên và hỗ trợ đưa chị Q. xuống nơi an toàn.

Tại hiện trường, trong khi các chiến sĩ cứu hộ khẩn trương thiết lập các biện pháp đảm bảo an toàn kỹ thuật phía dưới, lực lượng công an đã kiên trì tiếp cận để trấn an và động viên chị Q..

Sau một thời gian nỗ lực thuyết phục và ổn định tâm lý, chị Q. đã dần bình tĩnh trở lại, từ bỏ ý định tiêu cực và được các chiến sĩ hỗ trợ đưa xuống khu vực an toàn.

Được biết, do gặp phải một số biến cố và áp lực trong cuộc sống cá nhân, chị Q. đã rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý trầm trọng, dẫn đến những suy nghĩ và hành động tiêu cực.

Đại diện Công an phường Tây Hồ cho biết, hiện tại sức khỏe và tinh thần của chị Q. đã dần ổn định. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục phối hợp sát sao với gia đình để quan tâm, hỗ trợ tâm lý, giúp chị sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Hà Nội: Giải cứu 15 người trong vụ hỏa hoạn tại quán cà phê ca nhạc ở Đông AnhHà Nội: Giải cứu 15 người trong vụ hỏa hoạn tại quán cà phê ca nhạc ở Đông Anh

GĐXH - Tối ngày 8/2, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại tầng 3 của ngôi nhà 5 tầng kinh doanh cà phê ca nhạc tại xã Đông Anh (TP Hà Nội), khiến nhiều người mắc kẹt trong khói độc. Lực lượng chức năng đã có màn cứu hộ thần tốc, đưa toàn bộ 15 nạn nhân rời khỏi hiện trường an toàn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cảnh sát Hải Phòng giải cứu hai người trong vụ hỏa hoạn sáng Mùng 1 Tết

Cảnh sát Hải Phòng giải cứu hai người trong vụ hỏa hoạn sáng Mùng 1 Tết

Hà Nội: Giải cứu 15 người trong vụ hỏa hoạn tại quán cà phê ca nhạc ở Đông Anh

Hà Nội: Giải cứu 15 người trong vụ hỏa hoạn tại quán cà phê ca nhạc ở Đông Anh

Hà Nội: Nghi án phóng hỏa nhà nghỉ lúc rạng sáng, cảnh sát dùng xe thang giải cứu 7 người

Hà Nội: Nghi án phóng hỏa nhà nghỉ lúc rạng sáng, cảnh sát dùng xe thang giải cứu 7 người

Nguyễn Thanh Hải từng rêu rao 'giải cứu toàn cầu', trả 100.000 USD nếu phát hiện nhận tiền

Nguyễn Thanh Hải từng rêu rao 'giải cứu toàn cầu', trả 100.000 USD nếu phát hiện nhận tiền

Hà Nội: Xén hè, di dời 52 cây xanh để 'giải cứu' điểm nóng ùn tắc giao thông

Hà Nội: Xén hè, di dời 52 cây xanh để 'giải cứu' điểm nóng ùn tắc giao thông

Cùng chuyên mục

Hàng loạt thu nhập 2026 được miễn thuế thu nhập cá nhân theo luật mới, hàng triệu người dân cần biết ngay

Hàng loạt thu nhập 2026 được miễn thuế thu nhập cá nhân theo luật mới, hàng triệu người dân cần biết ngay

Đời sống - 3 phút trước

GĐXH - Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, nhiều khoản thu nhập năm 2026 sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Dưới đây là quy định cụ thể.

Những con giáp sống hào sảng: Càng cho đi càng giàu có

Những con giáp sống hào sảng: Càng cho đi càng giàu có

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người không chỉ nổi bật bởi tài năng hay bản lĩnh mà còn khiến người khác yêu mến nhờ tấm lòng hào phóng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh.

Xử lý nghiêm tình trạng phương tiện tự chế chở khách ngắm cảnh tự phát tại bản Mạ

Xử lý nghiêm tình trạng phương tiện tự chế chở khách ngắm cảnh tự phát tại bản Mạ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá đã đình chỉ các phương tiện tự chế chở khách trái quy định trên sông Chu, nhằm ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy tại điểm du lịch bản Mạ.

4 khung giờ sinh Âm lịch báo hiệu cuộc đời đủ đầy, về già được hưởng lộc con cháu

4 khung giờ sinh Âm lịch báo hiệu cuộc đời đủ đầy, về già được hưởng lộc con cháu

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Những người sinh vào một số khung giờ Âm lịch đặc biệt thường sở hữu phẩm chất nổi bật, dễ đạt được thành công, hậu vận hưởng cuộc sống viên mãn, sung túc bên con cháu.

Đi nghĩa vụ quân sự 2026, công dân phải nhập ngũ mấy năm?

Đi nghĩa vụ quân sự 2026, công dân phải nhập ngũ mấy năm?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 nêu rõ thời gian công dân phục vụ tại ngũ nếu thuộc các trường hợp được quy định. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Hà Nội: Phế thải xây dựng 'chất thành núi' trên đất nông nghiệp dọc Đại lộ Thăng Long

Hà Nội: Phế thải xây dựng 'chất thành núi' trên đất nông nghiệp dọc Đại lộ Thăng Long

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Tình trạng hàng nghìn tấn phế thải xây dựng và rác thải tập kết tràn lan trên đất nông nghiệp dọc Đại lộ Thăng Long (phường Đại Mỗ, Hà Nội) đang biến khu vực này thành những "nghĩa địa" phế liệu khổng lồ.

Thanh niên chạy xe máy vào cao tốc vì đi theo phần mềm dẫn đường

Thanh niên chạy xe máy vào cao tốc vì đi theo phần mềm dẫn đường

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Quá trình đi phượt, nam tài xế di chuyển theo phần mềm chỉ đường nên chạy xe máy vào đường cao tốc.

Hà Nội: Xe tải cẩu vướng dây điện rồi bốc cháy khiến một người tử vong

Hà Nội: Xe tải cẩu vướng dây điện rồi bốc cháy khiến một người tử vong

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 4/3 tại xã Hòa Lạc (TP Hà Nội) khiến một tài xế xe tải cẩu tử vong tại chỗ sau khi phần cần cẩu của phương tiện va chạm trực tiếp với đường dây điện khiến người này bị điện giật, phương tiện bốc cháy.

Nghỉ hưu sớm, đối tượng này vẫn được hưởng tối đa lương hưu từ năm 2026

Nghỉ hưu sớm, đối tượng này vẫn được hưởng tối đa lương hưu từ năm 2026

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từ năm 2026, thêm một trường hợp được nghỉ hưu sớm tối đa 5 năm mà không bị trừ tỉ lệ phần trăm hưởng lương hưu. Đó là những đối tượng nào?

Bính Ngọ 2026: 4 con giáp ra ngõ là gặp lộc, giàu lên thấy rõ

Bính Ngọ 2026: 4 con giáp ra ngõ là gặp lộc, giàu lên thấy rõ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, năm Bính Ngọ 2026 được dự báo là giai đoạn khởi sắc mạnh mẽ của một số con giáp. Không chỉ tài lộc hanh thông mà vận quý nhân cũng bùng nổ.

Xem nhiều

Bính Ngọ 2026: 4 con giáp ra ngõ là gặp lộc, giàu lên thấy rõ

Bính Ngọ 2026: 4 con giáp ra ngõ là gặp lộc, giàu lên thấy rõ

Đời sống

GĐXH - Theo tử vi, năm Bính Ngọ 2026 được dự báo là giai đoạn khởi sắc mạnh mẽ của một số con giáp. Không chỉ tài lộc hanh thông mà vận quý nhân cũng bùng nổ.

Sinh đúng giờ Âm lịch 'đắc lộc': 3 con giáp càng lớn tuổi càng giàu

Sinh đúng giờ Âm lịch 'đắc lộc': 3 con giáp càng lớn tuổi càng giàu

Đời sống
4 khung giờ sinh Âm lịch báo hiệu cuộc đời đủ đầy, về già được hưởng lộc con cháu

4 khung giờ sinh Âm lịch báo hiệu cuộc đời đủ đầy, về già được hưởng lộc con cháu

Đời sống
Hà Nội: Toàn cảnh công trình khẩn cấp hồ điều hòa chống ngập 800 tỷ đồng phía Tây Thủ đô

Hà Nội: Toàn cảnh công trình khẩn cấp hồ điều hòa chống ngập 800 tỷ đồng phía Tây Thủ đô

Đời sống
Thanh niên chạy xe máy vào cao tốc vì đi theo phần mềm dẫn đường

Thanh niên chạy xe máy vào cao tốc vì đi theo phần mềm dẫn đường

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top