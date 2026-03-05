Xử lý nghiêm tình trạng phương tiện tự chế chở khách ngắm cảnh tự phát tại bản Mạ
GĐXH - Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá đã đình chỉ các phương tiện tự chế chở khách trái quy định trên sông Chu, nhằm ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy tại điểm du lịch bản Mạ.
Vài năm trở lại đây, bản Mạ, xã Thường Xuân (Thanh Hóa) trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch cộng đồng. Với 100% đồng bào dân tộc Thái sinh sống cùng 30 ngôi nhà sàn cổ in dấu thời gian, nơi đây thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi dịp đầu xuân năm mới. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển du lịch là sự bùng phát của các hoạt động dịch vụ tự phát, đặc biệt là vận tải khách đường thủy.
Dạo quanh khu vực ven sông Chu đoạn qua bản Mạ, không khó để bắt gặp cảnh tượng những chiếc bè mảng, thuyền sắt tự chế gắn động cơ nổ xình xịch chở đầy khách tham quan. Đáng ngại hơn, hầu hết các phương tiện này đều rơi vào tình trạng "3 không", không giấy phép hoạt động, không kiểm định an toàn và người điều khiển không có chứng chỉ chuyên môn.
Theo ghi nhận, phần lớn du khách khi bước lên những phương tiện này đều khá chủ quan. Nhiều người thản nhiên đứng sát mép thuyền để chụp ảnh check-in mà không hề mặc áo phao hay sử dụng bất kỳ thiết bị cứu sinh nào. Trong khi đó, dòng sông Chu vốn có dòng chảy phức tạp, chỉ cần một sự cố kỹ thuật nhỏ hoặc thay đổi thời tiết đột ngột, hậu quả sẽ khôn lường.
Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng cho biết nhiều phương tiện tự chế được hoán cải từ các vật dụng sẵn có, sử dụng vật liệu kém chất lượng và không qua bất kỳ quy trình đăng kiểm, kiểm định an toàn nào. Sau thời gian dài hoạt động dưới nước, kết cấu thuyền dễ xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ, hư hỏng động cơ hoặc mất an toàn khi đang lưu thông trên sông.
Bên cạnh đó, người điều khiển các phương tiện trên đa số là cư dân địa phương vận hành theo kinh nghiệm, thiếu kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp khi gặp dòng chảy xiết hoặc gió bão.
Chủ tịch UBND xã Thường Xuân, ông Hoàng Sỹ Hùng, cho biết nhiều hành khách và cả chủ thuyền vẫn chưa ý thức được mức độ nguy hiểm. Họ đang đánh cược tính mạng trên những phương tiện mong manh mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào về kỹ thuật.
"Trước thực trạng trên, UBND xã Thường Xuân đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức đợt cao điểm kiểm tra. Qua rà soát, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản đình chỉ hoạt động đối với 8 phương tiện đường thủy tự chế của người dân địa phương", ông Hùng nói.
Đây là những phương tiện không nằm trong quy hoạch phát triển du lịch, không đủ điều kiện an toàn giao thông đường thủy nội địa. Lực lượng chức năng đã yêu cầu các chủ phương tiện phải tự giác tháo dỡ, di dời phương tiện khỏi khu vực kinh doanh.
Cùng với đó, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, những hộ dân có nhu cầu kinh doanh dịch vụ chở khách đã được hướng dẫn về quy trình đăng ký kinh doanh hợp pháp. Theo đó, để được hoạt động trở lại, các hộ phải đầu tư mua sắm phương tiện mới đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật, có đầy đủ trang thiết bị cứu sinh và người điều khiển phải được đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định của pháp luật.
