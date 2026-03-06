Tin vui cho những người làm hộ chiếu 2026, loại passport này mang hàng loạt lợi ích khi đi máy bay

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Hộ chiếu gắn chíp điện tử (e-passport) mang lại lợi ích gì cho người dân?

Hộ chiếu gắn chíp điện tử (e-passport) là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký của người cấp.

Loại hộ chiếu này không chỉ lưu trữ các thông tin được viết trên giấy như: họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch… mà còn có khả năng lưu trữ các thông tin sinh trắc học của con người như vân tay, mống mắt, khuôn mặt, nhóm máu…

e-passport không chỉ là một cuốn sổ thông hành đơn thuần mà đã trở thành một "chìa khóa số" quyền năng, mang lại lợi ích cốt lõi là nâng cao tối đa bảo mật, ngăn chặn làm giả và cho phép kiểm soát cửa khẩu tự động (Autogate), giúp giảm thủ tục và thời gian xuất nhập cảnh.

Tại các sân bay lớn của Việt Nam và nhiều quốc gia hiện đại, chỉ cần đặt hộ chiếu lên máy quét, nhìn vào camera để đối soát gương mặt. Quy trình này thường chỉ mất khoảng 30 giây đến 1 phút, thay vì phải chờ đợi hàng giờ để gặp sĩ quan kiểm soát thủ công.

Hộ chiếu gắn chip điện tử là tiêu chuẩn cao nhất của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO). Tại các quốc gia phát triển luôn ưu tiên xem xét hồ sơ của những người sở hữu hộ chiếu gắn chíp vì họ dễ dàng xác thực nhân thân người đó là thật.

Tại nhiều quốc gia đang có lộ trình miễn visa hoặc đơn giản hóa thủ tục E-visa (visa điện tử) dành riêng cho công dân sở hữu hộ chiếu điện tử để tăng cường an ninh biên giới.

Năm 2026, hộ chiếu gắn chíp đã được liên thông hoàn toàn với tài khoản định danh điện tử. Theo đó, người dân có thể theo dõi trạng thái hộ chiếu, ngày hết hạn hoặc thậm chí báo mất hộ chiếu ngay trên ứng dụng VNeID.

Khi thực hiện các giao dịch dân sự hoặc hành chính cần hộ chiếu, người dân chỉ cần trình xuất thông tin đã được xác thực từ chíp thông qua ứng dụng mà không nhất thiết phải mang theo cuốn sổ vật lý.

Hộ chiếu gắn chip điện tử (e-passport) có thời hạn lên tới 10 năm, mang lại sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian, chi phí đổi mới so với loại thông thường.

Hộ chiếu gắn chip điện tử (e-passport) mang lại nhiều lợi ích cho người dân khi xuất nhập cảnh. Ảnh minh họa: TL

Đặc điểm hình thức của hộ chiếu gắn chip điện tử

- Về màu sắc:

+ Hộ chiếu phổ thông: Màu xanh tím than (blue).

+ Hộ chiếu công vụ: Màu xanh lá cây đậm (green).

+ Hộ chiếu ngoại giao: Màu đỏ nâu (red).

- Biểu tượng chip điện tử: Ở phía dưới cùng của trang bìa (dưới chữ "PASSPORT"), có in hình biểu tượng chip màu vàng. Đây là ký hiệu quốc tế (ICAO) dành cho hộ chiếu điện tử.

- Tiếng Việt và Tiếng Anh được in song song. Các dòng chữ và quốc huy được in mạ vàng sắc nét, bền màu.

- Chữ, số hộ chiếu được đục lỗ bằng công nghệ laser thông suốt từ trang 1 tới bìa sau cuốn hộ chiếu và trùng với chữ, số ở trang 1.

- Trang nhân thân (Trang 2): Được làm bằng chất liệu nhựa Polycarbonate cao cấp. Khi gõ nhẹ, trang này có tiếng kêu đanh như nhựa cứng chứ không mềm như giấy.

- Chip điện tử và ăng-ten được nhúng ngầm bên trong lớp nhựa Polycarbonate của trang nhân thân. Không thể nhìn thấy chip bằng mắt thường hay sờ thấy vết gờ, giúp chống lại các tác động vật lý và làm giả.

- Hộ chiếu gắn chip điện tử sử dụng công nghệ in bảo mật hiện đại như in offset, in mực biến màu (OVI) và mực bảo mật ẩn chỉ hiện lên dưới tia cực tím (UV).

- Hộ chiếu gồm 48 trang (không kể trang bìa).

- Mỗi trang trong hộ chiếu là một bức tranh vẽ tay tinh xảo về các danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa tiêu biểu của Việt Nam như: Vịnh Hạ Long, Kinh thành Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Bến Nhà Rồng, Cột cờ Lũng Cú.

- Các họa tiết truyền thống như chim lạc, trống đồng Đông Sơn được lồng ghép khéo léo làm nền, tạo nên bản sắc dân tộc đậm nét.

- Hộ chiếu có các đặc điểm bảo mật sau:

+ Dòng chữ siêu nhỏ (Micro-printing): Các đường kẻ nhìn như sợi chỉ thực chất là những dòng chữ "VIỆT NAM" được in lặp đi lặp lại rất nhỏ.

+ Khi nghiêng trang nhân thân ở các góc độ khác nhau, sẽ thấy các hình ảnh hoặc ký tự ẩn hiện lên.

+ Dòng mã ở cuối trang nhân thân giúp máy quét đọc thông tin nhanh chóng tại các cửa khẩu tự động.

Hộ chiếu phổ thông có màu xanh tím than (blue). Ảnh: TL

Đối tượng nào được cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử (e-passport)?

Theo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, đối tượng được áp dụng thủ tục làm hộ chiếu gắn chip điện tử trên Cổng dịch vụ công là:

- Công dân Việt Nam trong nước có căn cước công dân gắn chip hoặc thẻ căn cước còn giá trị.

- Có tài khoản hợp lệ trên cổng dịch vụ công.

- Có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến qua hệ thống thanh toán của Chính phủ.

Theo quy định nêu trên, công dân từ 14 tuổi trở lên mới đủ điều kiện được cấp hộ chiếu gắn chip điện tử. Công dân có thể lựa chọn xin cấp hộ chiếu gắn chip hoặc không gắn chip.

