Cô giáo Gen Z giao bài tập Toán 'phiên bản iPhone 17', học sinh thích mê
Cô giáo trẻ thiết kế phiếu bài tập về nhà thành món quà dễ thương, khiến học sinh hào hứng học tập.
Gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh học sinh thích thú với phiếu bài tập về nhà được trình bày theo cách đầy sáng tạo. Thay vì tờ giấy thông thường thì phiếu bài tập này được thiết kế với mặt trước in hình iPhone 17 bắt trend, còn mặt sau là nội dung bài tập môn Toán.
Video của cô Hồng Hà nổi tiếng trên Tiktok.
Chủ nhân của phiếu bài tập này là cô giáo trẻ Nguyễn Thị Hồng Hà (22 tuổi), đang giảng dạy môn toán tại trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (Gia Lai).
Ban đầu, khi nhận phiếu bài tập, nhiều học sinh thể hiện sự thích thú trước “món quà” độc lạ của cô giáo, rồi nhanh chóng bật cười khi phát hiện đó thực ra là phiếu bài tập về nhà.
Để giúp học sinh thêm hứng thú với môn Toán vốn khô khan, cô Hồng Hà thường xuyên thiết kế phiếu bài tập về nhà trở thành những các phiên bản sáng tạo và gần gũi. Đó có khi là trang truyện tranh Đôrêmon, khi là tờ phiếu “làm bài cùng Tí và Tèo” và mới nhất là “phiên bản iPhone 17” vừa ra mắt - minh chứng cho khả năng bắt trend và sáng tạo không giới hạn của cô giáo trẻ.
Sự linh hoạt trong cách giao bài tập của cô Hồng Hà đưa những tiết học toán căng thẳng trở nên vui vẻ và thoải mái hơn. Từ "áp lực phải làm bài tập về nhà", giờ đây học sinh lại háo hức chờ đến cuối tuần để cô giáo phát những phiếu bài tập độc lạ, bất ngờ. Cách giao bài tập độc đáo của nữ giáo viên cũng đã khơi dậy niềm hứng khởi, giúp học sinh dần yêu môn toán.
"Nếu giao bài tập như bình thường thì học sinh sẽ cảm thấy gò bó, chán nản. Học sinh rất thích và mong đợi đến lúc được giao 'món quà'. Cứ đến cuối tuần là các bạn sẽ hỏi: hôm nay cô phát quà gì cho lớp?", cô Hồng Hà chia sẻ.
Là giáo viên trẻ thuộc thế hệ Z, cô Hồng Hà có nhiều lợi thế trong việc rút ngắn khoảng cách thế hệ với học sinh. Nhờ sự gần gũi và cách giao tiếp cởi mở, cô và học sinh dễ dàng tương tác, trò chuyện, chia sẻ cùng nhau.
Từ đây, học sinh mạnh dạn bày tỏ ý kiến hơn trong giờ học, còn cô giáo hiểu rõ tâm lý, suy nghĩ của từng học sinh để điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp với từng cá nhân, từng lớp.
