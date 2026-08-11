Có nên tập thể dục khi đang có kinh nguyệt?

1. Tập thể dục khi có kinh nguyệt có lợi gì?

Về mặt khoa học, những thay đổi hormone trong chu kỳ kinh nguyệt ảnh hưởng trực tiếp đến năng lượng và tâm trạng. Khi vận động hợp lý, cơ thể sẽ nhận được những tác động tích cực sau:

Giảm đau bụng kinh : Khi tập thể dục, cơ thể tăng cường lưu thông máu và giải phóng hormone endorphin. Đây được coi là chất giảm đau tự nhiên của cơ thể giúp làm dịu các cơn co thắt tử cung, giảm cảm giác đau lưng và tức bụng.

Cải thiện tâm trạng: Sự sụt giảm estrogen và progesterone trước và trong kỳ kinh thường khiến chị em dễ gắt gỏng, mệt mỏi. Vận động nhẹ nhàng kích thích não bộ sản xuất serotonin và endorphin giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại cảm giác thoải mái hơn.

Giảm chướng bụng và tích nước: Cảm giác đầy hơi, nặng nề là hiện tượng rất phổ biến do cơ thể tích nước trong những ngày này. Việc vận động làm tăng tiết mồ hôi và hỗ trợ hệ tuần hoàn, giúp loại bỏ bớt chất lỏng dư thừa và giảm chướng bụng.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ: Các triệu chứng khó chịu trong kỳ kinh dễ gây mất ngủ. Một buổi tập nhẹ nhàng vào ban ngày giúp thư giãn cơ bắp, hỗ trợ điều hòa nhịp sinh học và giúp ngủ sâu hơn vào ban đêm.

Đi bộ nhẹ nhàng giúp cải thiện tâm trạng và giảm đau bụng khi có kinh nguyệt. Ảnh minh họa AI

2. Các bài tập phù hợp trong những ngày ‘đèn đỏ’

Trong kỳ kinh nguyệt, cơ thể thường nhanh mệt hơn bình thường. Vì vậy nguyên tắc quan trọng nhất là ưu tiên các bài tập có cường độ thấp đến trung bình, tránh áp lực lên vùng bụng và chậu.

Đi bộ nhẹ nhàng

Đây là hình thức vận động đơn giản và an toàn nhất. Đi bộ thong thả trong khoảng 20 - 30 phút giúp kích thích lưu thông máu, cải thiện tâm trạng mà không gây mệt mỏi.

Khi đi bộ nên sử dụng giày thể thao có độ êm tốt. Mặc quần áo thoải mái, thoáng khí, không bó chặt vùng bụng dưới. Ưu tiên đi bộ ở những nơi có không gian xanh, không khí trong lành. Sự tiếp xúc với thiên nhiên giúp làm dịu hệ thần kinh hiệu quả.

Tập yoga hoặc pilates

Các bài tập yoga nhẹ nhàng tập trung vào việc kéo giãn cơ và hít thở sâu rất tốt cho việc giảm đau bụng kinh.

Chị em nên chọn các tư thế thư giãn như tư thế đứa trẻ, tư thế con mèo hoặc tư thế cánh bướm.

Các động tác thư giãn cơ

Những động tác giãn cơ đơn giản cho vùng lưng dưới, đùi và hông giúp làm giảm tình trạng căng cứng cơ bắp, giảm nhức mỏi toàn thân khi ngồi nhiều.

Thực hiện bài tập thở sâu bằng cách đặt tay lên bụng và tập trung chú ý vào sự lên xuống của nhịp thở giúp thư giãn cơ tử cung và vùng chậu, tăng lượng oxy trong máu, cải thiện tuần hoàn đến vùng tử cung mang lại cảm giác dễ chịu và giảm cơn đau.