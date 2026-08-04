Sau lần sảy thai, vợ chồng chờ con suốt 4 năm mới biết cả hai đều bị vô sinh

Anh John (quốc tịch Anh) và chị Ly kết hôn được 5 năm. Sau lần mang thai tự nhiên nhưng sảy thai ở tuần thứ 12 không rõ nguyên nhân, hai vợ chồng tiếp tục mong con trong suốt 4 năm nhưng không có thai trở lại.

Đầu năm ngoái, cả hai đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM (IVF Tâm Anh TP.HCM) để kiểm tra nguyên nhân.

Kết quả cho thấy anh John bị giãn tĩnh mạch thừng tinh độ 2 và độ 3 ở hai bên, gây thiểu tinh nặng. Mật độ tinh trùng chỉ còn 0,5 triệu/ml, thấp khoảng 20 lần so với ngưỡng bình thường, tỷ lệ tinh trùng di động chỉ đạt 6%. Trong khi đó, chị Ly mắc lạc nội mạc trong cơ tử cung – bệnh lý có thể cản trở phôi làm tổ và làm tăng nguy cơ sảy thai.

Vợ chồng chị Ly đón con gái chào đời vào cuối tháng 7 tại Bệnh viện. Ảnh: BVCC

Cả hai vợ chồng đều mắc bệnh lý gây vô sinh

Bác sĩ Nguyễn Công Danh, Đơn vị Nam khoa, IVF Tâm Anh TP.HCM, cho biết giãn tĩnh mạch thừng tinh là một trong những nguyên nhân phổ biến gây vô sinh nam, gặp ở khoảng 80-85% nam giới vô sinh thứ phát.

Tình trạng này làm tăng nhiệt độ tinh hoàn, ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh, chất lượng tinh trùng và khả năng sản xuất testosterone. Với nhiều trường hợp, phẫu thuật có thể cải thiện chất lượng tinh trùng sau 3-6 tháng. Tuy nhiên, chỉ định phẫu thuật cần được cá thể hóa dựa trên triệu chứng, mức độ tổn thương tinh hoàn và kế hoạch sinh con của từng người.

BSNT.CKI Đinh Thị Ngọc Ngân, IVF Tâm Anh TP.HCM, cho biết nếu lựa chọn phẫu thuật cho người chồng trước, hai vợ chồng sẽ phải trì hoãn kế hoạch sinh con trong khi người vợ cũng có bệnh lý ảnh hưởng đến khả năng mang thai. Vì vậy, ê-kíp ưu tiên thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để tận dụng thời gian sinh sản của người vợ.

Do ảnh hưởng của giãn tĩnh mạch thừng tinh, phần lớn tinh trùng của anh John có tỷ lệ đứt gãy DNA cao, khoảng 70%. Các chuyên viên phôi học tiến hành lọc rửa, quan sát dưới kính hiển vi phóng đại 400 lần để lựa chọn hai mẫu tinh trùng có chất lượng tốt nhất, trữ đông phục vụ quá trình thụ tinh.

Điều trị vô sinh bằng IVF, đậu thai ngay lần chuyển phôi đầu tiên

Theo bác sĩ Ngân, chị Ly đáp ứng kém với thuốc kích thích buồng trứng nên được chỉ định chiến lược gom trứng qua hai chu kỳ nhằm tối ưu số lượng noãn thu được.

Toàn bộ số noãn được thụ tinh bằng kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI). Các phôi tiếp tục được nuôi cấy trong hệ thống Time-lapse tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), theo dõi liên tục từng lần phân chia tế bào để lựa chọn phôi có tiềm năng làm tổ cao nhất. Kết quả, hai vợ chồng tạo được 6 phôi ngày 5 loại 2.

Trước khi chuyển phôi, chị Ly được điều trị ức chế lạc nội mạc trong cơ tử cung trong bốn tuần. Khi nội mạc tử cung đạt độ dày phù hợp, bác sĩ tiến hành chuyển phôi.

Sau 4 năm chờ đợi, chị Ly đậu thai ngay ở lần chuyển phôi đầu tiên.

Đến tuần thai thứ 39, chị sinh bé gái nặng 3,4 kg khỏe mạnh. Các phôi còn lại được trữ đông để phục vụ kế hoạch sinh thêm con trong tương lai.

Sau khi sắp xếp công việc và gia đình, anh John sẽ trở lại bệnh viện để phẫu thuật điều trị giãn tĩnh mạch thừng tinh nhằm cải thiện chất lượng tinh trùng và bảo tồn chức năng tinh hoàn.

Khi nào các cặp vợ chồng nên đi khám vô sinh hiếm muộn?

Theo bác sĩ Ngân, các cặp vợ chồng từng sảy thai nhưng sau một năm quan hệ đều đặn, không sử dụng biện pháp tránh thai mà vẫn chưa có thai trở lại nên đi khám để tìm nguyên nhân. Riêng phụ nữ từ 35 tuổi trở lên, thời gian này rút ngắn còn 6 tháng do khả năng sinh sản suy giảm theo tuổi.

Việc thăm khám sớm giúp phát hiện đồng thời các yếu tố bất thường ở cả vợ và chồng, tránh kéo dài thời gian chờ đợi làm giảm cơ hội sinh con.

Tại IVF Tâm Anh, cả hai vợ chồng đều được đánh giá và điều trị song song thay vì chỉ tập trung vào người vợ. Việc xác định đầy đủ nguyên nhân vô sinh ở cả hai giúp bác sĩ lựa chọn chiến lược điều trị cá thể hóa phù hợp, tối ưu cơ hội mang thai và rút ngắn thời gian điều trị.