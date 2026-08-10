Lý do nhiều chị em tăng cân khi đến kỳ kinh nguyệt và cách khắc phục

Tăng cân khi đến kỳ kinh nguyệt là hiện tượng phổ biến mà nhiều phụ nữ phải đối mặt.

Thậm chí, một số chị em có thể nhận thấy vòng bụng to ra, quần áo trở nên chật chội và cân nặng tăng 1 đến 3kg. Đây là phản ứng sinh lý tự nhiên do hormone gây ra và thường sẽ trở về mức bình thường ngay sau khi kỳ kinh kết thúc. Hãy yên tâm rằng tình trạng này không đáng lo ngại và sẽ nhanh chóng qua đi.

1. Nguyên nhân khiến phụ nữ bị tăng cân khi đến kỳ kinh nguyệt

Tình trạng tăng cân khi đến kỳ kinh nguyệt không đáng lo ngại và sẽ nhanh chóng qua đi. Ảnh minh họa AI

Có nhiều lý do khiến cơ thể chị em thay đổi trọng lượng nhanh chóng trong vài ngày ngắn ngủi. Hiểu rõ cơ chế này sẽ giúp chị em bớt lo lắng hơn:

Sự biến động của hormone: Trước khi kỳ kinh bắt đầu, nồng độ progesterone tăng vọt. Hormone này thúc đẩy quá trình tích nước trong các mô, khiến cảm thấy phù nề và nặng nề hơn

Thói quen ăn uống thay đổi: Sự sụt giảm hormone trong chu kỳ thường kích thích cảm giác thèm đồ ngọt hoặc các món mặn chứa nhiều muối. Việc tiêu thụ quá nhiều natri làm cơ thể giữ nước nhiều hơn, dẫn đến tình trạng đầy hơi .

Vấn đề tiêu hóa: Progesterone còn có tác dụng làm giãn cơ trơn đường tiêu hóa, khiến nhu động ruột hoạt động chậm lại, gây ra hiện tượng táo bón, đầy chướng bụng.

Lười vận động: Cảm giác đau bụng kinh và mệt mỏi khiến chị em ngại tập luyện. Việc "lười" vận động làm giảm khả năng đào thải chất lỏng dư thừa qua mồ hôi, khiến tình trạng phù nề kéo dài hơn.

2. Cách đơn giản giúp khắc phục tình trạng tích nước, tăng cân khi đến kỳ kinh nguyệt

Dù không thể ngăn chặn hoàn toàn biến động nội tiết nhưng vẫn hoàn toàn có thể giảm thiểu sự khó chịu và tình trạng tăng cân ảo này bằng các mẹo nhỏ:

Uống đủ nước: Nghe có vẻ không hợp lý nhưng thực tế uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày giúp thận đào thải lượng muối dư thừa và nước tích tụ ra ngoài hiệu quả hơn.

Điều chỉnh thực đơn: Hãy ưu tiên thực phẩm giàu magie như rau bina, các loại hạt để giảm đầy hơi. Đồng thời, tăng cường trái cây họ cam quýt (chanh, cam, bưởi) – đây là nguồn thuốc lợi tiểu tự nhiên giúp bạn đào thải nước thừa.

Vận động nhẹ nhàng: Không cần tập cường độ cao nhưng hãy dành 30 phút đi bộ, tập yoga hoặc giãn cơ. Vận động giúp giải phóng endorphin, vừa giảm đau bụng kinh , vừa hỗ trợ đào thải nước qua tuyến mồ hôi.

Kiểm soát lượng muối: Cắt giảm thực phẩm chế biến sẵn, đồ đóng hộp hoặc snack mặn trong những ngày này để hạn chế tình trạng giữ nước.

Sử dụng men vi sinh: Nếu hay bị táo bón dẫn đến đầy bụng khi đến kỳ, việc bổ sung sữa chua hoặc men vi sinh sẽ giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn.

3. Khi nào hiện tượng tăng cân khi đến kỳ kinh nguyệt trở nên đáng báo động?

Thông thường, cân nặng sẽ trở về mức cũ sau khi kỳ kinh bắt đầu khoảng 3 đến 5 ngày. Tuy nhiên, nếu nhận thấy các dấu hiệu sau, hãy đến gặp bác sĩ phụ khoa:

Tình trạng tăng cân diễn ra nhanh, liên tục và không hề giảm sau khi sạch kinh.

Cân nặng tăng kèm theo đau bụng dữ dội hoặc chảy máu bất thường.

Triệu chứng đầy hơi kéo dài suốt cả chu kỳ.

Việc theo dõi sát sao sức khỏe trong kỳ kinh không chỉ giúp phụ nữ duy trì vóc dáng mà còn là cách để kiểm soát sức khỏe nội tiết. Hãy luôn lắng nghe cơ thể, ăn uống lành mạnh và đừng quá khắt khe với bản thân trong những ngày "nhạy cảm" này.



