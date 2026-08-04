CLB liên thế hệ tự giúp nhau ở Hải Phòng: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng

Kết nối nhiều thế hệ, chăm lo toàn diện cho người cao tuổi

Được thành lập năm 2019 với nguồn hỗ trợ của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, CLB liên thế hệ tự giúp nhau phường Hải An, Hải Phòng ban đầu có 60 thành viên trong độ tuổi từ 40 đến 80. Theo quy định, mỗi CLB đều có ít nhất một cán bộ y tế hoặc bác sĩ tham gia hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe cho hội viên.

Sau hơn 7 năm hoạt động, CLB hiện có 65 thành viên, gồm 10 nam và 55 nữ.

Các thành viên CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thường xuyên tập thể dục, rèn luyện thể chất vui sống cùng nhau. Ảnh: TD

Với mục tiêu chăm lo toàn diện đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi, CLB thường xuyên tổ chức các hoạt động dưỡng sinh, văn hóa, văn nghệ, đồng thời tham gia chăm sóc người cao tuổi tại nhà, hỗ trợ cộng đồng, vệ sinh môi trường và các hoạt động truyền thống của địa phương. Bên cạnh đó, CLB còn tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe, phổ biến chính sách dành cho người cao tuổi và hỗ trợ hội viên phát triển các mô hình tăng thu nhập phù hợp với điều kiện của từng gia đình.

Chia sẻ về hoạt động của CLB, bà Đỗ Thúy Ninh, Chủ nhiệm CLB liên thế hệ tự giúp nhau phường Hải An cho biết: Sau nhiều năm hoạt động, CLB không chỉ tạo môi trường gắn kết, sẻ chia giữa các thành viên mà còn giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, tiếp tục phát huy vai trò trong gia đình và xã hội.

Điểm tựa về sức khỏe và tinh thần

Một trong những hoạt động nổi bật của CLB là chăm sóc sức khỏe cho hội viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đặc biệt là người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa hoặc gặp khó khăn khi ốm đau, bệnh tật.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, CLB đã có hai bác sĩ nghỉ hưu trực tiếp phụ trách công tác y tế là ông Lê Hữu Đoát, nguyên Trưởng Trạm Y tế phường Đằng Hải và bà Nguyễn Thị Dung, nguyên Trưởng Trạm Y tế đặc khu Cát Hải, nay về địa bàn sinh sống.

Bác sĩ Nguyễn Bích Thái, nguyên cán bộ Bệnh viện Bạch Mai chăm sóc sức khỏe cho mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Bệ mỗi tuần. Ảnh: ML

Năm 2022, CLB tiếp nhận thêm bác sĩ Nguyễn Bích Thái, nguyên cán bộ Bệnh viện Bạch Mai, tham gia tổ chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng theo dõi, tư vấn và chăm sóc hội viên.

Hằng tháng, các cán bộ y tế kiểm tra huyết áp, cân nặng, đường huyết, đồng thời tư vấn chế độ dinh dưỡng, luyện tập phù hợp với từng thành viên. Ngoài ra, mỗi năm toàn bộ hội viên được khám sức khỏe định kỳ tại các cơ sở y tế do CLB kết nối và vận động tài trợ.

Ngoài việc theo dõi sức khỏe tại CLB, các thành viên trong tổ y tế còn đến tận nhà thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe đối với những người già yếu, mất khả năng đi lại, đồng thời động viên tinh thần để họ thêm lạc quan trong cuộc sống. Vào các dịp lễ, Tết, CLB còn tổ chức trao tặng quà cho người cao tuổi, người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần sẻ chia và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Các bác sĩ, y tá chăm sóc sức khỏe cho thành viên trong CLB. Ảnh: TD

Đồng hành cùng CLB từ những ngày đầu thành lập, ông Lê Hữu Đoát chia sẻ: "Dù đã nghỉ hưu 16 năm, tôi vẫn mong muốn đóng góp cho cộng đồng bằng chuyên môn của mình. Được cùng các thành viên trong tổ y tế tiếp tục theo dõi, tư vấn và chăm sóc người cao tuổi là niềm vui và động lực lớn đối với tôi."

Hiện CLB đang thường xuyên theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho 10 người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính không còn khả năng tự đi lại, trong đó có mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Bệ (105 tuổi), bà Lưu Thị Bích Hoa (95 tuổi), bà Nguyễn Thị Dung bị liệt nhiều năm, bà Trần Thị Ghẹ bị tai biến và một số trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo khác. Song song với đó, CLB còn tích cực tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe và phổ biến các chính sách dành cho người cao tuổi tới hội viên.

Hỗ trợ vay vốn, cải thiện đời sống

Không chỉ chăm lo sức khỏe và an sinh xã hội, CLB còn tạo điều kiện để hội viên phát triển kinh tế thông qua mô hình cho vay vốn quay vòng.

Từ nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại 105 triệu đồng, CLB đã hỗ trợ khoảng 35 lượt hội viên vay vốn để buôn bán, chăn nuôi và phát triển các mô hình kinh doanh nhỏ, góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Các hội viên tham gia vay vốn đóng lãi suất 1%/năm để bổ sung vào quỹ hoạt động của CLB. Nhờ quản lý hiệu quả nguồn vốn quay vòng, quỹ của CLB ngày càng được bổ sung, tạo điều kiện hỗ trợ thêm nhiều hội viên phát triển kinh tế gia đình.

Nhờ nguồn vốn vay với lãi suất 1%/ năm, hộ bà Bùi Thị Nga đã "thay da, đổi thịt" và cải thiện đời sống. Ảnh: TD

Là một trong những hội viên được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, bà Bùi Thị Nga (sinh năm 1967, trú tại phố Chợ Lũng, Hải Phòng) cho biết: "Năm 2020, tôi được CLB cho vay vốn để buôn bán hoa quả. Từ một sạp hàng nhỏ, nay việc kinh doanh đã ổn định hơn và tôi đã hoàn trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi. Gần hai năm nay, gia đình tôi không còn phải vay vốn nữa."

Hoạt động cho vay vốn quay vòng không chỉ giúp nhiều hội viên cải thiện thu nhập mà còn phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng, để mỗi người cao tuổi tiếp tục sống có ích và tự tin hơn trong cuộc sống.

Lan tỏa giá trị sống vui, sống khỏe

Khi đời sống vật chất từng bước được cải thiện, CLB tiếp tục chú trọng chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục dưỡng sinh.

Mỗi ngày, dưới sự hướng dẫn của bà Đỗ Thúy Ninh, các hội viên cùng tập dưỡng sinh tại sân đình Hạ Lũng. Không chỉ rèn luyện sức khỏe, đây còn là dịp để mọi người gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ niềm vui, động viên nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Dưới sự dẫn dắt đầy trách nhiệm của bà Đỗ Thúy Ninh, CLB liên thế hệ phường Hải An đã ngày càng phát triển. Ảnh: TD

Bà Đỗ Thúy Ninh - Chủ nhiệm CLB liên thế hệ tự giúp nhau phường Hải An chia sẻ về hoạt động của nhóm sau 7 năm triển khai. Ảnh: ML

Nhóm thường xuyên sinh hoạt và quan tâm, chăm sóc sức khỏe cho nhau. Ảnh: ML

CLB liên thế hệ tự giúp nhau phường Hải An đã trở thành mái nhà chung của nhiều người cao tuổi và các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: TD

Ngoài các buổi sinh hoạt thường kỳ, hội viên còn tích cực tham gia các giải thể thao, hội diễn văn nghệ của thành phố và các lễ hội truyền thống tại địa phương với nhiều vai trò như đội trống, đội tế, đội văn nghệ... Những hoạt động ấy giúp người cao tuổi duy trì sự lạc quan, gắn kết với cộng đồng và tận hưởng cuộc sống tuổi già một cách ý nghĩa.

Bằng những việc làm thiết thực, CLB liên thế hệ tự giúp nhau phường Hải An đã trở thành mái nhà chung của nhiều người cao tuổi và các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, CLB còn góp phần phát huy vai trò của người cao tuổi trong cộng đồng, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái và xây dựng một môi trường sống nghĩa tình, nơi mỗi người đều có thể tiếp tục cống hiến và sống có ích.

Minh Lý - Thùy Dung

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